इमरान खान को लेकर अफवाह, 'संदिग्ध परिस्थितियों में मौत', फैक्ट चेकर्स ने बताया- गलत खबर

लाहौर: अफगान मीडिया ने दावा किया था कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई है. हालांकि, फैक्ट चेकर्स ने इसे सही नहीं बताया है. उनका कहना है कि यह एक गलत खबर है.

अफगानिस्तान के एक मीडिया आउटलेट ने बताया था कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) के फाउंडर इमरान खान की रावलपिंडी की अदियाला जेल में हत्या कर दी गई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक अजीब दावा वायरल हो गया. जैसे ही यह रिपोर्ट फैली, नेटिजन्स ने खान की कथित मौत के बारे में एक्स पर पोस्ट डालना शुरू कर दिया.

Fact checkers
फैक्ट चेकर्स ने बताया, इमरान खान की मौत की खबर गलत (Instagram Account)

ईटीवी भारत ने भी इस दावे की पुष्टि नहीं की थी. उल्लेखनीय है कि यह पहली बार नहीं है जब इमरान खान की मौत से जुड़ी ऐसी अफवाहें सोशल मीडिया पर फैली हैं. इससे पहले मई 2025 में भी इसी तरह के झूठे दावे बड़े पैमाने पर शेयर किए गए थे, जिसमें यह आरोप भी लगाया गया था कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी या उन पर हमला किया गया था.

पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीन बहनों ने पिछले हफ़्ते अदियाला जेल के बाहर खुद पर और अपने भाई के समर्थकों पर हुए पुलिस हमले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. बता दें कि खान की बहनें - नोरीन नियाजी, अलीमा खान और डॉ उजमा खान - एक महीने तक इमरान खान से मिलने के लिए मना किए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के दूसरे सदस्यों के साथ अदियाला जेल के बाहर डेरा डाले हुए थीं.

पुलिस ने यह हमला उस समय किया जब वे जेल के बाहर बैठी थीं, तभी पुलिस वाले उन पर टूट पड़े और उन्हें बुरी तरह पीटा. पंजाब पुलिस चीफ उस्मान अनवर को लिखे एक लेटर में खान की बहनों ने कहा कि हिंसा बहुत बुरी और सोची-समझी थी और पुलिसवालों ने बिना किसी उकसावे के इसे अंजाम दिया.

'सोचा-समझा हमला'
नोरीन नियाजी ने कहा, “हमने उनकी (इमरान खान) सेहत की चिंता में शांति से प्रोटेस्ट किया. हमने न तो सड़कें ब्लॉक कीं, न ही लोगों की आवाजाही में रुकावट डाली, और न ही कोई गैर-कानूनी काम किया. फिर भी बिना किसी वॉर्निंग के इलाके की स्ट्रीट लाइटें अचानक बंद कर दी गईं, जिससे जानबूझकर वहां अंधेरा हो गया. इसके बाद पंजाब पुलिसवालों ने एक बहुत बुरी और सोचा-समझा हमला किया.”

तीन साल से शांति से विरोध
उन्होंने कहा, “71 साल की उम्र में मुझे बालों से पकड़कर जोर से जमीन पर फेंका गया और सड़क पर घसीटा गया, जिससे मुझे चोटें आईं.” उन्होंने कहा कि जेल के बाहर मौजूद दूसरी महिलाओं को थप्पड़ मारे गए और घसीटा गया. पुलिस का बर्ताव तीन साल से शांति से विरोध कर रहे नागरिकों के खिलाफ बिना सोचे-समझे बल इस्तेमाल करने के एक बड़े और परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा था."

उन्होंने कहा, "पुलिस का बर्ताव पूरी तरह से क्रिमिनल, गैर-कानूनी, नैतिक रूप से गलत था और एक डेमोक्रेटिक समाज में किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की बुनियादी जिम्मेदारियों के बिल्कुल उलट था,"

हमले में शामिल पुलिसवालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो
खान की बहनों ने मांग की कि IGP पंजाब इस बेरहमी से किए गए हमले में शामिल सभी पुलिसवालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू करें. पीटीआई के मुख्य संरक्षक खान अगस्त 2023 से कई मामलों में जेल में हैं. सरकार ने एक महीने से ज्यादा समय से मुलाकातों पर बिना किसी घोषणा के रोक लगा दी है.

यहां तक ​​कि खैबर-पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को भी खान से मिलने नहीं दिया गया. अफरीदी ने जेल में उनसे मिलने की लगातार सात कोशिशें कीं, लेकिन जेल अधिकारियों ने उन्हें मिलने से मना कर दिया, खान का दावा है कि जेल एक आर्मी ऑफिसर के कंट्रोल में है.

