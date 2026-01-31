ETV Bharat / international

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विभिन्न अभियानों में 70 उग्रवादी मारे गए, 10 सुरक्षाकर्मियों की भी मौत

संघीय सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने ‘जियो न्यूज’ चैनल पर अभियान में 10 सुरक्षाकर्मियों की मौत की पुष्टि की, लेकिन कहा कि जब उग्रवादियों ने ठिकानों पर हमला किया, तो सुरक्षाबल सतर्क थे और उन्होंने इन हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया, जिससे उग्रवादी भागने पर मजबूर हो गए.

इस दौरान 10 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए. बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने कहा, “शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात (उग्रवादियों के) ने पुलिस, सीमावर्ती बल और आम नागरिकों को निशाना बनाया.”

हालांकि, सुरक्षाबलों के सूत्रों का कहना है कि मारे गए उग्रवादियों की संख्या 108 है. लेकिन बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब तक 70 उग्रवादी मारे गए हैं और शुक्रवार रात को शुरू हुआ यह अभियान शनिवार शाम भी जारी रहा.

कराची : पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 12 अलग-अलग स्थानों पर सुरक्षाबलों की कार्रवाई में कम से कम 70 उग्रवादी मारे गए, जिनमें से कुछ बीएलए से जुड़े थे. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.

तरार ने बताया कि ग्वादर में, बीएलए से जुड़े उग्रवादियों ने एक महिला और तीन बच्चों सहित एक ही परिवार के पांच सदस्यों को मार डाला.

वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन हेरोफ़ के दूसरे चरण के तहत, उसने बलूचिस्तान के 14 शहरों में 48 अलग-अलग जगहों पर मिलकर हमले किए, जहां पिछले दस घंटों से बीएलए लड़ाकों का मज़बूत कंट्रोल बना हुआ है. बयान में कहा गया, "क्वेटा, नोश्की, मस्तुंग, दलबंदिन, कलात, खारान, पंजगुर, ग्वादर, पसनी, तुर्बत, टम्प, बुलेदा, मंगोचर, लसबेला, केच और अवारन में, दुश्मन के मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को एक साथ टारगेट किया गया. इस ऑपरेशन के दौरान, कुल 84 कब्ज़ा किए हुए पाकिस्तानी आर्मी के जवान, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी और सीआईडी के जवान मारे गए, दर्जनों घायल हुए और 18 जवान ज़िंदा पकड़े गए और अभी बीएलए की कस्टडी में हैं. बीएलए के लड़ाकों ने सेंट्रल मिलिट्री हेडक्वार्टर समेत कई दुश्मन पोस्ट पर कामयाबी से कब्ज़ा कर लिया और इन जगहों पर मज़बूती से जमे हुए हैं. अलग-अलग शहरों में दुश्मन की मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा रोक लगा दी गई है, जबकि बलूच लड़ाकों ने खास जगहों पर अपनी मौजूदगी मज़बूत कर ली है."

इसमें आगे बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान, 30 से ज़्यादा सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लिया गया और उन्हें तबाह कर दिया गया, जिनमें बैंक, सरकारी ऑफिस और जेल शामिल हैं. इसके अलावा, 23 से ज़्यादा दुश्मन की गाड़ियों में आग लगा दी गई. बयान में कहा गया, "कई शहरों में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर सीधे दबाव के कारण, दुश्मन के रूटीन ऑपरेशन और फैसले लेने की प्रक्रिया रुक गई है, जबकि शहरी इलाकों में, दुश्मन की सेना और पुलिस फोर्स को पीछे हटने और डिफेंसिव पोजीशन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा."

