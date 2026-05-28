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केन्या में बालिका विद्यालय में आग लगने से 16 छात्राओं की मौत

सेंट्रल केन्या के गिलगिल इलाके के उतुमिशी गर्ल्स स्कूल में आग लगने के बाद एक घायल स्टूडेंट को निकाला जा रहा है. ( AP )

गिलगिल (केन्या) : मध्य केन्या के एक बालिका विद्यालय के छात्रावास में रात में आग लगने से 16 छात्राओं की मौत हो गयी. एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी. शिक्षा मंत्री जूलियस ओगाम्बा ने कहा कि 79 अन्य छात्राएं घायल हुई हैं. आग गिलगिल क्षेत्र में स्थित एक आवासीय विद्यालय उतुमिशी गर्ल्स स्कूल के छात्रावासों में लगी. इस विद्यालय में 800 से अधिक छात्राएं पढ़ती हैं. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. ओगाम्बा ने कहा कि अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि स्कूल के अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं. पीड़ितों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. केन्या रेड क्रॉस ने बताया कि कई छात्राओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज किया जा रहा है.