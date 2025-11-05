ETV Bharat / international

कौन हैं जोहरान ममदानी? जो बने न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर

जोहरान ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा के कंपाला में हुआ था और वे अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क शहर आए थे.

ZOHRAN
कौन हैं जोहरान ममदानी? (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 6:50 PM IST

न्यूयॉर्क: जोहरान ममदानी ने यूएस के न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद का चुनाव जीत लिया है. उन्होंने कर्टिस स्लीवा और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया. इस जीत के साथ ​ही ​वह अमेरिका के सबसे बड़े शहर के टॉप पद पर बैठने वाले पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम व्यक्ति बन गए.

ममदानी का शपथग्रहण 1 जनवरी, 2026 को होगा. उन्हें एक बेहद जटिल शहर विरासत में मिला है, जहां 85 लाख लोग रहते हैं.कुओमो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और उन्हें चुनाव की पूर्व संध्या पर ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त हुआ था. उनकी जीत पर ट्रंप ने कहा कि उनका मतदान में शामिल न होने और बंद के कारण रिपब्लिकन आज रात चुनाव हार गए.

जोहरान ममदानी कौन हैं?
जोहरान ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा के कंपाला में हुआ था और वे 7 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क शहर आ गए थे. उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूल सिस्टम से ग्रेजुएशन किया. उन्होंने ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस में पढ़ाई की और बॉडॉइन कॉलेज से अफ्रीकाना अध्ययन में ग्रोजुएशन की डिग्री हासिल की. कुछ साल बाद 2018 में वे अमेरिकी नागरिक बन गए.

भारतीय मूल के संबंध
वे भारतीय मूल के हैं. उनकी मां मीरा नायर एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं और उनके पिता प्रोफेसर महमूद ममदानी न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं. उनके माता-पिता दोनों हार्वर्ड के पूर्व छात्र हैं. ममदानी और उनकी पत्नी, ब्रुकलिन स्थित सीरियाई कलाकार रमा दुवाजी, डेटिंग ऐप हिंज पर मिले थे.

रैपर ममदानी
ममदानी एक रैपर भी थे. उन्होंने यंग कार्डेमम और मिस्टर कार्डेमम नामों से परफॉर्म किया. 'नैनी' के एक म्यूजिक वीडियो में ममदानी ने अपनी दादी और न्यूयॉर्क शहर की दक्षिण एशियाई संस्कृति को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने अपनी मुस्लिम आस्था को अपनी राजनीति का एक प्रमुख हिस्सा बना लिया है. वह नियमित रूप से मस्जिदों में जाते हैं. उन्होंने शहर में जीवन-यापन की बढ़ती लागत के बारे में उर्दू में एक प्रचार वीडियो भी जारी किया है.

गाजा पर रुख
ममदानी का फिलिस्तीनियों के प्रति प्रबल समर्थन और इजराइल की कड़ी आलोचना, ज़्यादातर डेमोक्रेटिक नेताओं से कहीं आगे तक जाती है. उन्होंने न्यूयॉर्क के उन चैरिटी संगठनों की टैक्स-फ्री स्थिति को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया, जिनका संबंध इजराइली बस्तियों से है और जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन करते हैं. उन्होंने यह भी कहा है कि उनका मानना ​​है कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है.

मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा के बाद ममदानी ने अपने अभियान को मुफ्त बाल देखभाल, मुफ्त बसें, किराया-नियंत्रित अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए किराया स्थिरीकरण, नए किफायती आवास और अमीर लोगों पर कर बढ़ाने पर केंद्रित किया था.

यह भी पढ़ें- वॉल्यूम बढ़ा लीजिए: NYC मेयर पद की जीत के बाद जोहरान ममदानी ने ट्रंप को सीधी चुनौती

