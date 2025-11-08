ETV Bharat / international

अफगानिस्तान-पाकिस्तान फिर हुए डिरेल, आतंकवाद के मुद्दे पर तीसरी वार्ता भी हुई फ्लॉप

अफगान शरणार्थी अपने सामान से लदे ट्रकों के पास बैठे हैं और पाकिस्तान-अफगान सीमा पर स्थित चमन शहर के बाहरी इलाके में एक सीमा चौकी से होकर अपने वतन जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जो 19 अक्टूबर के युद्ध विराम के बाद आंशिक रूप से खुल गई है. ( AP )

इस्लामाबाद: शीर्ष अधिकारियों के अनुसार, गतिरोध जारी रहने के कारण पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच शांति वार्ता सीमा पार आतंकवाद के जटिल मुद्दों से निपटने के लिए बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई. तीसरे दौर की वार्ता गुरुवार को शुरू हुई और दो दिनों तक चली, लेकिन अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला करने के आरोपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काबुल से लिखित प्रतिबद्धता हासिल करने में विफल रही. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार रात एक निजी टीवी चैनल को बताया कि वार्ता स्थगित कर दी गई है और "चौथे दौर की वार्ता का कोई कार्यक्रम नहीं है." जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "पूरी तरह से गतिरोध है. वार्ता अनिश्चितकालीन चरण में प्रवेश कर गई है." मंत्री ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता के "ईमानदार प्रयासों" के लिए तुर्की और कतर का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा, "वे हमारे रुख का समर्थन करते हैं. यहां तक कि अफगान प्रतिनिधिमंडल भी हमसे सहमत था; हालांकि, वे लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं थे." उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान केवल एक औपचारिक, लिखित समझौते को ही स्वीकार करेगा. उन्होंने कहा, "वे मौखिक आश्वासन चाहते थे, जो अंतरराष्ट्रीय वार्ता में संभव नहीं है." आसिफ ने कहा कि मध्यस्थों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः उम्मीद खो दी. उन्होंने कहा, "अगर उनमें थोड़ी भी आशा होती, तो वे हमें रुकने के लिए कहते. हमारा खाली हाथ लौटना दर्शाता है कि उन्होंने भी काबुल से हार मान ली है."