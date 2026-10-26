ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में लूला डा सिल्वा ने फिर मारी बाजी, चौथी बार संभालेंगे सत्ता
लूला ने ट्रंप सरकार के साथ तनाव के बीच ब्राजील की आजादी और ग्लोबल साउथ और चीन के साथ करीबी रिश्तों पर जोर दिया है.
By ANI
Published : October 26, 2026 at 7:55 AM IST
रियो डी जेनेरियो: लेफ्ट लीडर, 80 साल के पुराने फैक्ट्री वर्कर और ब्राजील के मौजूदा प्रेसिडेंट लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने रविवार को दोबारा चुनाव जीत लिया. उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी फ्लेवियो बोल्सोनारो को हराया. चुनाव के पहले राउंड में दोनों के बीच मुकाबला टाई रहा था.
ब्राजीलियन मीडिया और डेटाफोल्हा के अनुमानों के अनुसार 99.77 फीसदी वोटों की गिनती के साथ मौजूदा राष्ट्रपति को चुनाव के दूसरे दौर में 51.76 फीसदी वैध वोट मिले, जबकि बोल्सोनारो जूनियर को 48.24 फीसदी वोट मिले. इस जीत के साथ वर्कर्स पार्टी के सदस्य ने गेटूलियो वर्गास के बाद दूसरे सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने का अपना रिकॉर्ड और बढ़ा लिया है.
अपने आखिरी कार्यकाल के आखिर तक वह 16 साल से सत्ता में होंगे, जो ब्राजील के डेमोक्रेटिक इतिहास में एक रिकॉर्ड है. यह जीत ऐसे कैंपेन के बाद मिली है जिसमें रहने-सहने की लागत, क्राइम और करप्शन जैसी चिंताओं का बोलबाला था. सीएनएन ने बताया कि 1989 में डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वापसी के बाद यह पहली बार है जब किसी कैंडिडेट ने पहले राउंड में दूसरे नंबर पर आकर प्रेसिडेंसी जीती है.
President Luiz Inácio Lula da Silva wins reelection in Brazil, securing his fourth term in office. https://t.co/PhRJW52wiB— The Associated Press (@AP) October 26, 2026
लूला, जिन्होंने पहली बार 2003 और 2010 के बीच ब्राजील पर राज किया था, को रहने-सहने के खर्च और सुरक्षा की चिंताओं की वजह से दोबारा चुनाव लड़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. बोल्सोनारो ने क्राइम पर सख्ती को अपने कैंपेन का मुख्य आधार बनाया और खाने-पीने की चीजों की कीमतें कम करने का वादा किया.
दोनों प्रेसिडेंट कैंडिडेट पर परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से जुड़े करप्शन के आरोप लगे थे. लूला ने करप्शन के मामलों में एक साल से ज़्यादा जेल में बिताया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया. निर्णायक नतीजे चुनाव के दिन की गहमागहमी के बाद आए जिसमें दोनों उम्मीदवारों की चुनाव अधिकारियों से आखिरी समय में की गई अपील के बाद वोटिंग दो घंटे बढ़ा दी गई थी.
सीएनएन के अनुसार लूला की जीत का असर ब्राजील से बाहर भी होगा, जिससे लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश लूला के राज में ज़्यादा आजाद विदेश नीति के रास्ते पर रहेगा. लूला ने ट्रंप सरकार के साथ तनाव के बीच ब्राजील की आजादी और ग्लोबल साउथ और चीन के साथ करीबी रिश्तों पर ज़ोर दिया है.
Flávio Bolsonaro calls for Brazil's election results to be "annulled" after a loss to Luiz Inácio Lula da Silva. https://t.co/mE9eMPcZst— The Associated Press (@AP) October 26, 2026
लूला ने अपना पॉलिटिकल करियर 1970 के दशक में एक यूनियन लीडर के तौर पर शुरू किया था. फिर उन्होंने वर्कर्स पार्टी बनाने में मदद की जिसे उन्होंने तीन बार प्रेसिडेंट कैंडिडेट के तौर पर रिप्रेजेंट किया, जब तक कि वे आखिरकार 2002 में जीत नहीं गए. चार साल बाद वे फिर से चुने गए और 2010 में उनकी कैबिनेट मिनिस्टर में से एक, डिल्मा रूसेफ ने उनकी जगह ली. वे 2014 में फिर से चुनी गईं.
पीएम मोदी ने दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा को उनकी 'शानदार जीत' पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा और व्यापक बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हैं. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा कि मेरे प्रिय मित्र, राष्ट्रपति लुला को उनके शानदार पुनर्निर्वाचन पर हार्दिक बधाई. मैं भारत-ब्राजील की बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा और व्यापक बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हूं.
Heartiest congratulations to my dear friend, President Lula, on his remarkable re-election victory. I look forward to working closely with him to further deepen and expand the multifaceted India-Brazil Strategic Partnership. Together, we will continue to strengthen our cooperation across diverse sectors, advance the shared priorities of the Global South and work towards a more inclusive, equitable and sustainable world. @LulaOficial— Narendra Modi (@narendramodi) October 26, 2026
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्राजील मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना जारी रखेंगे, 'ग्लोबल साउथ' की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएंगे और एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया की दिशा में काम करेंगे. 100 प्रतिशत वोटों की गिनती के बाद, ब्राजील के चुनाव न्यायालय ने घोषणा की कि लुला को अपने प्रतिद्वंद्वी फ्लावियो बोल्सोनारो के मुकाबले लगभग 44 लाख (4.4 मिलियन) वोटों की बढ़त मिली है, जो कुल वोटों का 51.8 प्रतिशत है.