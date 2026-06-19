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अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हवाई हमले का दावा किया

काबुल: अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े कथित ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की है. स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी. अफगानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को जारी एक बयान में, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर रात भर हवाई हमले किए.

मंत्रालय ने कहा कि जिन जगहों को टारगेट किया गया था, उनका इस्तेमाल कथित तौर पर अफगानिस्तान के खिलाफ हमलों की प्लानिंग और कोऑर्डिनेट करने के लिए किया जा रहा था. अफगान अधिकारियों के अनुसार, हाल के सालों में अफगानिस्तान में हुए कुछ सबसे खतरनाक हमले इन इलाकों में काम कर रहे नेटवर्क से जुड़े थे.

खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने कहा कि इन एयरस्ट्राइक के दौरान "जरूरी और तय टारगेट" को कामयाबी से निशाना बनाया गया. इसने चेतावनी दी कि अफगानिस्तान उन ग्रुप्स के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करेगा जिन्हें वह देश के लिए खतरा मानता है. उन्हें सफलतापूर्वक टारगेट किया गया है.

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, "यह याद रखने लायक है कि अफगानिस्तान अब से अपनी सुरक्षा और स्थिरता के खिलाफ किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा, और अपनी सभी क्षमताओं का इस्तेमाल करके, किसी भी खतरे को उसके शुरुआती दौर में ही बेअसर और खत्म कर देगा."

यह नई घटना पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है, जिसमें बार-बार गोलीबारी हो रही है और आम लोगों के मारे जाने की चिंता बढ़ रही है.

इससे पहले, 11 जून को, अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तान के प्रभारी को अफगानिस्तान के एयरस्पेस के उल्लंघन और घरों पर पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक, जिसमें 13 आम लोग मारे गए थे, पर कड़ा विरोध जताने के लिए बुलाया था.