अफगानिस्तान ने भारत में अपना राजनयिक नियुक्त किया, शुरू करना चाहता नया अध्याय
भारत ने अफगानिस्तान के लिए लगातार मानवीय सहायता देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
Published : January 10, 2026 at 12:26 PM IST
नई दिल्ली: अफगानिस्तान ने नूर अहमद नूर को दिल्ली में अफगान दूतावास में राजनयिक नियुक्त किया है. सूत्रों ने शनिवार को एएनआई को ये जानकारी दी. इससे पहले 20 दिसंबर को अफगानिस्तान के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर मौलवी नूर जलाल जलाली ने कहा था कि अफगानिस्तान की दवाइयों की जरूरतों के लिए भारत एक अहम वैकल्पिक पार्टनर के तौर पर उभर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते खराब हो गए हैं.
जलाली ने कहा कि अफगानिस्तान भारत के साथ सहयोग का एक नया अध्याय शुरू करना चाहता है, और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों और एक भरोसेमंद स्वास्थ्य पार्टनर के तौर पर भारत की भूमिका पर जोर दिया. भारत के साथ हमारे मजबूत रिश्ते हैं और हम यहां सहयोग और तालमेल का एक नया अध्याय शुरू करने आए हैं. जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो उसके साथ रिश्ते खराब हो गए हैं.'
उन्होंने ये बातें नई दिल्ली में आयोजित पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट के लिए भारत दौरे के दौरान कही. भारत ने अफगानिस्तान के लिए लगातार मानवीय सहायता देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य स्तंभ के तौर पर दवाओं की लंबी अवधि तक सप्लाई और स्वास्थ्य सहायता पर ज़ोर दिया गया. जलाली के दौरे से पहले विदेश मंत्रालय ने भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा पर उनका स्वागत किया, जो बदलते क्षेत्रीय समीकरणों के बावजूद अफगानिस्तान के प्रति नई दिल्ली की लगातार मानवीय मदद को दिखाता है.
जलाली का दौरा दोनों देशों के बीच ऑफिशियल बातचीत के बड़े पैटर्न का हिस्सा था. अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार भारत का दौरा किया. उस दौरे के दौरान एएनआई से बात करते हुए मुत्ताकी ने मिले स्वागत के लिए आभार जताया और कहा, 'अब तक का सफर बहुत अच्छा रहा है. सिर्फ दारुल उलूम के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लोग यहां आए हैं. मैं उनके गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभारी हूं.'
अफगानिस्तान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने 24 नवंबर को घोषणा की थी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच वीजा की लंबे समय से चली आ रही दिक्कतें हल हो गई हैं, जिससे अफगान नागरिक मेडिकल इलाज और बिज़नेस दोनों कामों के लिए भारतीय वीजा प्राप्त कर सकेंगे.
देश की पांच दिन की आधिकारिक यात्रा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अफगान मंत्री ने कहा कि अफगान दूतावास इन सेवाओं को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही, काबुल में भारतीय दूतावास भी अफगान नागरिकों को सपोर्ट करने के लिए प्रोग्राम बनाएगा.