शेख हसीना ने खालिदा जिया को किया याद, कहा- “बांग्लादेश की पॉलिटिकल जिंदगी” के लिए बड़ा नुकसान

78 साल की अवामी लीग लीडर ने बांग्लादेश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपनी भूमिका और डेमोक्रेसी बनाने की लड़ाई में अपने योगदान के बारे में बताया.

हसीना ने कहा, “बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर, और डेमोक्रेसी बनाने की लड़ाई में अपनी भूमिका के लिए, देश के लिए उनका योगदान बहुत अहम था और उसे याद रखा जाएगा.” उन्होंने आगे कहा कि जिया की मौत “बांग्लादेश की पॉलिटिकल जिंदगी के लिए और BNP की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान” है.

ढाका (बांग्लादेश): बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को अपनी कट्टर विरोधी खालिदा जिया की मौत पर शोक जताया. हसीना दशकों तक उनके साथ देश की पॉलिटिक्स पर छाई रहीं. मंगलवार को अवामी लीग के X अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक शोक संदेश में, हसीना ने जिया को देश के पॉलिटिकल इतिहास में एक अहम हस्ती बताया.

हसीना ने कहा, “बांग्लादेश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, और डेमोक्रेसी बनाने की लड़ाई में अपनी भूमिका के लिए, देश के लिए उनका योगदान बहुत अहम था और उसे याद रखा जाएगा.” उन्होंने आगे कहा कि जिया की मौत “बांग्लादेश की पॉलिटिकल जिंदगी” और BNP की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है.

BNP की लंबे समय तक चीफ और तीन बार प्राइम मिनिस्टर रहीं जिया का दिन में ढाका में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. वह 80 साल की थीं. हसीना ने जिया की आत्मा के लिए दुआ भी की और उनके परिवार, जिसमें उनके बेटे और BNP के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान शामिल हैं, के साथ-साथ पार्टी नेताओं और सपोर्टर्स के प्रति सहानुभूति जताई.

उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उन्हें इस मुश्किल समय को सहने के लिए सब्र, ताकत और आराम देगा.”

जिया और हसीना तीन दशकों से ज़्यादा समय तक बांग्लादेशी राजनीति में दो सबसे बड़े नाम थे, जिन्होंने बारी-बारी से देश का नेतृत्व किया और अपनी पार्टियों के बीच कड़ी दुश्मनी वाले गहरे बंटे हुए राजनीतिक माहौल को बनाया. बांग्लादेशी राजनीति में, जिया और हसीना को “दो नेता” के तौर पर जाना जाता है.

बांग्लादेश के 54 साल के इतिहास में दोनों ने मिलकर 30 साल से ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है. Bdnews24 की रिपोर्ट के मुताबिक, एक समय पर, उनके खराब रिश्ते को विदेशी मीडिया में “दो ​​बेगमों की लड़ाई” के तौर पर दिखाया गया था.

हसीना पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश से भागकर भारत में रह रही हैं, जब एक बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद उनकी अवामी लीग सरकार गिर गई थी. उन्हें पहले एक कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था.