ETV Bharat / international

इंतजार बढ़ा: एपस्टीन फाइल्स की डेडलाइन मिस, अभी लगेंगे 'कुछ और हफ्ते'

यह घोषणा तब हुई, जब U.S. सीनेटरों ने जस्टिस डिपार्टमेंट के वॉचडॉग से एपस्टीन फाइल्स की डेडलाइन पूरी न करने पर सवाल उठाए.

Epstein Files
U.S. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा जारी की गई इस बिना तारीख वाली तस्वीर में जेफरी एपस्टीन और घिसलेन मैक्सवेल. (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : December 25, 2025 at 3:16 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंगटन (यूएसए): यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने बुधवार को कहाकि उसे दिवंगत सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन पर अपने सभी रिकॉर्ड जारी करने में "कुछ और हफ्ते" लग सकते हैं. ऐसा इसलिए हुआ, जब अचानक उसे 10 लाख से ज़्यादा संभावित रूप से काम के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं. इससे पहले पिछले शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा तय डेडलाइन का पालन करने में और देरी हो रही है.

क्रिसमस से पहले यह घोषणा तब हुई, जब एक दर्जन अमेरिकी सीनेटरों ने जस्टिस डिपार्टमेंट के वॉचडॉग से डेडलाइन पूरी न कर पाने की जांच करने को कहा. 11 डेमोक्रेट और एक रिपब्लिकन के ग्रुप ने एक्टिंग इंस्पेक्टर जनरल डॉन बर्थियूम को एक लेटर में बताया कि पीड़ित "पूरी जानकारी" और एक इंडिपेंडेंट ऑडिट की "मन की शांति" के हकदार हैं.

जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैनहट्टन में फेडरल प्रॉसिक्यूटर और FBI ने "एक मिलियन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का पता लगाया है" जो एपस्टीन केस से जुड़े हो सकते हैं. यह आखिरी समय में हुआ एक चौंकाने वाला डेवलपमेंट है, जब डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने महीनों पहले बताया था कि उन्होंने एक पूरी रिव्यू की है. इसमें एपस्टीन से जुड़े बहुत सारे मटीरियल का हिसाब रखा गया है.

गौर करें तो मार्च में, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने फॉक्स न्यूज को बताया कि FBI को "एपस्टीन की पूरी फाइलें मेरे ऑफिस में पहुंचाने" का ऑर्डर देने के बाद "बहुत सारे सबूत" पेश किए गए थे. उन्होंने यह निर्देश तब जारी किया, जब उन्हें एक अनजान सोर्स से पता चला कि न्यूयॉर्क में FBI के पास "हजारों पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं."

जुलाई में, FBI और जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक बिना साइन किए मेमो में बताया कि उन्होंने "पूरी तरह से रिव्यू" किया है और यह तय किया है कि कोई और सबूत जारी नहीं किया जाना चाहिए. यह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा बदलाव था, जिसने महीनों तक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का वादा किया था. मेमो में यह संभावना नहीं जताई गई थी कि ऐसे और सबूत मौजूद हैं, जिनके बारे में अधिकारियों को पता नहीं था या उन्होंने रिव्यू नहीं किया था.

बुधवार की पोस्ट में यह नहीं बताया गया कि जस्टिस डिपार्टमेंट को नई सामने आई फाइलों के बारे में कब बताया गया.

पिछले हफ़्ते एक लेटर में, डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि मैनहट्टन के फेडरल प्रॉसिक्यूटर के पास पहले से ही एपस्टीन और उसकी लंबे समय से भरोसेमंद घिसलेन मैक्सवेल के खिलाफ सेक्स ट्रैफिकिंग की जांच के 3.6 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड थे, हालांकि उनमें से कई FBI द्वारा पहले ही सौंपे गए मटीरियल की कॉपी थीं.

जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहाकि उसके वकील डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने और पीड़ितों के नाम और दूसरी पहचान वाली जानकारी हटाने के लिए "रात-दिन काम कर रहे हैं." जैसा कि एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जरूरी है. यह कानून पिछले महीने लागू हुआ था, जिसके तहत सरकार को एपस्टीन और मैक्सवेल पर अपनी फाइलें खोलनी होती हैं.

डिपार्टमेंट ने कहा, "हम जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स जारी करेंगे." "बहुत ज़्यादा मटीरियल होने की वजह से, इस प्रोसेस में कुछ और हफ़्ते लग सकते हैं."

यह घोषणा जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा एपस्टीन से जुड़े रिकॉर्ड्स को धीरे-धीरे जारी करने की बढ़ती जांच के बीच हुई. इसमें एपस्टीन पीड़ितों और कांग्रेस के सदस्यों के रिकॉर्ड भी शामिल हैं.

केंटकी के रिपब्लिकन रेप. थॉमस मैसी, जो डॉक्यूमेंट जारी करने को जरूरी बनाने वाले कानून के मुख्य लेखकों में से एक हैं. इन्होंने बुधवार को X पर पोस्ट किया, "DOJ ने गैर-कानूनी बदलाव करके और डेडलाइन मिस करके कानून तोड़ा है."

कानून के एक और आर्किटेक्ट, रेप. रो खन्ना, डी-कैलिफ ने कहा कि वह और मैसी "दबाव बनाए रखेंगे" और बताया कि सांसदों के कंटेम्प्ट की धमकी देने के बाद जस्टिस डिपार्टमेंट और डॉक्यूमेंट्स जारी कर रहा है.

