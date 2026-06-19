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अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हवाई हमले का दावा किया

पाकिस्तान के आईएसआईएस ठिकानों पर अफगानिस्तान ने हमला करने का दावा किया है.

Afghanistan carried out airstrikes on ISIS bases in Pakistan.
अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हवाई हमले किए. (IANS)
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By IANS

Published : June 19, 2026 at 2:50 PM IST

3 Min Read
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काबुल: अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े कथित ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की है. स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी. अफगानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को जारी एक बयान में, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर रात भर हवाई हमले किए.

मंत्रालय ने कहा कि जिन जगहों को टारगेट किया गया था, उनका इस्तेमाल कथित तौर पर अफगानिस्तान के खिलाफ हमलों की प्लानिंग और कोऑर्डिनेट करने के लिए किया जा रहा था. अफगान अधिकारियों के अनुसार, हाल के सालों में अफगानिस्तान में हुए कुछ सबसे खतरनाक हमले इन इलाकों में काम कर रहे नेटवर्क से जुड़े थे.

खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने कहा कि इन एयरस्ट्राइक के दौरान "जरूरी और तय टारगेट" को कामयाबी से निशाना बनाया गया. इसने चेतावनी दी कि अफगानिस्तान उन ग्रुप्स के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करेगा जिन्हें वह देश के लिए खतरा मानता है. उन्हें सफलतापूर्वक टारगेट किया गया है.

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, "यह याद रखने लायक है कि अफगानिस्तान अब से अपनी सुरक्षा और स्थिरता के खिलाफ किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा, और अपनी सभी क्षमताओं का इस्तेमाल करके, किसी भी खतरे को उसके शुरुआती दौर में ही बेअसर और खत्म कर देगा."

यह नई घटना पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है, जिसमें बार-बार गोलीबारी हो रही है और आम लोगों के मारे जाने की चिंता बढ़ रही है.

इससे पहले, 11 जून को, अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तान के प्रभारी को अफगानिस्तान के एयरस्पेस के उल्लंघन और घरों पर पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक, जिसमें 13 आम लोग मारे गए थे, पर कड़ा विरोध जताने के लिए बुलाया था.

यह कदम तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के उस बयान के बाद उठाया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि 9 जून की रात को अफगानिस्तान के कुनार, खोस्त और पक्तिका प्रांतों में हुए हमले में 11 बच्चे, एक महिला और एक बुजुर्ग आदमी मारे गए, जबकि 14 दूसरी महिलाएं और बच्चे घायल हो गए.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए एक बयान में, अफगान मंत्रालय ने कहा, "इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान ने काबुल में पाकिस्तानी दूतावस के प्रभारी को बुलाया और अफगानिस्तान के एयरस्पेस के उल्लंघन और बेगुनाह नागरिकों के घरों पर बमबारी के बारे में अपना कड़ा और पक्का विरोध उनके सामने रखा.

"अफगान मंत्रालय ने हमले की निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों और कानूनों का उल्लंघन बताया, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि अपने इलाके की रक्षा करना और अपने लोगों की सुरक्षा पक्का करना उसकी कानूनी जिम्मेदारी है."

इसमें चेतावनी दी गई कि प्रॉक्सी नीतियों को लागू करने के बजाय, पाकिस्तानियों को अपनी अंदरूनी समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए, और सवाल किया गया, "यह कैसे हो सकता है कि एक इलाके में बच्चों और महिलाओं की हत्या का मतलब दूसरे इलाके में सुरक्षा कायम करना हो?"

अफगान मंत्रालय ने कहा, "हम एक बार फिर आपको साफ तौर पर याद दिलाते हैं कि इन बार-बार होने वाले उल्लंघन और अपराधों के सभी नतीजों की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की होगी."

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