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बांग्लादेश में मदरसे में लगी आग: धुएं के कारण 79 छात्र बीमार, चार की हालत गंभीर

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

By PTI 2 Min Read

ढाका: बांग्लादेश में मंगलवार को एक मदरसे में आग लगने के बाद धुएं के कारण कम से कम 79 छात्र बीमार हो गए, जिनमें से चार छात्रों की हालत गंभीर है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. समाचार पोर्टल 'बीडीन्यूज डॉट कॉम' ने अग्निशमन विभाग के हवाले से बताया कि आग राजधानी ढाका से करीब 16 किलोमीटर दूर नारायणगंज स्थित जामिया अशरफिया मदरसे में लगी.

छात्रों को इलाज के लिए ढाका के 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी' में ले जाया गया. चिकित्सा संस्थान के चिकित्सक डॉ. सुल्तान महमूद शिकदर ने बताया कि इनमें से 63 छात्रों को अस्पताल में भर्ती किया गया या आपातकालीन निगरानी में रखा गया, जबकि शुरुआती इलाज के बाद 16 छात्रों को छुट्टी दे दी गई.