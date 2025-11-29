ETV Bharat / international

हांगकांग की भीषण आग से सबक की जरूरत, जानें दुनिया भर के अग्निकांडों का इतिहास और कैसे बचें और बचाएं जान

ऊंची बिल्डिंगों में लगी आग से हरेक साल हजारों लोगों की जान जाती है, अरबों की संपत्ति राख होती है. जानें इनसे बचने के उपाय.

FIRE ACCIDENT
आग का गोला बनी हांगकांग की इमारत. (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 29, 2025 at 3:53 PM IST

15 Min Read
Choose ETV Bharat

हांगकांग: हांगकांग की भीषण आग ने सबको झकझोर दिया है. इस आग से पहले भी दुनिया में बहुत सी इमारतें राख में बदली हैं. बहुत सी जानें गई हैं. हम उन सब पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले हांगकांग के हादसे की बात करते हैं.

हांगकांग के ताई पी जिले में 26 नवंबर को एक हाउसिंग कॉम्पलेक्स में लगी आग से 128 से अधिक लोगों ने दम तोड़ दिया. वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हैं. इन घायलों में से 43 लोगों की हालत काफी गंभीर है. इन सभी का इलाज अस्पतालों में चल रहा है. इतना ही नहीं अब भी 200 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं. इस भयानक आग से 32 मंजिली हाई राइज इमारत जलकर राख हो गई.

हांगकांग की ऊंची बिल्डिंग में आग लगने के मुख्य कारण: बांस का मचान: मॉडर्न तरीकों के बावजूद, हांगकांग में लगभग 80% मचानों में अब भी बांस का इस्तेमाल होता है, जो एक पुराना मटीरियल है और एक सदी से भी ज़्यादा पुरानी परंपरा है. बांस के मचान हांगकांग की स्काईलाइन पर हर जगह दिखते हैं. वे ऊंची इमारतों, रेनोवेशन वाली जगहों और यहां तक कि पॉप-अप कल्चरल जगहों को भी ढक लेते हैं. बांस के मचान खास कारीगर बनाते हैं, जिन्हें “स्पाइडर” कहा जाता है. वे बांस के खंभों को एक साथ जोड़कर मुश्किल ग्रिड जैसा मचान बनाते हैं, जिसे आमतौर पर कंस्ट्रक्शन मटीरियल को पकड़ने के लिए और जाल से ढक दिया जाता है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां एशिया के दूसरे हिस्सों में बांस का इस्तेमाल कम हो गया है, वहीं हांगकांग में इसे पूरी तरह से बदलना मुश्किल रहा है. यहां तक कि मेटल के मचान जैसे ऑप्शन होने के बावजूद भी वहां ऐसा हो रहा है.

बांस अपने आप में आग पकड़ने वाला होता है, इसके अलावा यह स्टील के मुकाबले बनावट में भी कमजोर और कम टिकाऊ होता है. बहुत सूखे मौसम में, एक बार आग लगने पर, यह आग बहुत तेजी से फैलती है. यह देखते हुए कि बांस के खंभे अक्सर ऊंची इमारतों पर सीधे खड़े होते हैं. आग लगभग बिना रुके ऊपर की ओर बढ़ सकती है. मचान असल में आग की सीढ़ियां बन जाते हैं.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, पहले की कई घटनाओं में, मचान में लगी आग से मचान गिर गया है या बाहर गंभीर नुकसान हुआ है और बांस के मचान से जुड़े इंडस्ट्रियल हादसों में 2019 और 2024 के बीच हांगकांग में 22 मौतें हुई हैं.

चीनी जाल: बांस बनावट का ढांचा हो सकता है. इसमें "ईंधन" सस्ते चीनी जाल और दूसरी चीजें हो सकती हैं, जो आग से सुरक्षा के स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती थीं. हांगकांग के एक पूर्व फायरफाइटर रेमंड चेउंग ने भी इसी बात पर जोर दिया.

