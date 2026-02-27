ETV Bharat / international

अफगानिस्तान ने दिया जवाब, 'पाकिस्तान के सैन्य शिविर पर सीधा हमला, निशाने पर कमान सेंटर'

पाकिस्तानी सीमा पर तैनात अफगानी तालिबान ( AP )

काबुल/इस्लामाबाद : पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं. दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला किया है. दोनों ने सैनिकों के मारे जाने के आंकड़े भी जारी किए हैं. अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने पोस्ट किया, "आज सुबह लगभग 11:00 बजे, राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय की वायु सेना ने इस्लामाबाद के फैजाबाद के पास एक सैन्य शिविर और नौशेरा में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाते हुए समन्वित हवाई हमले किए." अफगानिस्तान सेना ने अपने बयान में कहा कि कल रात पाकिस्तानी सेना द्वारा काबुल, कंधार और पक्तिया में हवाई घुसपैठ की गई थी, इसलिए उसका जवाब दिया गया. बयान में कहा गया है कि जमरुद में सैन्य ठिकानों और एबटाबाद में अन्य स्थानों पर हवाई अभियान चलाया गया. इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया और इसमें प्रमुख पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों, कमान केंद्रों और रणनीतिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया. ये हमले जवाब में किए गए थे. पाकिस्तानी सीमा पर तैनात अफगानी तालिबान (AP) टोलो न्यूज के अनुसार, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि डूरंड लाइन पर अफगान बलों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सैन्य शासन के 55 सैनिक मारे गए. बयान में यह भी कहा गया कि इन अभियानों के दौरान अफगान बलों ने सैन्य शासन के दो मुख्यालय और 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया. उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने मौजूदा स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए अपने तुर्की और सऊदी समकक्षों से टेलीफोन पर बातचीत की. अफगानिस्तान के विदेश कार्यालय ने बताया कि तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान के साथ बातचीत के दौरान, डार ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बिना उकसावे वाली आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब दिया है. विदेश कार्यालय ने आगे कहा, "दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के महत्व पर बल दिया और उभरते घटनाक्रमों पर निकट रूप से नजर रखने पर सहमति व्यक्त की."