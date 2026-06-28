फ्रांस में ‘स्काइडाइविंग’ विमान दुर्घटनाग्रस्त, 11 लोगों की मौत, सऊदी हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 की गई जान
फ्रांस में विमान और सऊदी में हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है.
Published : June 28, 2026 at 6:45 PM IST
नैंसी (फ्रांस): उत्तर-पूर्वी फ्रांस में रविवार को ‘स्काइडाइविंग’ में इस्तेमाल होने वाला एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे इसमें सवार सभी 11 लोगों की मौत हो गई. यह जानकारी एक अधिकारी ने दी.
मर्थ-ए-मोसेल क्षेत्र के अधिकारी यवेस सेगुई ने दुर्घटनास्थल के पास पत्रकारों को बताया कि विमान स्थानीय समयानुसार पूर्वाह्न 11 बजे नैंसी शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ. उन्होंने कहा कि आपातकालीन सेवाओं के कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और अधिकारी चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रहे हैं.
#WATCH | Paris: 11 people were killed in a plane crash in the town of Tomblaine in northeastern France, the local prefecture said. The plane belonged to a parachutist school. The pilot and all 10 passengers - five students and five instructors - died in the accident, the… pic.twitter.com/uQFNfXORcT— ANI (@ANI) June 28, 2026
हादसे की असली वजह सामने नहीं आई
फिलहाल हादसे की असली वजह सामने नहीं आई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि विमान तकनीकी खराबी, मौसम या किसी अन्य कारण से क्रैश हुआ. ब्लैक बॉक्स और अन्य तकनीकी डेटा की जांच के बाद ही दुर्घटना की असली वजह साफ हो पाएगी यह हादसा फ्रांस के हालिया सबसे गंभीर विमान हादसों में से एक माना जा रहा है.
🇫🇷 A civilian aircraft carrying skydivers crashed near the eastern French town of Tomblaine on Sunday, killing all 11 people on board, local authorities said, in one of France's deadliest light aircraft accidents.— AFP News Agency (@AFP) June 28, 2026
➡️ https://t.co/HK8oCJlRju pic.twitter.com/4LVBZrFPo7
गृह मंत्रालय ने बताया कि गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज़ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं. पुलिस ने लोगों से साल्वाडोर अलेंदे स्ट्रीट इलाके से पूरी तरह दूर रहने को भी कहा था. पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आपातकालीन सेवाओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए रास्ता साफ़ रखने के लिए, घटनास्थल पर न जाएं. उनकी कार्रवाई में सहयोग करने के लिए धन्यवाद.
सऊदी अरब में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर
सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी ने रविवार को बताया कि सऊदी अरब की बड़ी तेल कंपनी 'अरामको' का एक हेलीकॉप्टर देश के 'रास तनूरा' इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई. हेलीकॉप्टर दुर्घटना का कारण अभी पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच चल रही है. 'रास तनूरा' में पश्चिम एशिया क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इसे सऊदी अरामको ही चलाती है.सऊदी प्रेस एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस दुर्घटना में मारे गए सभी लोग सऊदी अरब के नागरिक थे.
ये भी पढ़ें- वेनेजुएला में फिर से आया भूकंप, 5.6 रही तीव्रता, दो झटकों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,430 हुई