उन्होंने कहाकि यह सिर्फ बांस नहीं है, जैसा कि कई लोग दावा कर रहे हैं. चेउंग ने ABC चाइनीज को बताया कि हालांकि हांगकांग में इस्तेमाल होने वाले बांस के मचान में जल्दी आग लग सकती है, लेकिन पूरी जांच पूरी होने से पहले इस हादसे के लिए किसी एक चीज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए.

दुनिया भर के अग्निकांडों पर एक नजर:
25.03.1911: (यूएसए): एश बिल्डिंग में आग: 25 मार्च, 1911 को न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में ट्रायंगल शर्टवाइस्ट फैक्ट्री में लगी आग शहर के इतिहास की सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल आपदा थी, और U.S. के इतिहास की सबसे खतरनाक दुर्घटनाओं में से एक थी. आग 10 मंजिला एश बिल्डिंग की सबसे ऊपरी तीन मंजिलों पर लगी थी, जिसे अब ब्राउन बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है. आग में 146 कपड़ा मजदूर मारे गए. आग लगने की वजह से बड़े पैमाने पर कानून बनाए गए. इसमें फैक्ट्री के सुरक्षा मानकों में सुधार की जरूरत थी. बिल्डिंग आग से बच गई और उसे ठीक किया गया. फायर मार्शल ने यह नतीजा निकाला कि इसका संभावित कारण बिना बुझी माचिस या सिगरेट के टुकड़े को कबाड़ के डिब्बे में फेंकना था.

07.12.1946: (यूएसए): वाइनकॉफ होटल में आग: 7 दिसंबर, 1946 को वाइनकॉफ होटल में लगी आग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका के इतिहास की सबसे खतरनाक होटल आग थी. आग लगने से होटल के मालिकों समेत 119 लोगों की मौत हो गई. होटल का विज्ञापन “पूरी तरह से फायरप्रूफ” के तौर पर किया गया था. यह आग इसलिए भी खास थी, क्योंकि इसमें कई लोग कूदकर मर गए.

US में लगी दूसरी भयानक आग के बाद लगी इस आग ने नॉर्थ अमेरिकन बिल्डिंग कोड में बड़े बदलाव किए. इसमें सबसे खास यह था कि होटल के गेस्ट रूम के लिए बाहर निकलने के कई सुरक्षित तरीके और खुद बंद होने वाले फायर-रेसिस्टिव दरवाजे लगाने जरूरी कर दिए गए. आग तीसरी मंजिल पर लगी थी, जहां कॉरिडोर में कुछ समय के लिए एक गद्दा और कुर्सी रखी गई थी. एक थ्योरी के मुताबिक, गिरी हुई सिगरेट से कॉरिडोर में गद्दा या दूसरी जलने वाली चीजें जल सकती थीं.

दिसंबर 1971: (साउथ कोरिया): डेयेओंगगक होटल, सियोल, साउथ कोरिया: दिसंबर 1971 में, 22-मंजिला होटल में एक बड़े गैस धमाके और आग लगने से 164 लोग मारे गए और कम से कम 60 घायल हुए.

01.02.1974: (ब्राजील): जोएल्मा बिल्डिंग में आग: जोएल्मा में आग शुक्रवार 1 फरवरी, 1974 को जोएल्मा बिल्डिंग के अंदर लगी थी, जो साओ पाउलो के डाउनटाउन में बनी एक 25-मंजिला बिल्डिंग थी. 11वीं मंजिल पर एक खराब एयर-कंडीशनर में शॉर्ट-सर्किट से आग लग गई और कागज, प्लास्टिक, बिजली के उपकरण और लकड़ी की दीवारों और फर्नीचर जैसी बड़ी मात्रा में जलने वाली चीजों की वजह से आग तेजी से फैल गई. मरने वालों की संख्या 179 से 189 के बीच थी.

