जापान में हाईवे पर बड़ा क्रैश, 27 हताहत, एक की मौत, 5 की हालत नाजुक

27 दिसंबर, 2025 को सुबह टोक्यो के उत्तर-पश्चिम में मिनाकामी में एक एक्सप्रेसवे पर बर्फीले मौसम में हुए एक बड़े क्रैश के बाद जली हुई गाड़ियां देखी जा सकती हैं. ( AP )

टोक्यो (जापान): जापान में शुक्रवार देर रात एक एक्सप्रेसवे पर बर्फीले मौसम में हुए एक बड़े क्रैश में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 26 लोग घायल हो गए. यह हादसा ऐसे समय हुआ, जब देश में साल के आखिर में छुट्टियों का मौसम शुरू हो गया है.

गुन्मा प्रीफेक्चरल हाईवे पुलिस ने शनिवार को कहा कि कान-एत्सु एक्सप्रेसवे पर टक्कर की शुरुआत टोक्यो से लगभग 160 किलोमीटर (100 मील) उत्तर-पश्चिम में मिनाकामी शहर में दो ट्रकों की टक्कर से हुई थी.

पुलिस ने कहा कि टोक्यो की एक 77 साल की महिला की मौत हो गई. 26 घायलों में से पांच की हालत गंभीर बताई गई है. ट्रकों की टक्कर से एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से जाम हो गए, और उनके पीछे से आ रही कारें बर्फीली सतह पर ब्रेक नहीं लगा पा रही थीं. पुलिस ने बताया कि इस टक्कर में 50 से ज़्यादा गाड़ियां शामिल थीं.