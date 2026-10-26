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ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में लूला डा सिल्वा ने फिर मारी बाजी, चौथी बार संभालेंगे सत्ता

ब्राजील के साओ बर्नार्डो डो कैम्पो में रविवार, 25 अक्टूबर को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में वोट देने के बाद पोलिंग स्टेशन से निकलते हुए लूला डा सिल्वा. ( AP )

By ANI 4 Min Read

रियो डी जेनेरियो: लेफ्ट लीडर, 80 साल के पुराने फैक्ट्री वर्कर और ब्राजील के मौजूदा प्रेसिडेंट लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने रविवार को दोबारा चुनाव जीत लिया. उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी फ्लेवियो बोल्सोनारो को हराया. चुनाव के पहले राउंड में दोनों के बीच मुकाबला टाई रहा था.

ब्राजीलियन मीडिया और डेटाफोल्हा के अनुमानों के अनुसार 99.77 फीसदी वोटों की गिनती के साथ मौजूदा राष्ट्रपति को चुनाव के दूसरे दौर में 51.76 फीसदी वैध वोट मिले, जबकि बोल्सोनारो जूनियर को 48.24 फीसदी वोट मिले. इस जीत के साथ वर्कर्स पार्टी के सदस्य ने गेटूलियो वर्गास के बाद दूसरे सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने का अपना रिकॉर्ड और बढ़ा लिया है.

अपने आखिरी कार्यकाल के आखिर तक वह 16 साल से सत्ता में होंगे, जो ब्राजील के डेमोक्रेटिक इतिहास में एक रिकॉर्ड है. यह जीत ऐसे कैंपेन के बाद मिली है जिसमें रहने-सहने की लागत, क्राइम और करप्शन जैसी चिंताओं का बोलबाला था. सीएनएन ने बताया कि 1989 में डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वापसी के बाद यह पहली बार है जब किसी कैंडिडेट ने पहले राउंड में दूसरे नंबर पर आकर प्रेसिडेंसी जीती है. लूला, जिन्होंने पहली बार 2003 और 2010 के बीच ब्राजील पर राज किया था, को रहने-सहने के खर्च और सुरक्षा की चिंताओं की वजह से दोबारा चुनाव लड़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. बोल्सोनारो ने क्राइम पर सख्ती को अपने कैंपेन का मुख्य आधार बनाया और खाने-पीने की चीजों की कीमतें कम करने का वादा किया. दोनों प्रेसिडेंट कैंडिडेट पर परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से जुड़े करप्शन के आरोप लगे थे. लूला ने करप्शन के मामलों में एक साल से ज़्यादा जेल में बिताया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया. निर्णायक नतीजे चुनाव के दिन की गहमागहमी के बाद आए जिसमें दोनों उम्मीदवारों की चुनाव अधिकारियों से आखिरी समय में की गई अपील के बाद वोटिंग दो घंटे बढ़ा दी गई थी.