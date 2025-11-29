ETV Bharat / international

हांगकांग की भीषण आग से सबक की जरूरत, जानें दुनिया भर के अग्निकांडों का इतिहास और कैसे बचें और बचाएं जान

हांगकांग: हांगकांग की भीषण आग ने सबको झकझोर दिया है. इस आग से पहले भी दुनिया में बहुत सी इमारतें राख में बदली हैं. बहुत सी जानें गई हैं. हम उन सब पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले हांगकांग के हादसे की बात करते हैं.

हांगकांग के ताई पी जिले में 26 नवंबर को एक हाउसिंग कॉम्पलेक्स में लगी आग से 128 से अधिक लोगों ने दम तोड़ दिया. वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हैं. इन घायलों में से 43 लोगों की हालत काफी गंभीर है. इन सभी का इलाज अस्पतालों में चल रहा है. इतना ही नहीं अब भी 200 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं. इस भयानक आग से 32 मंजिली हाई राइज इमारत जलकर राख हो गई.

हांगकांग की ऊंची बिल्डिंग में आग लगने के मुख्य कारण: बांस का मचान: मॉडर्न तरीकों के बावजूद, हांगकांग में लगभग 80% मचानों में अब भी बांस का इस्तेमाल होता है, जो एक पुराना मटीरियल है और एक सदी से भी ज़्यादा पुरानी परंपरा है. बांस के मचान हांगकांग की स्काईलाइन पर हर जगह दिखते हैं. वे ऊंची इमारतों, रेनोवेशन वाली जगहों और यहां तक कि पॉप-अप कल्चरल जगहों को भी ढक लेते हैं. बांस के मचान खास कारीगर बनाते हैं, जिन्हें “स्पाइडर” कहा जाता है. वे बांस के खंभों को एक साथ जोड़कर मुश्किल ग्रिड जैसा मचान बनाते हैं, जिसे आमतौर पर कंस्ट्रक्शन मटीरियल को पकड़ने के लिए और जाल से ढक दिया जाता है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां एशिया के दूसरे हिस्सों में बांस का इस्तेमाल कम हो गया है, वहीं हांगकांग में इसे पूरी तरह से बदलना मुश्किल रहा है. यहां तक कि मेटल के मचान जैसे ऑप्शन होने के बावजूद भी वहां ऐसा हो रहा है.

बांस अपने आप में आग पकड़ने वाला होता है, इसके अलावा यह स्टील के मुकाबले बनावट में भी कमजोर और कम टिकाऊ होता है. बहुत सूखे मौसम में, एक बार आग लगने पर, यह आग बहुत तेजी से फैलती है. यह देखते हुए कि बांस के खंभे अक्सर ऊंची इमारतों पर सीधे खड़े होते हैं. आग लगभग बिना रुके ऊपर की ओर बढ़ सकती है. मचान असल में आग की सीढ़ियां बन जाते हैं.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, पहले की कई घटनाओं में, मचान में लगी आग से मचान गिर गया है या बाहर गंभीर नुकसान हुआ है और बांस के मचान से जुड़े इंडस्ट्रियल हादसों में 2019 और 2024 के बीच हांगकांग में 22 मौतें हुई हैं.

चीनी जाल: बांस बनावट का ढांचा हो सकता है. इसमें "ईंधन" सस्ते चीनी जाल और दूसरी चीजें हो सकती हैं, जो आग से सुरक्षा के स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती थीं. हांगकांग के एक पूर्व फायरफाइटर रेमंड चेउंग ने भी इसी बात पर जोर दिया.

उन्होंने कहाकि यह सिर्फ बांस नहीं है, जैसा कि कई लोग दावा कर रहे हैं. चेउंग ने ABC चाइनीज को बताया कि हालांकि हांगकांग में इस्तेमाल होने वाले बांस के मचान में जल्दी आग लग सकती है, लेकिन पूरी जांच पूरी होने से पहले इस हादसे के लिए किसी एक चीज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए.

दुनिया भर के अग्निकांडों पर एक नजर:

25.03.1911: (यूएसए): एश बिल्डिंग में आग: 25 मार्च, 1911 को न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में ट्रायंगल शर्टवाइस्ट फैक्ट्री में लगी आग शहर के इतिहास की सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल आपदा थी, और U.S. के इतिहास की सबसे खतरनाक दुर्घटनाओं में से एक थी. आग 10 मंजिला एश बिल्डिंग की सबसे ऊपरी तीन मंजिलों पर लगी थी, जिसे अब ब्राउन बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है. आग में 146 कपड़ा मजदूर मारे गए. आग लगने की वजह से बड़े पैमाने पर कानून बनाए गए. इसमें फैक्ट्री के सुरक्षा मानकों में सुधार की जरूरत थी. बिल्डिंग आग से बच गई और उसे ठीक किया गया. फायर मार्शल ने यह नतीजा निकाला कि इसका संभावित कारण बिना बुझी माचिस या सिगरेट के टुकड़े को कबाड़ के डिब्बे में फेंकना था.

