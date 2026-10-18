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रूस से तेल खरीद की छूट पर रुबियो बोले- वैश्विक अर्थव्यवस्था का आकलन करने के लिए 60 दिन चाहते हैं ट्रंप

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो (फाइल फोटो) ( ANI )

By PTI 5 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ट्रंप के रूसी तेल को लेकर टैरिफ पर छूट देने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है. रुबियो ने कहा कि इस कदम के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने 60 दिन की छूट दी है.

रुबियो शनिवार शाम को यहां के पास जॉइंट बेस एंड्रयूज में सवालों का जवाब दे रहे थे, जब वे उज्बेकिस्तान और भारत के छह दिन के दौरे पर रवाना हुए थे. रुबियो ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध अधिनियम या ग्राहम अधिनियम के तहत ट्रंप द्वारा दी गई छूट पर एक सवाल के जवाब में कहा, 'मुझे लगता है कि राष्ट्रपति यह विश्लेषण करने के लिए 60 दिन का समय लेना चाहते हैं कि प्रतिबंध और शुल्क लगाने का वैश्विक अर्थव्यवस्था और यहां तक ​​कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा.'

शुक्रवार को ट्रंप ने ग्राहम एक्ट के उन खास नियमों को हटा दिया जो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सजा देने वाले टैरिफ लगाने की इजाजत देते थे, जिससे भारत को राहत मिली. शुक्रवार को ट्रंप के साइन किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि ये छूट तब तक लागू रहेगी जब तक राष्ट्रपति या विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से सलाह करके, यह तय नहीं कर लेते कि आगे की कार्रवाई सही है. मियामी के पास मार-ए-लागो रिसॉर्ट में रिपोर्टरों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ग्राहम एक्ट के तहत पाबंदियों को हटाने के उनके फैसले से अमेरिका को फायदा होगा. उन्होंने कहा, 'आप में से बहुत से लोग अभी नहीं जानते कि मेरा फैसला क्या है, लेकिन हम इसका पता लगा लेंगे, और आप भी इसका पता लगा लेंगे.' ट्रंप ने कहा, 'यह बहुत अच्छा फैसला है और यह देश के लिए अच्छा होगा और मुझे लगता है कि यह दुनिया के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि हम सच में एक वर्ल्ड स्टेज पर हैं.' रुबियो ने कहा कि जब ग्राहम एक्ट पास हुआ था तो दुनिया भर में हो रही अलग-अलग चीजों की स्टडी करने के लिए छूट दी गई थी, जैसे ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर दबाव, सऊदी अरब में हूतियों का हमला और यूक्रेन-रूस युद्ध. रुबियो ने कहा, 'तो मुझे लगता है कि आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा और एक-दूसरे के साथ तुलना करनी होगी.' विदेश मंत्री ने कहा, 'उदाहरण के लिए भारत जैसे देश हैं, जिन्होंने अपनी मर्जी से अपनी ऊर्जा खरीद में विविधता लाई है, लेकिन फिर भी उन्हें रूस से काफी ऊर्जा मिल रही है क्योंकि एक दिन से दूसरे दिन बदलना मुश्किल है.' अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो सोमवार को भारत आने वाले हैं.