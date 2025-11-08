ETV Bharat / international

अफगानिस्तान-पाकिस्तान फिर हुए डिरेल, आतंकवाद के मुद्दे पर तीसरी वार्ता भी हुई फ्लॉप

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार रात एक निजी टीवी चैनल को बताया कि वार्ता स्थगित कर दी गई है.

Afghanistan Pakistan Talks
अफगान शरणार्थी अपने सामान से लदे ट्रकों के पास बैठे हैं और पाकिस्तान-अफगान सीमा पर स्थित चमन शहर के बाहरी इलाके में एक सीमा चौकी से होकर अपने वतन जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जो 19 अक्टूबर के युद्ध विराम के बाद आंशिक रूप से खुल गई है. (AP)
PTI

November 8, 2025

3 Min Read
इस्लामाबाद: शीर्ष अधिकारियों के अनुसार, गतिरोध जारी रहने के कारण पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच शांति वार्ता सीमा पार आतंकवाद के जटिल मुद्दों से निपटने के लिए बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई.

तीसरे दौर की वार्ता गुरुवार को शुरू हुई और दो दिनों तक चली, लेकिन अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला करने के आरोपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काबुल से लिखित प्रतिबद्धता हासिल करने में विफल रही.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार रात एक निजी टीवी चैनल को बताया कि वार्ता स्थगित कर दी गई है और "चौथे दौर की वार्ता का कोई कार्यक्रम नहीं है."

जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "पूरी तरह से गतिरोध है. वार्ता अनिश्चितकालीन चरण में प्रवेश कर गई है."

मंत्री ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता के "ईमानदार प्रयासों" के लिए तुर्की और कतर का धन्यवाद किया.

उन्होंने कहा, "वे हमारे रुख का समर्थन करते हैं. यहां तक कि अफगान प्रतिनिधिमंडल भी हमसे सहमत था; हालांकि, वे लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं थे." उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान केवल एक औपचारिक, लिखित समझौते को ही स्वीकार करेगा.

उन्होंने कहा, "वे मौखिक आश्वासन चाहते थे, जो अंतरराष्ट्रीय वार्ता में संभव नहीं है." आसिफ ने कहा कि मध्यस्थों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः उम्मीद खो दी.

उन्होंने कहा, "अगर उनमें थोड़ी भी आशा होती, तो वे हमें रुकने के लिए कहते. हमारा खाली हाथ लौटना दर्शाता है कि उन्होंने भी काबुल से हार मान ली है."

मंत्री ने दोहराया कि पाकिस्तान का रुख दृढ़ और स्पष्ट है.

उन्होंने कहा, "हमारी एकमात्र मांग यह है कि अफगानिस्तान यह सुनिश्चित करे कि उसकी धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमलों के लिए न हो."

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उकसाया गया तो, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा.

उन्होंने कहा, "अगर अफगानिस्तान की धरती से कोई हमला होता है, तो हम उसका जवाब देंगे." उन्होंने आगे कहा कि जब तक कोई आक्रमण नहीं होगा, युद्ध विराम लागू रहेगा.

इसके अलावा, सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने शनिवार सुबह X पर कहा कि अफगान तालिबान पर आतंकवाद पर नियंत्रण के संबंध में अपने दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी है, जिसमें वे अब तक विफल रहे हैं.

तरार ने कहा, "पाकिस्तान अफगान लोगों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता. हालांकि, वह अफगान तालिबान शासन के ऐसे किसी भी कदम का समर्थन नहीं करेगा, जो अफगान लोगों और पड़ोसी देशों के हितों के लिए हानिकारक हो."

मंत्री ने आगे कहा कि पाकिस्तान अपने नागरिकों और संप्रभुता की रक्षा करना जारी रखेगा. 11 और 15 अक्टूबर के बीच हुई सशस्त्र झड़पों के बाद, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ था, कतर और तुर्की दोनों ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करते हुए 29 अक्टूबर को दोहा में वार्ता शुरू की.

पहला दौर बिना किसी ठोस प्रगति के समाप्त हो गया, लेकिन दोनों पक्ष 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में एक और दौर की वार्ता के लिए सहमत हुए, जो भी बेनतीजा रही. तीसरे और अंतिम दौर का भी यही हश्र हुआ.

