अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में किया हवाई हमला, नूर खान एयरबेस समेत कई सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान

काबुल: अफगानिस्तान की वायु सेना ने पाकिस्तान में घुसकर कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए. देश के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी और दावा किया कि सटीक और निर्देशित हवाई ऑपरेशन में पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा है.

इन हमलों के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष में बढ़ोतरी की आशंका है.

एक्स पर साझा किए गए एक बयान में, अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमले पाकिस्तान के बड़े सैन्य ठिकानों पर किए गए, जिसमें रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस, बलूचिस्तान के क्वेटा में 12वीं डिवीजन हेडक्वार्टर और खैबर पख्तूनख्वा की मोहमंद एजेंसी में ख्वाजई कैंप शामिल हैं. बयान में दावा किया गया कि ऑपरेशन के दौरान पूरे पाकिस्तान में कई अन्य सैन्य कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया गया.

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शुरुआती आकलन के आधार पर, हमलों ने टारगेट को काफी नुकसान पहुंचाया. ये ऑपरेशन पाकिस्तानी सेना की हाल की हवाई घुसपैठ के जवाब में किए गए, जिसमें काबुल, बगराम पर हमला किया गया था.

मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान की तरफ से अफगान एयरस्पेस का कोई और उल्लंघन या "आक्रामकता की हरकतें" करने पर "तेज, निर्णायक और उचित जवाब" दिया जाएगा.

इससे पहले, इस्लामाबाद ने अफगान और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच सीमा पार हुई झड़पों के बाद अफगानिस्तान के तालिबान शासन के खिलाफ "खुली जंग" का ऐलान किया था. पाकिस्तान ने बीते शुक्रवार को काबुल और कंधार में एयरस्ट्राइक की. इसके कुछ ही घंटे बाद अफगान बलों ने कथित तौर पर पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया था.