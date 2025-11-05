नेपाल में अलग-अलग हिमस्खलनों में 2 स्थानीय गाइडों समेत 9 पर्वतारोहियों की मौत
By PTI
Published : November 5, 2025 at 1:35 PM IST
काठमांडू : नेपाल में दो अलग-अलग हिमस्खलनों में दो नेपाली गाइडों सहित कम से कम नौ पर्वतारोहियों की मौत हो गई है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
पुलिस उपाधीक्षक ज्ञान कुमार महतो ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 10 बजे गौरीशंकर ग्रामीण नगर पालिका के अंतर्गत माउंट यालुंग री (6,920 मीटर) के निकट चोटी पर चढ़ने का प्रयास करते समय हुए हिमस्खलन में सात पर्वतारोही दब गए.
उन्होंने बताया कि सात पर्वतारोहियों के शवों को निकालने के लिए संयुक्त बचाव अभियान चलाया गया है. मृत पर्वतारोहियों में दो नेपाली नागरिक, दो इतालवी नागरिक (पाओलो कोको और मार्को डि मार्सेलो), एक कनाडाई, एक फ्रांसीसी और एक जर्मन नागरिक शामिल हैं.
तीन नेपाली और दो फ्रांसीसी नागरिकों सहित पांच अन्य घायल हो गए और उन्हें काठमांडू के अस्पतालों में ले जाया गया. मामूली रूप से घायल चार और पर्वतारोहियों को भी घटनास्थल से बचा लिया गया.
एक अलग घटना में, दो इतालवी पर्वतारोही, स्टेफानो फैरोनाटो और एलेसेंड्रो कैपुटो, जो 28 अक्टूबर से भारी बर्फबारी के बाद लापता थे, मनास्लू क्षेत्र में माउंट पनबारी (6,887 मीटर) के कैंप वन में अपने तम्बू के अंदर मृत पाए गए.
पुलिस ने बताया कि उनके शव मंगलवार को 5,242 मीटर की ऊंचाई से बरामद किए गए. उनके साथ फंसे एक अन्य इतालवी पर्वतारोही वेल्टर पैरालियन को रविवार को बचा लिया गया.
इस बीच, नेपाल पर्यटन बोर्ड ने नेपाल के हिमालय में पर्वतारोहियों के निधन पर शोक संदेश जारी किया है. पर्यटन बोर्ड ने संदेश में कहा, "हिमस्खलन में हुई दुखद जान-माल की हानि से हम बेहद दुखी हैं. यालुंग री पर्वत पर हुए सात पीड़ितों के परिवारों और दोस्तों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं."
