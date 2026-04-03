पिछले कुछ सालों में अमेरिका और NATO के बीच कैसा रहा रिश्ता, नाटो से निकला अमेरिका तो बदल जाएगी तस्वीर!
अमेरिका के नाटो से बाहर निकलने की चर्चा जोरों पर है. नाटो से अमेरिका के हटने पर यूरोप असुरक्षित हो जाएगा, रूस आक्रामक रुख अपनाएगा.
Published : April 3, 2026 at 2:54 PM IST
हैदराबाद : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ही नाटो के भविष्य को लेकर सवाल उठते रहे हैं. वहीं ट्रंप भी नाटो के यूरोपीय सदस्यों पर बजट का हिस्सी नहीं देने का आरोप लगाते हुए भड़कते रहे हैं. वर्तमान में ईरान युद्ध में नाटो देशों के सक्रियता से शामिल नहीं होने से ट्रंप नाटो (NATO) से अमेरिका को बाहर निकालने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं.
नाटो कैसे बना: साल 1940 के दशक के आखिर में, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और बेल्जियम चाहते थे कि अमेरिका महाद्वीप के लिए स्थायी सुरक्षा की प्रतिबद्धता करे.
इससे उत्तरी अटलांटिक संधि हुई, जिससे नाटो बना. नाटो को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों ने 4 अप्रैल 1949 को बनाया था. तब से, 10 राउंड के विस्तार (1952, 1955, 1982, 1999, 2004, 2009, 2017, 2020, 2023 और 2024) के जरिए 20 और देश नाटो में शामिल हो चुके हैं. अभी, नाटो के 32 सदस्य देश हैं.
1950 में कोरियाई युद्ध शुरू होने के साथ ही नाटो को एक कागजी संधि से एक बहुत ज़्यादा संस्थागत गठबंधन में बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई.
नाटो को हमेशा एक सैन्य गठबंधन बनाने का मकसद था, जिसे वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, खासकर पश्चिम जर्मनी पर सोवियत यूनियन के हमले को रोकने के लिए बनाया गया था. पश्चिमी यूरोप को अपनी सुरक्षा गारंटी को भरोसेमंद बनाने के लिए, अमेरिका को महाद्वीप में पारंपरिक और न्यूक्लियर ताकतें तैनात करनी पड़ीं.
नाटो से अमेरिका को कैसे फायदा हुआ: इसने अमेरिका को आगे के बेस दिए, जहां से वह मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में मिलिट्री फोर्स भेज सका. ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उस समय की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैडलिन अलब्राइट कहती थीं कि यूनाइटेड स्टेट्स एक जरूरी ताकत है, जिसका मतलब है कि यह अकेला ऐसा देश है जो दुनिया भर में सैन्य अभियान करने और उन्हें बनाए रखने में काबिल है, और ऐसा कोई नहीं है जो यूनाइटेड स्टेट्स को ऐसा करने से रोक सके.
अमेरिका को अपने साथियों के साथ अच्छे व्यापारिक व्यवस्था से भी फायदा हुआ. उसने दुनिया भर में मार्केट खोलने पर जोर दिया.
पहले जब नाटो को संकट का सामना करना पड़ा: नाटो ने अपने इतिहास में कई तनावों का सामना किया है. 1956 में स्वेज संकट में, यूएस ने मिस्र के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश-फ्रांसीसी हमले का विरोध किया था.
1990 के दशक में, कुछ यूरोपियन देश इस बात से परेशान थे कि वॉशिंगटन पहले के यूगोस्लाविया में युद्ध रोकने के लिए नाटो को शामिल करने में हिचकिचा रहा था. 2000 के दशक की शुरुआत में, कोल्ड वॉर के बाद अपनी भूमिका पर कुछ समय तक सोचने-विचारने के बाद, नाटो ने 9/11 हमलों के बाद अमेरिका के बचाव में पहली बार आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया. बाद में इसने अफगान अभियान को लीड किया. लेकिन इराक को लेकर गुस्सा भड़क गया.
ईरान युद्ध और नाटो की ट्रंप की आलोचना: भले ही ट्रंप ने यूएस नेवी को ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने यूरोप की हिचकिचाहट पर गुस्सा दिखाया, पिछले शुक्रवार को सोशल मीडिया पर दूसरे नाटो सदस्यों को “कायर” कहा और कहा कि “यूएसए के बिना, नाटो एक कागज का शेर है!” उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर नाटो ने अपना रास्ता नहीं बदला तो उसका भविष्य “बहुत बुरा” होगा. और फिर, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आए और नाटो पर मदद के लिए “बिल्कुल कुछ नहीं” करने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला और कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने सदस्यों की जिद को “कभी नहीं भूलेगा”.
