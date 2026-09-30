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इजराइल जा रहे विमान के अपहरण की आशंका ! दो पायलटों के बीच झगड़ा

इजरायली पर्यटक फ्लाईदुबई के उस विमान से उतर रहे हैं जो तेल अवीव के बेन-गुरियन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना होकर संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में उतरा (फाइल फोटो) ( AP )

तेल अवीव (इजराइल) : संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से इजराइल जा रहे एक कमर्शियल प्लेन को बुधवार को सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. इससे प्लेन के हाईजैक होने की आशंका पैदा हो गई और इजराइल को अपने लड़ाकू विमान भेजने पड़े.सुरक्षा अधिकारियों का हवाला देते हुए इजराइली मीडिया ने बताया कि यह घटना प्लेन के दो पायलटों के बीच झगड़े की वजह से हुई और प्लेन में सवार सभी लोग सुरक्षित थे.

प्लेन सऊदी अरब के तबुक में उतरा, जो एक सिविल और मिलिट्री बेस है.पब्लिकली उपलब्ध फ्लाइट ट्रैकिंग जानकारी के अनुसार, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फ्लाईदुबई के प्लेन ने इमरजेंसी अलर्ट भेजा.घटना की जानकारी रखने वाले एक क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि कॉकपिट में झगड़ा हुआ था और इसमें पायलट शामिल थे. अधिकारी ने कहा कि झगड़े की वजह तुरंत पता नहीं चल पाई.एक दूसरे अधिकारी ने पुष्टि की कि इजराइल ने लड़ाकू विमान भेजे थे, क्योंकि उसे डर था कि दर्जनों नागरिकों को ले जा रहे प्लेन को हाईजैक किया जा सकता है. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल के दिनों में सुरक्षा खतरों के बढ़ने की चेतावनी दी थी.दोनों अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बात की क्योंकि घटना की अभी जांच चल रही थी. बाद में नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और इजराइल यात्रियों को घर वापस लाने के लिए काम कर रहा है.निजी कारणों से इमरजेंसी लैंडिंग कम ही होती है, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है. 2022 में, जिनेवा-पेरिस फ्लाइट के कॉकपिट में झगड़े के बाद एयर फ्रांस के दो पायलटों को सस्पेंड कर दिया गया था, हालांकि उस फ्लाइट का रास्ता नहीं बदलना पड़ा और वह तय योजना के अनुसार ही उतरी. प्लेन में सवार यात्रियों ने फोन पर इजराइल के चैनल 12 को बताया कि उन्होंने प्लेन के आगे बैठे यात्रियों की चीख-पुकार सुनी, जिन्होंने पायलटों के बीच बहस सुनी थी, और सऊदी अरब में उतरने से पहले प्लेन तेजी से नीचे की ओर झुका था.उन्होंने यह भी कहा कि सभी यात्री प्लेन में ही हैं और उन्हें सऊदी सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर रखा है.