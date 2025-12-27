ETV Bharat / international

जापान में हाईवे पर बड़ा क्रैश, 27 हताहत, एक की मौत, 5 की हालत नाजुक

जापान के कानेत्सु एक्सप्रेसवे पर हुई टक्कर में 50 से ज़्यादा गाड़ियां शामिल थीं, जो मिनाकामी में दो ट्रकों की टक्कर से शुरू हुई थी.

Massive Crash In Japan
27 दिसंबर, 2025 को सुबह टोक्यो के उत्तर-पश्चिम में मिनाकामी में एक एक्सप्रेसवे पर बर्फीले मौसम में हुए एक बड़े क्रैश के बाद जली हुई गाड़ियां देखी जा सकती हैं. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : December 27, 2025

टोक्यो (जापान): जापान में शुक्रवार देर रात एक एक्सप्रेसवे पर बर्फीले मौसम में हुए एक बड़े क्रैश में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 26 लोग घायल हो गए. यह हादसा ऐसे समय हुआ, जब देश में साल के आखिर में छुट्टियों का मौसम शुरू हो गया है.

गुन्मा प्रीफेक्चरल हाईवे पुलिस ने शनिवार को कहा कि कान-एत्सु एक्सप्रेसवे पर टक्कर की शुरुआत टोक्यो से लगभग 160 किलोमीटर (100 मील) उत्तर-पश्चिम में मिनाकामी शहर में दो ट्रकों की टक्कर से हुई थी.

पुलिस ने कहा कि टोक्यो की एक 77 साल की महिला की मौत हो गई. 26 घायलों में से पांच की हालत गंभीर बताई गई है. ट्रकों की टक्कर से एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से जाम हो गए, और उनके पीछे से आ रही कारें बर्फीली सतह पर ब्रेक नहीं लगा पा रही थीं. पुलिस ने बताया कि इस टक्कर में 50 से ज़्यादा गाड़ियां शामिल थीं.

टक्कर के दूसरे छोर पर आग लग गई, जो एक दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों तक फैल गई, जिनमें से कुछ पूरी तरह जल गईं. पुलिस ने बताया कि आग से कोई घायल नहीं हुआ, जिसे करीब सात घंटे बाद बुझा दिया गया.

शुक्रवार देर रात भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई थी, जब कई जापानी लोगों ने अपने साल के आखिर और नए साल की छुट्टियां शुरू कीं। पुलिस जांच, मलबा हटाने और सफाई के लिए एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से बंद रहे.