07.12.1946: (यूएसए): वाइनकॉफ होटल में आग: 7 दिसंबर, 1946 को वाइनकॉफ होटल में लगी आग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका के इतिहास की सबसे खतरनाक होटल आग थी. आग लगने से होटल के मालिकों समेत 119 लोगों की मौत हो गई. होटल का विज्ञापन “पूरी तरह से फायरप्रूफ” के तौर पर किया गया था. यह आग इसलिए भी खास थी, क्योंकि इसमें कई लोग कूदकर मर गए.

US में लगी दूसरी भयानक आग के बाद लगी इस आग ने नॉर्थ अमेरिकन बिल्डिंग कोड में बड़े बदलाव किए. इसमें सबसे खास यह था कि होटल के गेस्ट रूम के लिए बाहर निकलने के कई सुरक्षित तरीके और खुद बंद होने वाले फायर-रेसिस्टिव दरवाजे लगाने जरूरी कर दिए गए. आग तीसरी मंजिल पर लगी थी, जहां कॉरिडोर में कुछ समय के लिए एक गद्दा और कुर्सी रखी गई थी. एक थ्योरी के मुताबिक, गिरी हुई सिगरेट से कॉरिडोर में गद्दा या दूसरी जलने वाली चीजें जल सकती थीं.

दिसंबर 1971: (साउथ कोरिया): डेयेओंगगक होटल, सियोल, साउथ कोरिया: दिसंबर 1971 में, 22-मंजिला होटल में एक बड़े गैस धमाके और आग लगने से 164 लोग मारे गए और कम से कम 60 घायल हुए.

01.02.1974: (ब्राजील): जोएल्मा बिल्डिंग में आग: जोएल्मा में आग शुक्रवार 1 फरवरी, 1974 को जोएल्मा बिल्डिंग के अंदर लगी थी, जो साओ पाउलो के डाउनटाउन में बनी एक 25-मंजिला बिल्डिंग थी. 11वीं मंजिल पर एक खराब एयर-कंडीशनर में शॉर्ट-सर्किट से आग लग गई और कागज, प्लास्टिक, बिजली के उपकरण और लकड़ी की दीवारों और फर्नीचर जैसी बड़ी मात्रा में जलने वाली चीजों की वजह से आग तेजी से फैल गई. मरने वालों की संख्या 179 से 189 के बीच थी.

31.12.1986: (प्यूर्टो रिको): ड्यूपॉन्ट प्लाजा होटल में आग: ड्यूपॉन्ट प्लाजा होटल में आग 31 दिसंबर, 1986 को नए साल की शाम को लगी थी. ड्यूपॉन्ट प्लाजा होटल (अब सैन जुआन मैरियट रिजॉर्ट और स्टेलारिस कसीनो) सैन जुआन, प्यूर्टो रिको में है. आग लगने का कारण आग लगाना था. आग होटल के तीन नाराज कर्मचारियों ने लगाई थी, जिनका होटल के मालिकों के साथ मजदूरों को लेकर झगड़ा चल रहा था. आग लगने से 98 लोगों की जान चली गई और 140 लोग घायल हो गए. यह प्यूर्टो रिको के इतिहास की सबसे भयानक होटल आग है और यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास की दूसरी सबसे खतरनाक आग है.

21.11.1980: (संयुक्त राज्य अमेरिका): MGM ग्रैंड होटल में आग: 21 नवंबर, 1980 की सुबह 7 बजे के ठीक बाद, MGM ग्रैंड होटल और कसीनो (अब बैलीज लास वेगास) के एक रेस्टोरेंट में आग लग गई. यह हादसा नेवादा के इतिहास का सबसे बुरा हादसा है, जिसमें 85 लोगों की जान चली गई. यह मॉडर्न U.S. इतिहास की तीसरी सबसे बुरी होटल आग है. आग लगने के समय, होटल और कसीनो में लगभग 5,000 लोग थे, जो 23 मंजिला लग्जरी रिजॉर्ट था, जिसमें 2,000 से ज़्यादा होटल रूम थे. MGM ग्रैंड हादसे की वजह से यह बात आमतौर पर फैल गई कि बिल्डिंग में आग लगने पर, आग की लपटों से ज़्यादा खतरा धुएं के अंदर जाने से होता है. धुएं के शरीर के अंदर जाने और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से 75 लोगों की मौत हो गई.

15.11.2010: (चीन): चीन के शंघाई में 15 नवंबर 2010 को लगी थी और इसने एक 28-मंजिला ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग को तबाह कर दिया था. कम से कम 58 लोग मारे गए और 70 से ज़्यादा घायल हो गए. जांच में पता चला कि आग बिल्डिंग पर चल रहे वेल्डिंग के काम की चिंगारियों से लगी थी. चिंगारियों से ऊंची इमारत के चारों ओर मचान में आग लग गई थी. वेल्डर बिना लाइसेंस के थे.