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केन्या में बालिका विद्यालय में आग लगने से 16 छात्राओं की मौत

यह घटना उतुमिशी गर्ल्स स्कूल में हुई. शिक्षा मंत्री जूलियस ओगाम्बा ने कहा कि घटना में 79 अन्य छात्राएं घायल हुई हैं.

An injured student is being evacuated after a fire broke out at Utumishi Girls School in the Gilgil area of ​​Central Kenya.
सेंट्रल केन्या के गिलगिल इलाके के उतुमिशी गर्ल्स स्कूल में आग लगने के बाद एक घायल स्टूडेंट को निकाला जा रहा है. (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : May 28, 2026 at 5:02 PM IST

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गिलगिल (केन्या) : मध्य केन्या के एक बालिका विद्यालय के छात्रावास में रात में आग लगने से 16 छात्राओं की मौत हो गयी. एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी.

शिक्षा मंत्री जूलियस ओगाम्बा ने कहा कि 79 अन्य छात्राएं घायल हुई हैं. आग गिलगिल क्षेत्र में स्थित एक आवासीय विद्यालय उतुमिशी गर्ल्स स्कूल के छात्रावासों में लगी. इस विद्यालय में 800 से अधिक छात्राएं पढ़ती हैं. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.

ओगाम्बा ने कहा कि अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि स्कूल के अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं. पीड़ितों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. केन्या रेड क्रॉस ने बताया कि कई छात्राओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज किया जा रहा है.

Police officers stand near the site of the fire at Utumishi Girls' School, a residential school.
आवासीय विद्यालय उतुमिशी गर्ल्स स्कूल में आग लगने वाली जगह के पास खड़े पुलिस अधिकारी. (AP)

केन्या के आवासीय विद्यालयों में आग लगने की घटनाएं आम हैं. इनमें से कुछ घटनाएं आगजनी के कारण होती हैं, जबकि कुछ बिजली संबंधी खराबियों की वजह से होती हैं. केन्या में स्कूल में आगजनी की सबसे घातक घटना 2001 में हुई थी, जब माचाकोस काउंटी में एक छात्रावास में आग लगने से 67 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी.

मध्य केन्या में 2024 में एक स्कूल में आग लगने से 21 विद्यार्थियों की झुलसने से मौत हो गई थी. नैरोबी में 2017 में एक स्कूल में आग लगने से 10 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी.

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