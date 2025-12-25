ETV Bharat / international

इंतजार बढ़ा: एपस्टीन फाइल्स की डेडलाइन मिस, अभी लगेंगे 'कुछ और हफ्ते'

U.S. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा जारी की गई इस बिना तारीख वाली तस्वीर में जेफरी एपस्टीन और घिसलेन मैक्सवेल. ( AP )

वॉशिंगटन (यूएसए): यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने बुधवार को कहाकि उसे दिवंगत सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन पर अपने सभी रिकॉर्ड जारी करने में "कुछ और हफ्ते" लग सकते हैं. ऐसा इसलिए हुआ, जब अचानक उसे 10 लाख से ज़्यादा संभावित रूप से काम के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं. इससे पहले पिछले शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा तय डेडलाइन का पालन करने में और देरी हो रही है. क्रिसमस से पहले यह घोषणा तब हुई, जब एक दर्जन अमेरिकी सीनेटरों ने जस्टिस डिपार्टमेंट के वॉचडॉग से डेडलाइन पूरी न कर पाने की जांच करने को कहा. 11 डेमोक्रेट और एक रिपब्लिकन के ग्रुप ने एक्टिंग इंस्पेक्टर जनरल डॉन बर्थियूम को एक लेटर में बताया कि पीड़ित "पूरी जानकारी" और एक इंडिपेंडेंट ऑडिट की "मन की शांति" के हकदार हैं. जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैनहट्टन में फेडरल प्रॉसिक्यूटर और FBI ने "एक मिलियन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का पता लगाया है" जो एपस्टीन केस से जुड़े हो सकते हैं. यह आखिरी समय में हुआ एक चौंकाने वाला डेवलपमेंट है, जब डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने महीनों पहले बताया था कि उन्होंने एक पूरी रिव्यू की है. इसमें एपस्टीन से जुड़े बहुत सारे मटीरियल का हिसाब रखा गया है. गौर करें तो मार्च में, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने फॉक्स न्यूज को बताया कि FBI को "एपस्टीन की पूरी फाइलें मेरे ऑफिस में पहुंचाने" का ऑर्डर देने के बाद "बहुत सारे सबूत" पेश किए गए थे. उन्होंने यह निर्देश तब जारी किया, जब उन्हें एक अनजान सोर्स से पता चला कि न्यूयॉर्क में FBI के पास "हजारों पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं." जुलाई में, FBI और जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक बिना साइन किए मेमो में बताया कि उन्होंने "पूरी तरह से रिव्यू" किया है और यह तय किया है कि कोई और सबूत जारी नहीं किया जाना चाहिए. यह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा बदलाव था, जिसने महीनों तक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का वादा किया था. मेमो में यह संभावना नहीं जताई गई थी कि ऐसे और सबूत मौजूद हैं, जिनके बारे में अधिकारियों को पता नहीं था या उन्होंने रिव्यू नहीं किया था. बुधवार की पोस्ट में यह नहीं बताया गया कि जस्टिस डिपार्टमेंट को नई सामने आई फाइलों के बारे में कब बताया गया. पिछले हफ़्ते एक लेटर में, डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि मैनहट्टन के फेडरल प्रॉसिक्यूटर के पास पहले से ही एपस्टीन और उसकी लंबे समय से भरोसेमंद घिसलेन मैक्सवेल के खिलाफ सेक्स ट्रैफिकिंग की जांच के 3.6 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड थे, हालांकि उनमें से कई FBI द्वारा पहले ही सौंपे गए मटीरियल की कॉपी थीं. जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहाकि उसके वकील डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने और पीड़ितों के नाम और दूसरी पहचान वाली जानकारी हटाने के लिए "रात-दिन काम कर रहे हैं." जैसा कि एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जरूरी है. यह कानून पिछले महीने लागू हुआ था, जिसके तहत सरकार को एपस्टीन और मैक्सवेल पर अपनी फाइलें खोलनी होती हैं. डिपार्टमेंट ने कहा, "हम जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स जारी करेंगे." "बहुत ज़्यादा मटीरियल होने की वजह से, इस प्रोसेस में कुछ और हफ़्ते लग सकते हैं." यह घोषणा जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा एपस्टीन से जुड़े रिकॉर्ड्स को धीरे-धीरे जारी करने की बढ़ती जांच के बीच हुई. इसमें एपस्टीन पीड़ितों और कांग्रेस के सदस्यों के रिकॉर्ड भी शामिल हैं. केंटकी के रिपब्लिकन रेप. थॉमस मैसी, जो डॉक्यूमेंट जारी करने को जरूरी बनाने वाले कानून के मुख्य लेखकों में से एक हैं. इन्होंने बुधवार को X पर पोस्ट किया, "DOJ ने गैर-कानूनी बदलाव करके और डेडलाइन मिस करके कानून तोड़ा है."