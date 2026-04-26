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व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर गोलीबारी का आरोपी कोल टॉमस एलन कौन हैं?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कैलिफ़ोर्निया के टॉरेंस के कोल टॉमस एलन की मई 2025 की प्रोफाइल फोटो उस आदमी के लुक से मिलती-जुलती लगती है, जिसमें कथित हमलावर को हिरासत में लिया जा रहा था. यह फ़ोटो शनिवार रात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट की थी. सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन पर पोस्ट की गई इस फ़ोटो में वह कैलिफ़ोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी-डोमिंग्वेज हिल्स से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री लेने के बाद कैप और गाउन में दिख रहा है.

वॉशिंगटन: व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर गोलीबारी में गिरफ्तार हुए कैलिफ़ोर्निया के आदमी से मिलते-जुलते सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि वह एक बहुत पढ़ा-लिखा ट्यूटर और शौकिया वीडियो गेम डेवलपर है.

एलन (31) ने 2017 में पासाडेना में कैलिफ़ोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की. ​​उन्होंने वहाँ एक क्रिश्चियन स्टूडेंट फेलोशिप और एक कैंपस ग्रुप में अपने शामिल होने के बारे में बताया, जो नर्फ गन से लड़ता था.

लॉस एंजिल्स के एक लोकल एबीसी स्टेशन ने कॉलेज के आखिरी साल में एलन का एक इंटरव्यू शामिल किया, जो बढ़ती उम्र में लोगों की मदद करने वाली नई टेक्नोलॉजी के बारे में एक स्टोरी का हिस्सा था. उन्होंने व्हीलचेयर के लिए एक नए तरह के इमरजेंसी ब्रेक का प्रोटोटाइप बनाया था.

फेडरल कैंपेन फाइनेंस रिकॉर्ड के मुताबिक एलन ने 2024 में प्रेसिडेंट के लिए कमला हैरिस के सपोर्ट में डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को 25 डॉलर का योगदान दिया. एलन के ऑनलाइन रिज़्यूमे में लिखा है कि उसने पिछले छह साल C2 एजुकेशन में काम किया. यह कंपनी स्टूडेंट्स को एडमिशन काउंसलिंग और टेस्ट की तैयारी की सर्विस देती है. कंपनी के फेसबुक पेज पर 2024 के एक पोस्ट में एलन को कंपनी का टीचर ऑफ द मंथ बताया गया था. कंपनी ने शनिवार रात कमेंट मांगने वाले ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया.

एलन ने यह भी पोस्ट किया कि उन्होंने मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री पर आधारित स्टीम प्लेटफॉर्म के लिए एक वीडियो गेम बनाया है. एलन के नाम से एक पोस्ट में कहा गया कि वह आउटर स्पेस में सेट एक नया 'टॉप-डाउन शूटर' कॉम्बैट गेम बनाने पर काम कर रहा है.