ट्रंप ने पहले नाटो की आलोचना की थी
2016: नाटो पर ट्रंप के विचार कम से कम 2016 में उनके पहले राष्ट्रपति अभियान से ही हैं. तब की दूसरी बातों के अलावा, उन्होंने एक रैली में कहा था कि नाटो "पुराना हो चुका है" और कहा था कि वह इस बारे में और जान रहे हैं कि यह गठबंधन कैसे काम करता है -- "लेकिन मैं जल्दी सीख जाता हूं."
उन्होंने 2016 की शुरुआत में द वॉशिंगटन पोस्ट से कहा, "नाटो पर हमें बहुत खर्च करना पड़ रहा है और हां, हम नाटो के साथ यूरोप की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं." यह बात बाद में एक जानी-पहचानी बात बन गई.
2017: 2017 में, अपने ऑफिस के पहले साल में, वह दूसरे नाटों देशों के नेताओं के साथ दिखे और साथी देशों को उनका "फेयर शेयर" न देने के लिए सबके सामने डांटा.
जुलाई 2018: जुलाई 2018 के नाटो समिट में ट्रंप ने अपने नाटो सहयोगियों को दोषी बताया और कहा कि उन्हें असल में जीडीपी का 2 प्रतिशत नहीं, बल्कि 4 प्रतिशत देना चाहिए.
2019: 2019 में, ट्रंप ने जर्मनी पर, खासकर, अपने मिलिट्री खर्च को बढ़ाने के लिए और दबाव डाला, और कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो "मुझे ट्रेड के मामले में कुछ करना होगा" -- जिसके बाद जर्मनी धीरे-धीरे अपने रक्षा खर्च को बढ़ा रहा है.
क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो से हट सकते हैं?
यूएस नाटो से बाहर निकल सकता है. लेकिन, उसका बाहर निकलना तेज या सीधा नहीं होगा. नाटो एक अंतरराष्ट्रीय संधि से चलता है जो सदस्य देशों को एक साल का नोटिस देकर निकलने की इजाजत देता है. लेकिन, यूएस का घरेलू कानून इस प्रक्रिया को कैसे किया जा सकता है, इस पर और भी रोक लगाता है.
2023 में कांग्रेस द्वारा पास किए गए कानून का मतलब है कि कोई भी राष्ट्रपति एकतरफा तौर पर अमेरिका को नाटो से बाहर नहीं कर सकता.
ऐसे किसी भी कदम के लिए कांग्रेस की मंजूरी या सीनेट के दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी, जिससे एक बड़ी राजनीतिक रुकावट पैदा होगी. यह सेफगार्ड तब लाया गया जब कानून बनाने वालों को यूएस के निकलने से वैश्विक सुरक्षा और ट्रांसअटलांटिक रिश्तों पर पड़ने वाले असर के बारे में चिंता थी.
अमेरिका और नाटो ने मिलकर अभियान चलाया
मुख्य संघर्ष जो एक साथ लड़े गए बोस्निया और हर्जेगोविना (1994–1995): नाटो की पहली मिलिट्री कार्रवाई में एनो-फ्लाई ज़ोन (एक सैन्य शक्ति द्वारा स्थापित क्षेत्र) लागू करना शामिल था, जिसमें यूएस प्लेन ने सर्बियाई एयरक्राफ्ट को मार गिराया और युद्ध खत्म करने के लिए जानबूझकर फोर्स ऑपरेशन चलाया.
कोसोवो (1999): जातीय नरसंहार को रोकने के लिए ऑपरेशन एलाइड फोर्स, 78-दिन का हवाई अभियान शुरू किया गया था, जिसे अमेरिका समेत नाटो सदस्यों का समर्थन मिला था.
अफगानिस्तान में युद्ध (2001–2021): 9/11 हमलों के बाद, नाटो ने पहली बार आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (ISAF) मिशन शुरू हुआ, जहां 2003 में नाटो ने कमान संभाली.
लीबिया (2011): नाटो ने ऑपरेशन यूनिफाइड प्रोटेक्टर चलाया ताकि यूएन सुरक्षा परिषद के आम लोगों की सुरक्षा के प्रस्तावों को लागू किया जा सके, जैसा कि नाटो वेबसाइट पर बताया गया है.
मुख्य संयुक्त अभियान
ऑपरेशन एक्टिव एंडेवर (2001-2016): 9/11 के बाद शुरू किए गए आतंकवादी मूवमेंट को रोकने के लिए आभ्यंतरिक (Mediterranean) में समुद्री संचालन.
ऑपरेशन ईगल असिस्ट (2001–2002): नाटो अवाक्स रडार एयरक्राफ्ट ने 9/11 हमलों के बाद यूएस के आसमान में पेट्रोलिंग में मदद की, यह गठबंधन के लिए यूएस के डोमेस्टिक डिफेंस में सीधे मदद करने वाला पहला था, जैसा कि नाटो वेबसाइट पर देखा जा सकता है.
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