31.12.1986: (प्यूर्टो रिको): ड्यूपॉन्ट प्लाजा होटल में आग: ड्यूपॉन्ट प्लाजा होटल में आग 31 दिसंबर, 1986 को नए साल की शाम को लगी थी. ड्यूपॉन्ट प्लाजा होटल (अब सैन जुआन मैरियट रिजॉर्ट और स्टेलारिस कसीनो) सैन जुआन, प्यूर्टो रिको में है. आग लगने का कारण आग लगाना था. आग होटल के तीन नाराज कर्मचारियों ने लगाई थी, जिनका होटल के मालिकों के साथ मजदूरों को लेकर झगड़ा चल रहा था. आग लगने से 98 लोगों की जान चली गई और 140 लोग घायल हो गए. यह प्यूर्टो रिको के इतिहास की सबसे भयानक होटल आग है और यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास की दूसरी सबसे खतरनाक आग है.

21.11.1980: (संयुक्त राज्य अमेरिका): MGM ग्रैंड होटल में आग: 21 नवंबर, 1980 की सुबह 7 बजे के ठीक बाद, MGM ग्रैंड होटल और कसीनो (अब बैलीज लास वेगास) के एक रेस्टोरेंट में आग लग गई. यह हादसा नेवादा के इतिहास का सबसे बुरा हादसा है, जिसमें 85 लोगों की जान चली गई. यह मॉडर्न U.S. इतिहास की तीसरी सबसे बुरी होटल आग है. आग लगने के समय, होटल और कसीनो में लगभग 5,000 लोग थे, जो 23 मंजिला लग्जरी रिजॉर्ट था, जिसमें 2,000 से ज़्यादा होटल रूम थे. MGM ग्रैंड हादसे की वजह से यह बात आमतौर पर फैल गई कि बिल्डिंग में आग लगने पर, आग की लपटों से ज़्यादा खतरा धुएं के अंदर जाने से होता है. धुएं के शरीर के अंदर जाने और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से 75 लोगों की मौत हो गई.

15.11.2010: (चीन): चीन के शंघाई में 15 नवंबर 2010 को लगी थी और इसने एक 28-मंजिला ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग को तबाह कर दिया था. कम से कम 58 लोग मारे गए और 70 से ज़्यादा घायल हो गए. जांच में पता चला कि आग बिल्डिंग पर चल रहे वेल्डिंग के काम की चिंगारियों से लगी थी. चिंगारियों से ऊंची इमारत के चारों ओर मचान में आग लग गई थी. वेल्डर बिना लाइसेंस के थे.

24.11.2012: (बांग्लादेश): 24 नवंबर 2012 को, तजरीन फैशन्स गारमेंट फैक्टरी में आग लग गई, जो कई इंटरनेशनल ब्रांड के लिए कपड़े बनाती थी. उस समय फ़ैक्टरी के अंदर 1150 से ज़्यादा लोग थे. आग में 112 कर्मचारियों की मौत हो गई और 200 से ज़्यादा घायल हो गए. फायर अधिकारियों का कहना है कि आग खुले ग्राउंड फ्लोर पर लगी, जहां कपड़े और धागे के बड़े-बड़े ढेर गैर-कानूनी तरीके से रखे गए थे. इसी दौरान कुछ फ्लोर पर मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड ने कर्मचारियों को फायर अलार्म को नजरअंदाज करने और काम करते रहने का आदेश दिया. धुआं और आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई, और खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगी हुई थीं. इससे कर्मचारियों का बाहर निकलना नामुमकिन हो गया. बिल्डिंग में खुद सेफ्टी फीचर्स नहीं थे.

14.06.2017: (यूके): ग्रेनफेल टावर में आग: वेस्ट लंदन के ग्रेनफेल टावर ब्लॉक में लगी भयानक आग में सैकड़ों लोग बेघर हो गए और कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई. आग की वजह से परिवार अपने घरों में फंस गए क्योंकि वे धुएं और आग की लपटों से बच नहीं पाए. आग हॉटपॉइंट फ्रिज फ्रीजर में लगी थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि इसे जानबूझकर नहीं लगाया गया था. ग्रेनफेल टावर के बाहर लगी क्लैडिंग की वजह से आग इतनी तेजी से फैली. हाल ही में हुए रेनोवेशन में लगाई गई क्लैडिंग की जांच की जा रही है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज़्यादा आग रोकने वाली क्लैडिंग का इस्तेमाल किया जा सकता था. बिल्डिंग के बाहर लगी क्लैडिंग और इंसुलेशन दोनों ही शुरुआती टेस्ट में फेल हो गए.

