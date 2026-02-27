अफगान बलों का पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी हमला, 17 आर्मी पोस्ट पर कब्जा किया, 40 सैनिक मारने का दावा
अफगान सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी सेना के हमलों के जवाब में, डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए गए.
Published : February 27, 2026 at 7:11 AM IST
काबुल: अफगानिस्तान के सैन्य बलों ने गुरुवार को पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी हमला किया और अपने पड़ोसी देश की कई आर्मी पोस्ट पर कब्जा करने का दावा किया है. अफगान बलों ने यह हमला पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक का बदला लेने के लिए किया. इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष बढ़ गया है.
पाकिस्तान सरकार ने पुष्टि की है कि गुरुवार को सीमा पर झड़पें हो रही थीं, लेकिन आर्मी पोस्ट पर कब्जा करने के अफगानिस्तान के दावों पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया. पाकिस्तान ने गुरुवार को अफगानिस्तान के हमलों को बिना उकसावे के बताया.
पूर्वी अफगानिस्तान की मिलिट्री कोर ने एक बयान में कहा कि पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना के हाल के हवाई हमलों के जवाब में गुरुवार रात को 'भारी झड़पें' शुरू हो गईं.
The major headquarters of the Pakistani regime located at Anzar Sar, under the Babrak post in the Alisher–Terezi district of Khost Province, has just been captured. Dozens of soldiers are killed and wounded, and a large quantity of weapons has fallen into the hands of the Afghan…— Hamdullah Fitratحمدالله فطرت (@FitratHamd) February 26, 2026
अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने गुरुवार रात एक पोस्ट में कहा, "पाकिस्तानी सेना के बार-बार होने वाले हमलों के जवाब में, डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी मिलिट्री बेस और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए."
दोनों देशों के बीच 2,611 किलोमीटर (1,622 मील) लंबी सीमा डूरंड लाइन के नाम से जानी जाती है, जिसे अफगानिस्तान ने आधिकारिक मान्यता नहीं दी है. अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जवाबी हमले सीमा पर पांच प्रांतों में हो रहे हैं. 17 पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है और 40 सैनिक मारे गए हैं, जिनमें से 13 की लाशें अफगानिस्तान लाई गई हैं.
सरकारी प्रवक्ता मुजाहिद ने एक्स पोस्ट में कहा कि कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया गया है. हताहतों या सैनिकों के पकड़े जाने के दावों पर पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने एक्स पोस्ट में कहा कि अफगानिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर कई जगहों पर 'बिना उकसावे के फायरिंग' की थी और इस कार्रवाई का पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की तरफ से प्रभावी जवाब दिया जा रहा है. बयान में कहा गया है कि शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चला है कि अफगानिस्तान के सैन्य बलों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई पोस्ट और सैन्य उपकरण तबाह हो गए हैं. बयान में कहा गया है, "पाकिस्तान अपनी जमीनी एकता और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा."
अफगानिस्तान की सेना ने रात में चलते सैन्य वाहनों और भारी गोलीबारी का वीडियो फुटेज जारी किया है.
दोनों पड़ोसियों के बीच महीनों से तनाव बना हुआ है. पिछले साल अक्टूबर में सीमा पर हुई जानलेवा झड़पों में दर्जनों सैनिक, आम लोग और संदिग्ध आतंकवादी मारे गए थे. यह हिंसा काबुल में हुए धमाकों के बाद हुई थी, जिसके लिए अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था. उस समय पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान में हमले किए थे. बाद में दोनों देशों के बीच कतर की मध्यस्थता से युद्धविराम हुआ था, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सीमा पार से गोलीबारी होती रहती है.
बीते रविवार को, पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान से लगती सीमा के पार हमले किए और कम से कम 70 आतंकवादियों को मारने का दावा किया. अफगानिस्तान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों आम नागरिक मारे गए हैं. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पूर्वी अफगानिस्तान में अलग-अलग रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है, जिसमें एक मदरसा और कई घर शामिल हैं. मंत्रालय ने कहा कि हमलों ने अफगानिस्तान के एयरस्पेस और संप्रभुता का उल्लंघन किया है.
