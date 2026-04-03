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पिछले कुछ सालों में अमेरिका और NATO के बीच कैसा रहा रिश्ता, नाटो से निकला अमेरिका तो बदल जाएगी तस्वीर!

हैदराबाद : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ही नाटो के भविष्य को लेकर सवाल उठते रहे हैं. वहीं ट्रंप भी नाटो के यूरोपीय सदस्यों पर बजट का हिस्सी नहीं देने का आरोप लगाते हुए भड़कते रहे हैं. वर्तमान में ईरान युद्ध में नाटो देशों के सक्रियता से शामिल नहीं होने से ट्रंप नाटो (NATO) से अमेरिका को बाहर निकालने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं.

नाटो कैसे बना: साल 1940 के दशक के आखिर में, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और बेल्जियम चाहते थे कि अमेरिका महाद्वीप के लिए स्थायी सुरक्षा की प्रतिबद्धता करे.

इससे उत्तरी अटलांटिक संधि हुई, जिससे नाटो बना. नाटो को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों ने 4 अप्रैल 1949 को बनाया था. तब से, 10 राउंड के विस्तार (1952, 1955, 1982, 1999, 2004, 2009, 2017, 2020, 2023 और 2024) के जरिए 20 और देश नाटो में शामिल हो चुके हैं. अभी, नाटो के 32 सदस्य देश हैं.

1950 में कोरियाई युद्ध शुरू होने के साथ ही नाटो को एक कागजी संधि से एक बहुत ज़्यादा संस्थागत गठबंधन में बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई.

नाटो को हमेशा एक सैन्य गठबंधन बनाने का मकसद था, जिसे वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, खासकर पश्चिम जर्मनी पर सोवियत यूनियन के हमले को रोकने के लिए बनाया गया था. पश्चिमी यूरोप को अपनी सुरक्षा गारंटी को भरोसेमंद बनाने के लिए, अमेरिका को महाद्वीप में पारंपरिक और न्यूक्लियर ताकतें तैनात करनी पड़ीं.

नाटो से अमेरिका को कैसे फायदा हुआ: इसने अमेरिका को आगे के बेस दिए, जहां से वह मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में मिलिट्री फोर्स भेज सका. ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उस समय की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैडलिन अलब्राइट कहती थीं कि यूनाइटेड स्टेट्स एक जरूरी ताकत है, जिसका मतलब है कि यह अकेला ऐसा देश है जो दुनिया भर में सैन्य अभियान करने और उन्हें बनाए रखने में काबिल है, और ऐसा कोई नहीं है जो यूनाइटेड स्टेट्स को ऐसा करने से रोक सके.

अमेरिका को अपने साथियों के साथ अच्छे व्यापारिक व्यवस्था से भी फायदा हुआ. उसने दुनिया भर में मार्केट खोलने पर जोर दिया.

पहले जब नाटो को संकट का सामना करना पड़ा: नाटो ने अपने इतिहास में कई तनावों का सामना किया है. 1956 में स्वेज संकट में, यूएस ने मिस्र के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश-फ्रांसीसी हमले का विरोध किया था.

1990 के दशक में, कुछ यूरोपियन देश इस बात से परेशान थे कि वॉशिंगटन पहले के यूगोस्लाविया में युद्ध रोकने के लिए नाटो को शामिल करने में हिचकिचा रहा था. 2000 के दशक की शुरुआत में, कोल्ड वॉर के बाद अपनी भूमिका पर कुछ समय तक सोचने-विचारने के बाद, नाटो ने 9/11 हमलों के बाद अमेरिका के बचाव में पहली बार आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया. बाद में इसने अफगान अभियान को लीड किया. लेकिन इराक को लेकर गुस्सा भड़क गया.

ईरान युद्ध और नाटो की ट्रंप की आलोचना: भले ही ट्रंप ने यूएस नेवी को ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने यूरोप की हिचकिचाहट पर गुस्सा दिखाया, पिछले शुक्रवार को सोशल मीडिया पर दूसरे नाटो सदस्यों को “कायर” कहा और कहा कि “यूएसए के बिना, नाटो एक कागज का शेर है!” उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर नाटो ने अपना रास्ता नहीं बदला तो उसका भविष्य “बहुत बुरा” होगा. और फिर, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आए और नाटो पर मदद के लिए “बिल्कुल कुछ नहीं” करने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला और कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने सदस्यों की जिद को “कभी नहीं भूलेगा”.

ट्रंप ने पहले नाटो की आलोचना की थी

2016: नाटो पर ट्रंप के विचार कम से कम 2016 में उनके पहले राष्ट्रपति अभियान से ही हैं. तब की दूसरी बातों के अलावा, उन्होंने एक रैली में कहा था कि नाटो "पुराना हो चुका है" और कहा था कि वह इस बारे में और जान रहे हैं कि यह गठबंधन कैसे काम करता है -- "लेकिन मैं जल्दी सीख जाता हूं."

उन्होंने 2016 की शुरुआत में द वॉशिंगटन पोस्ट से कहा, "नाटो पर हमें बहुत खर्च करना पड़ रहा है और हां, हम नाटो के साथ यूरोप की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं." यह बात बाद में एक जानी-पहचानी बात बन गई.