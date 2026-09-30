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इजराइल जा रहे विमान के अपहरण की आशंका ! दो पायलटों के बीच झगड़ा

इजराइल ने भेजे लड़ाकू विमान. दुबई से इजराइल जा रहा था विमान. पढ़ें पूरी खबर.

Israel flight
इजरायली पर्यटक फ्लाईदुबई के उस विमान से उतर रहे हैं जो तेल अवीव के बेन-गुरियन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना होकर संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में उतरा (फाइल फोटो) (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : September 30, 2026 at 2:18 PM IST

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तेल अवीव (इजराइल) : संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से इजराइल जा रहे एक कमर्शियल प्लेन को बुधवार को सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. इससे प्लेन के हाईजैक होने की आशंका पैदा हो गई और इजराइल को अपने लड़ाकू विमान भेजने पड़े.सुरक्षा अधिकारियों का हवाला देते हुए इजराइली मीडिया ने बताया कि यह घटना प्लेन के दो पायलटों के बीच झगड़े की वजह से हुई और प्लेन में सवार सभी लोग सुरक्षित थे.

प्लेन सऊदी अरब के तबुक में उतरा, जो एक सिविल और मिलिट्री बेस है.पब्लिकली उपलब्ध फ्लाइट ट्रैकिंग जानकारी के अनुसार, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फ्लाईदुबई के प्लेन ने इमरजेंसी अलर्ट भेजा.घटना की जानकारी रखने वाले एक क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि कॉकपिट में झगड़ा हुआ था और इसमें पायलट शामिल थे.

अधिकारी ने कहा कि झगड़े की वजह तुरंत पता नहीं चल पाई.एक दूसरे अधिकारी ने पुष्टि की कि इजराइल ने लड़ाकू विमान भेजे थे, क्योंकि उसे डर था कि दर्जनों नागरिकों को ले जा रहे प्लेन को हाईजैक किया जा सकता है. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल के दिनों में सुरक्षा खतरों के बढ़ने की चेतावनी दी थी.दोनों अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बात की क्योंकि घटना की अभी जांच चल रही थी.

बाद में नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और इजराइल यात्रियों को घर वापस लाने के लिए काम कर रहा है.निजी कारणों से इमरजेंसी लैंडिंग कम ही होती है, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है. 2022 में, जिनेवा-पेरिस फ्लाइट के कॉकपिट में झगड़े के बाद एयर फ्रांस के दो पायलटों को सस्पेंड कर दिया गया था, हालांकि उस फ्लाइट का रास्ता नहीं बदलना पड़ा और वह तय योजना के अनुसार ही उतरी.

प्लेन में सवार यात्रियों ने फोन पर इजराइल के चैनल 12 को बताया कि उन्होंने प्लेन के आगे बैठे यात्रियों की चीख-पुकार सुनी, जिन्होंने पायलटों के बीच बहस सुनी थी, और सऊदी अरब में उतरने से पहले प्लेन तेजी से नीचे की ओर झुका था.उन्होंने यह भी कहा कि सभी यात्री प्लेन में ही हैं और उन्हें सऊदी सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर रखा है.

फ्लाइट रडार के अनुसार, यह घटना उड़ान भरने के लगभग ढाई घंटे बाद हुई. फ्लाईदुबई, एमिरेट्स एयरलाइंस की कम लागत वाली सिस्टर एयरलाइन है. 2020 में दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने के बाद से यूएई इजराइली पर्यटकों के लिए छुट्टियों की एक लोकप्रिय जगह बन गया है.

फ्लाईदुबई ने बाद में पुष्टि की कि बेन गुरियन जा रही फ्लाइट एफजेड 1073 के साथ एक घटना हुई और वह बुधवार को सुरक्षित रूप से तबुक में उतरी. एयरलाइन ने कहा, "हमारी टीमें संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं. जैसे ही और पक्की जानकारी मिलेगी, आगे की अपडेट जारी की जाएगी."

फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि प्लेन बोइंग 737 मैक्स 8 था.इस कम लागत वाली एयरलाइन का बेड़ा पूरी तरह से 737 के अलग-अलग वर्शन पर निर्भर है, जो दो इंजन वाला और एक गलियारे (सिंगल-आइल) वाला विमान है और दुनिया भर की एयरलाइंस इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं. इसके पास लगभग 100 प्लेन हैं, जिनमें 69 मैक्स 8 वर्शन वाले प्लेन शामिल हैं.यह फ़्लाइट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई थी, जो मध्य पूर्व का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है.

पिछले साल यहां रिकॉर्ड 95.2 मिलियन यात्रियों ने यात्रा की थी.1960 और 1970 के दशक में फिलिस्तीनी उग्रवादियों द्वारा किए गए कई हाईजैकिंग और हवाई हमलों में इजराइलियों को निशाना बनाया गया था. दशकों से इजराइल में कोई हाईजैकिंग नहीं हुई है, लेकिन यहां दुनिया की सबसे सख्त एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें इजराइल जाने वाली फ्लाइट के लिए अक्सर काफी सघन जांच प्रक्रियाएं शामिल होती हैं. 2020 में दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने के बाद से इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कमर्शियल फ्लाइट चल रही हैं.

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