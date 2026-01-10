ETV Bharat / international

अफगानिस्तान ने भारत में अपना राजनयिक नियुक्त किया, शुरू करना चाहता नया अध्याय

नई दिल्ली: अफगानिस्तान ने नूर अहमद नूर को दिल्ली में अफगान दूतावास में राजनयिक नियुक्त किया है. सूत्रों ने शनिवार को एएनआई को ये जानकारी दी. इससे पहले 20 दिसंबर को अफगानिस्तान के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर मौलवी नूर जलाल जलाली ने कहा था कि अफगानिस्तान की दवाइयों की जरूरतों के लिए भारत एक अहम वैकल्पिक पार्टनर के तौर पर उभर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते खराब हो गए हैं.

जलाली ने कहा कि अफगानिस्तान भारत के साथ सहयोग का एक नया अध्याय शुरू करना चाहता है, और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों और एक भरोसेमंद स्वास्थ्य पार्टनर के तौर पर भारत की भूमिका पर जोर दिया. भारत के साथ हमारे मजबूत रिश्ते हैं और हम यहां सहयोग और तालमेल का एक नया अध्याय शुरू करने आए हैं. जहां तक ​​पाकिस्तान की बात है, तो उसके साथ रिश्ते खराब हो गए हैं.'

उन्होंने ये बातें नई दिल्ली में आयोजित पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट के लिए भारत दौरे के दौरान कही. भारत ने अफगानिस्तान के लिए लगातार मानवीय सहायता देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य स्तंभ के तौर पर दवाओं की लंबी अवधि तक सप्लाई और स्वास्थ्य सहायता पर ज़ोर दिया गया. जलाली के दौरे से पहले विदेश मंत्रालय ने भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा पर उनका स्वागत किया, जो बदलते क्षेत्रीय समीकरणों के बावजूद अफगानिस्तान के प्रति नई दिल्ली की लगातार मानवीय मदद को दिखाता है.