Afghanistan-Pakistan War: पाकिस्तानी सेना ने काबुल और अन्य शहरों में किए हमले, 130 तालिबान लड़ाकों को मारने का दावा

22 फरवरी, 2026 को अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में पाकिस्तान के हमले के बाद का दृश्य ( AP )

इस्लामाबाद: पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर दोनों पड़ोसी देशों के सैनिकों के बीच भीषण संघर्ष हुआ. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के सैनिकों को मारने का दावा किया है. पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसकी सेना ने अफगान तालिबान के सीमा पर कथित हमलों के जवाब में उसकी सेना ने कार्रवाई शुरू की है, जिसमें 130 से अधिक तालिबान लड़ाके मारे गए हैं.

पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार रात ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया, जब कथित तौर पर अफगान तालिबान ने सीमा पर कई सैन्य चौकियों पर हमले किए. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऑपरेशन शुरू होने की पुष्टि करते हुए कहा कि सेना अभी अफगान तालिबान के हमले का कड़ा जवाब दे रही है.

ऑपरेशन पर अपडेट देते हुए, पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कम से कम 133 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए. उन्होंने कहा, "काबुल, पक्तिया और कंधार में अफगान तालिबान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे और लोगों के मारे जाने की संभावना है." उन्होंने यह भी कहा कि अफगान बलों की कम से कम 27 चौकियां तबाह कर दी गईं और नौ अन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है.

मंत्री ने आगे बताया कि पाकिस्तान के हमलों में दो कोर हेडक्वार्टर, तीन ब्रिगेड हेडक्वार्टर, दो एम्युनिशन डिपो, एक लॉजिस्टिक्स बेस, तीन बटालियन हेडक्वार्टर, दो सेक्टर हेडक्वार्टर, और 80 से अधिक टैंक, आर्टिलरी गन और आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल नष्ट हो गए हैं.

सरकारी चैनल PTV न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने काबुल, कंधार और पक्तिया में अफगान तालिबान के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. हमलों में काबुल में दो ब्रिगेड हेडक्वार्टर, साथ ही कंधार में एक कोर हेडक्वार्टर और एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो गए.

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक बयान में आम लोगों को निशाना बनाने के लिए अफगान तालिबान की निंदा की. गृह मंत्रालय ने एक्स पोस्ट में उनके हवाले से कहा कि पाकिस्तान की सेना ने अफगान तालिबान के खुले हमले का करारा जवाब दिया है. उन्होंने कहा, "कायर दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला किया. अफगान तालिबान ने बेगुनाह आम लोगों को निशाना बनाने की घिनौनी कोशिश की."