जनवरी 2017: (ईरान): प्लास्को बिल्डिंग, तेहरान, ईरान: जनवरी 2017 में, नौवीं मंज़िल से लगी आग के बाद 17 मंज़िला बिल्डिंग के गिरने से 21 लोगों की मौत हो गई और लगभग 70 लोग घायल हो गए.

28.03.2019 (बांग्लादेश): बांग्लादेश के बनानी में FR टावर में 9वीं मंज़िल पर आग लगी और 14वीं मंज़िल तक फैल गई. इससे 25 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए. घटना के कारणों में खराब बिजली की वायरिंग, आग से सुरक्षा के सामान और इमरजेंसी एग्जिट की कमी, और बिल्डिंग के नियमों का पालन न करना शामिल था.

14.10.2021 (ताइवान): सरकार ने कहा कि दक्षिणी ताइवान के शहर काऊशुंग में एक रिहायशी इमारत में आग लगने से 46 लोगों की मौत हो गई और 41 अन्य घायल हो गए. काऊशुंग के यानचेंग जिले में 40 साल पुरानी इमारत में सुबह-सुबह आग लगी और सुबह होने तक उसे बुझा दिया गया.

13.09.2023 (वियतनाम): वियतनाम की राजधानी में नौ मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लगने से 56 लोगों की मौत हो गई और 37 घायल हो गए. आग करीब आधी रात को लगी. बिल्डिंग में 150 लोग रहते थे.

21.01.2025: (तुर्की): 21 जनवरी को बोलू प्रांत के कार्तलकाया स्की रिसॉर्ट में 12 मंजिला ग्रैंड कार्तल होटल में आग लग गई, जब सर्दियों में स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं. पीड़ितों में परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे दर्जनों बच्चे भी शामिल थे, 78 लोग मारे गए और 133 घायल हुए.

दूसरी ऊंची बिल्डिंग दुर्घटनाएं: 11.09.2001: (USA): वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1 और 2 में आग: 11 सितंबर, 2001 को, यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावरों पर आतंकवादियों ने हाईजैक किए गए जेट विमानों ने हमला किया. हवाई जहाजों से हुए नुकसान और आग से दोनों टावर गिर गए. कुल मिलाकर, 2,752 लोग मारे गए. इसमें दोनों हवाई जहाजों में सवार सभी 157 यात्री और हाईजैकर और क्रू शामिल थे.

06.12.2005 (ईरान): ईरान के तोहिद टाउन के रिहायशी इलाके में आग: 6 दिसंबर 2005 को एक ईरानी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्रॉफ्ट फारस की खाड़ी की ओर लौट रहा था. उसी दौरान यह ईरान की राजधानी तेहरान में एक 10 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग से टकरा गया. इस हादसे में तकरीबन 128 लोग मारे गए. प्लेन में सवार सभी 94 लोगों की मौत हो गई. प्लेन में सवार लोगों के साथ-साथ जमीन पर मौजूद 34 लोग भी मारे गए और 90 से ज़्यादा घायल हो गए.

04.10.1992: (नीदरलैंड): बिजलमेर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आग: 4 अक्टूबर 1992 को, एक बोइंग 747F एयरक्राफ्ट आसमान से नीचे गिरा और एम्स्टर्डम में दो ऊंची अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से टकरा गया. एयरक्रॉफ्ट के टकराने से 200 अपार्टमेंट वाली 9 मंजिला बिल्डिंग का कोना थोड़ा अंदर की ओर गिर गया. प्लेन क्रैश में 43 लोगों की मौत हो गई.

FIRE ACCIDENT
हांगकांग में लगी भीषण आग का दृश्य. (ANI)

ऊंची इमारतों के लिए आग से सुरक्षा के उपाय:

ऊंची इमारतों की सबसे अच्छी सुरक्षा के लिए, पूरी तरह से स्प्रिंकलर वाली बिल्डिंग चुनें. अगर आपकी बिल्डिंग में स्प्रिंकलर नहीं है, तो मकान मालिक या मैनेजमेंट से स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के बारे में सोचने के लिए कहें.

