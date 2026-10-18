रूस से तेल खरीद की छूट पर रुबियो बोले- वैश्विक अर्थव्यवस्था का आकलन करने के लिए 60 दिन चाहते हैं ट्रंप
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो सोमवार को भारत आने वाले हैं. इससे पहले कहा कि भारत- अमेरिका का एक जरूरी पार्टनर है.
By PTI
Published : October 18, 2026 at 11:47 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ट्रंप के रूसी तेल को लेकर टैरिफ पर छूट देने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है. रुबियो ने कहा कि इस कदम के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने 60 दिन की छूट दी है.
रुबियो शनिवार शाम को यहां के पास जॉइंट बेस एंड्रयूज में सवालों का जवाब दे रहे थे, जब वे उज्बेकिस्तान और भारत के छह दिन के दौरे पर रवाना हुए थे. रुबियो ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध अधिनियम या ग्राहम अधिनियम के तहत ट्रंप द्वारा दी गई छूट पर एक सवाल के जवाब में कहा, 'मुझे लगता है कि राष्ट्रपति यह विश्लेषण करने के लिए 60 दिन का समय लेना चाहते हैं कि प्रतिबंध और शुल्क लगाने का वैश्विक अर्थव्यवस्था और यहां तक कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा.'
शुक्रवार को ट्रंप ने ग्राहम एक्ट के उन खास नियमों को हटा दिया जो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सजा देने वाले टैरिफ लगाने की इजाजत देते थे, जिससे भारत को राहत मिली. शुक्रवार को ट्रंप के साइन किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि ये छूट तब तक लागू रहेगी जब तक राष्ट्रपति या विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से सलाह करके, यह तय नहीं कर लेते कि आगे की कार्रवाई सही है.
मियामी के पास मार-ए-लागो रिसॉर्ट में रिपोर्टरों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ग्राहम एक्ट के तहत पाबंदियों को हटाने के उनके फैसले से अमेरिका को फायदा होगा. उन्होंने कहा, 'आप में से बहुत से लोग अभी नहीं जानते कि मेरा फैसला क्या है, लेकिन हम इसका पता लगा लेंगे, और आप भी इसका पता लगा लेंगे.'
ट्रंप ने कहा, 'यह बहुत अच्छा फैसला है और यह देश के लिए अच्छा होगा और मुझे लगता है कि यह दुनिया के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि हम सच में एक वर्ल्ड स्टेज पर हैं.' रुबियो ने कहा कि जब ग्राहम एक्ट पास हुआ था तो दुनिया भर में हो रही अलग-अलग चीजों की स्टडी करने के लिए छूट दी गई थी, जैसे ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर दबाव, सऊदी अरब में हूतियों का हमला और यूक्रेन-रूस युद्ध. रुबियो ने कहा, 'तो मुझे लगता है कि आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा और एक-दूसरे के साथ तुलना करनी होगी.'
विदेश मंत्री ने कहा, 'उदाहरण के लिए भारत जैसे देश हैं, जिन्होंने अपनी मर्जी से अपनी ऊर्जा खरीद में विविधता लाई है, लेकिन फिर भी उन्हें रूस से काफी ऊर्जा मिल रही है क्योंकि एक दिन से दूसरे दिन बदलना मुश्किल है.' अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो सोमवार को भारत आने वाले हैं.
रुबियो ने कहा कि भारत अमेरिका का एक जरूरी साथी और पार्टनर है, और राष्ट्रपति को इन सब पर स्टडी करने और यह पता लगाने के लिए समय चाहिए कि सही कॉम्बिनेशन क्या है. रूस पर सेंक्शन हटाने के ट्रंप के फैसले की रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ने आलोचना की, जिन्होंने पिछले महीने लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट को भारी बहुमत से पास करने के लिए एक साथ आए थे.
साउथ कैरोलिना की रिपब्लिकन सीनेटर डार्लिन ग्राहम ने भी ट्रंप की आलोचना की कि उन्होंने रूस को उस सैंक्शन कानून से छूट दी, जिसे उनके स्वर्गीय भाई लिंडसे ने सपोर्ट किया था और जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया था. ग्राहम ने कहा, 'पर्सनली मैं रूस पर युद्ध खत्म करने और गैस की कीमतें कम करने के लिए दबाव डालना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे पुतिन पर भरोसा नहीं है, और मुझे रूस पर भी भरोसा नहीं है.'
नॉर्थ कैरोलिना के रिपब्लिकन सीनेटर थॉम टिलिस ने सोशल मीडिया पर कहा, 'बहुत ज़्यादा गैर-जिम्मेदाराना.' टिलिस ने कहा, 'सीनेट द्वारा 86-11 से पास किए गए कानून को लागू करने का कौन सा हिस्सा प्रेसिडेंट और उनके सलाहकारों को समझ में नहीं आता है.'
उन्होंने कहा, 'यह बहुत बुरा है कि यह प्रशासन एक रूसी तानाशाह के आगे झुक रहा है जिसने यूक्रेन पर गैर-कानूनी हमला किया था.' टिलिस ने कहा कि अगर ट्रंप सच में ऊर्जा की कीमतें कम करना चाहते हैं, तो उन्हें ईरान युद्ध को सुलझाना चाहिए, जिसे पंप पर बढ़ोतरी के लिए काफी हद तक दोषी ठहराया जाता है और व्लादिमीर पुतिन के लिए कुछ ठोस नहीं करना चाहिए.
टेक्सास के रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कॉर्निन ने कहा, 'लिंडसे हैरान होंगे, उन्होंने दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम का जिक्र किया, जिन्होंने इस गर्मी में मरने से पहले बिल पर बहुत मेहनत की थी. मैसाचुसेट्स से डेमोक्रेट सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने कहा कि ट्रंप कांग्रेस को नीचा दिखा रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन को अपना आक्रामक युद्ध जारी रखने में मदद कर रहे हैं. उन्होंने अपने साथियों से कहा कि वे अपना रास्ता बदलने के लिए कदम उठाएं.