DOJ की घोषणा के बाद सीनेट माइनॉरिटी लीडर चक शूमर, D-N.Y. ने कहा, "क्रिसमस की शाम को 'एक मिलियन और फाइलों' की खबर से सिर्फ वही साबित होता है, जो हम पहले से जानते हैं. ट्रंप एक बड़े कवरअप में लगे हुए हैं." "अमेरिकियों के सवाल का जवाब आसान है: वे क्या छिपा रहे हैं और क्यों?"

व्हॉइट हाउस ने बुधवार को जस्टिस डिपार्टमेंट के एपस्टीन रिकॉर्ड्स को संभालने का बचाव किया.

प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी कैबिनेट बनाई है. इसमें अटॉर्नी जनरल बॉन्डी और उनकी टीम जैसे डिप्टी अटॉर्नी जनरल ब्लैंच शामिल हैं, जो राष्ट्रपति के एजेंडा को लागू करने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं."

शुक्रवार को रिकॉर्ड्स की शुरुआती खेप जारी करने के बाद, जस्टिस डिपार्टमेंट ने वीकेंड और मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर और बैच पोस्ट किए. जस्टिस डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस नहीं दिया है कि और रिकॉर्ड्स कब आ सकते हैं.

जो रिकॉर्ड्स जारी किए गए हैं, जिनमें फोटोग्राफ, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, कॉल लॉग, कोर्ट रिकॉर्ड्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं. हालांकि ये रिकॉर्ड या तो पहले से ही पब्लिक थे या उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लैकआउट कर दिया गया था, और कई में जरूरी कॉन्टेक्स्ट की कमी थी.

इसके साथ ही जो रिकॉर्ड्स पहले नहीं देखे गए थे, उनमें FBI एजेंट्स की ग्रैंड जूरी टेस्टिमनी के ट्रांसक्रिप्ट शामिल हैं, जिन्होंने कई लड़कियों और जवान औरतों के साथ हुए इंटरव्यू के बारे में बताया था. जिन्होंने बताया था कि उन्हें एपस्टीन के लिए सेक्स एक्ट करने के लिए पैसे दिए गए थे.

हाल के दिनों में पब्लिक किए गए दूसरे रिकॉर्ड्स में जनवरी 2020 का एक फेडरल प्रॉसिक्यूटर का नोट शामिल है. इसमें कहा गया था कि ट्रंप फाइनेंसर के प्राइवेट प्लेन में पहले से ज़्यादा बार गए थे और मैक्सवेल और किसी ऐसे व्यक्ति के बीच ईमेल हैं, जो शुरुआती "A" से साइन ऑफ करता है. उनमें दूसरे रेफरेंस भी हैं, जिनसे पता चलता है कि लिखने वाला ब्रिटेन का पूर्व प्रिंस एंड्रयू था. एक में, "A" लिखता है: "LA कैसा है? क्या तुमने मेरे लिए कुछ नए गलत दोस्त ढूंढ़े हैं?"

सीनेटरों ने बुधवार को इंस्पेक्टर जनरल ऑडिट की मांग की. यह मांग शूमर के एक प्रस्ताव पेश करने के कुछ दिनों बाद आई है, जो अगर पास हो जाता है, तो सीनेट को जस्टिस डिपार्टमेंट को डिस्क्लोजर और डेडलाइन की शर्तों का पालन करने के लिए मजबूर करने के मकसद से केस फाइल करने या उसमें शामिल होने का निर्देश देगा. एक बयान में, उन्होंने इस अलग-अलग, बहुत ज़्यादा एडिटेड रिलीज को "एक साफ तौर पर कवर-अप" कहा.

अलास्का की रिपब्लिकन सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की, सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल, डी-कॉन और जेफ मर्कले, डी-ओरे के साथ मिलकर इंस्पेक्टर जनरल ऑडिट की मांग का नेतृत्व कर रही थीं. लेटर पर साइन करने वाले दूसरे लोगों में मिनेसोटा की डेमोक्रेटिक सीनेटर एमी क्लोबुचर, कैलिफोर्निया के एडम शिफ, इलिनोइस के डिक डर्बिन, न्यू जर्सी के कोरी बुकर और एंडी किम, मिशिगन के गैरी पीटर्स, मैरीलैंड के क्रिस वैन होलेन, हवाई की मैजी हिरोनो और रोड आइलैंड के शेल्डन व्हॉइटहाउस शामिल थे.

सीनेटरों ने लिखा, "(ट्रंप) एडमिनिस्ट्रेशन की फाइलें जारी करने की पुरानी दुश्मनी, एपस्टीन केस का बड़े पैमाने पर राजनीतिकरण, और एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट का पालन करने में नाकामी को देखते हुए, कानूनी जानकारी देने की जरूरतों के पालन का एक न्यूट्रल असेसमेंट जरूरी है." उन्होंने कहा, "पूरी ट्रांसपेरेंसी हमारे समाज के उन लोगों की पहचान करने के लिए जरूरी है, जिन्होंने एपस्टीन के अपराधों को बढ़ावा दिया और उनमें हिस्सा लिया."

ये भी पढ़ें - एपस्टीन प्रॉपर्टी की तस्वीरें जगजाहिर, दिख रहे हैं ट्रंप, क्लिंटन, गेट्स

TAGGED:

DOJ
EPSTEIN FILES DEADLINE
US JUSTICE DEPARTMENT
GHISLAINE MAXWELL
EPSTEIN FILES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.