• अपनी बिल्डिंग में आग से सुरक्षा के फीचर्स (फायर अलार्म, स्प्रिंकलर, वॉइस कम्युनिकेशन प्रोसेस, निकलने के प्लान और अलार्म बजने पर कैसे रिस्पॉन्ड करें) के बारे में जानने के लिए अपने मकान मालिक या बिल्डिंग मैनेजर से मिलें.

• अपने फ्लोर से बाहर निकलने के लिए सभी उपलब्ध सीढ़ियों की लोकेशन पता करें, ताकि अगर सबसे पास वाली सीढ़ी आग या धुएं से ब्लॉक हो जाए तो आप उसे इस्तेमाल कर सकें.

• पक्का करें कि सभी बाहर निकलने और सीढ़ियों के दरवाजे साफ-साफ निशान वाले हों, सिक्योरिटी बार से लॉक या ब्लॉक न हों और उन पर कोई फालतू सामान न हो.

• अगर आग लगे, तो बाहर निकलते समय फायर डिपार्टमेंट और अपने पड़ोसियों को बताने के लिए फायर अलार्म बजाएं.

• अगर फायर अलार्म बजता है, तो दरवाजा खोलने से पहले उसे महसूस करें और बाहर निकलते समय अपने पीछे सभी दरवाज बंद कर दें। अगर गर्मी है, तो बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें. अगर मौसम ठंडा है, तो सबसे पास वाले रास्ते से निकल जाएं.

• अगर पूरी बिल्डिंग में कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, तो ध्यान से सुनें और निर्देशों का पालन करें.

• बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें. आमतौर पर आपको लिफ्ट का इस्तेमाल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक फायर डिपार्टमेंट न कहे. कुछ बिल्डिंग में इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल के लिए लिफ्ट लगाई जा रही हैं. इस तरह की लिफ्ट पर साफ-साफ लिखा होगा कि इमरजेंसी में उनका इस्तेमाल करना सुरक्षित है.

बचाव का ये भी तरीका समझें:

  • अपनी बाहर की मीटिंग की जगह पर जाएं और वहीं रहें. फायर डिपार्टमेंट को कॉल करें. अगर कोई बिल्डिंग में फंसा है, तो फायर डिपार्टमेंट को बताएं. अगर आप आग, धुएं या किसी विकलांगता की वजह से अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं.
  • धुएं को बाहर रखने के लिए दरवाजे और वेंट के चारों ओर गीले तौलिए या चादरें भर दें.
  • फायर डिपार्टमेंट को कॉल करें और उन्हें बताएं कि आप कहां हैं.
  • एक खिड़की थोड़ी खोलें और अपनी लोकेशन बताने के लिए एक चमकदार कपड़ा लहराएं.
  • अगर इससे धुएं की स्थिति और खराब होती है तो खिड़की बंद करने के लिए तैयार रहें. फायर डिपार्टमेंट को ऊंची बिल्डिंग से निकालने में काफी समय लग सकता है.
  • इवैक्युएशन स्टेटस पर नजर रखने के लिए फायर डिपार्टमेंट से बात करें.

दुनिया भर में अलग-अलग देशों की गगनचुंबी इमारतों पर रैंक वाइज एक नजर

रैंकदेश150 मी. +200 मी.+300 मी.+
1चीन3,5851,328132
2यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका92925532
3यूनाइटेड अरब अमीरात34515836
4मलेशिया327816
5जापान284522
6साउथ कोरिया281807
7कनाडा185470
8ऑस्ट्रेलिया164612
9थाईलैंड146423
10इंडोनेशिया139522
11इंडिया134481

ये भी पढ़ें -

TAGGED:

DEVASTATING HIGH RISE BUILDING
HONG KONG HIGH RISE BUILDING FIRE
HONG KONG FIRE ACCIDENT
FIRE ACCIDENT IN WORLD
FIRE ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.