पाकिस्तान में आईईडी विस्फोट में कैप्टन समेत 6 सैनिक मारे गए, खैबर पख्तूनख्वा में हुआ ये ब्लास्ट
अफगानिस्तान की सीमा से लगे अशांत कुर्रम कबायली जिले के सुल्तानी इलाके में काफिले पर हमला हुआ.
By PTI
Published : October 30, 2025 at 10:04 AM IST
पेशावर: पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को सुरक्षा बलों के एक काफिले को निशाना बनाकर किए गए आईईडी विस्फोट में एक कैप्टन समेत 6 सैनिक मारे गए. सेना की मीडिया शाखा, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने यह जानकारी दी.
अफगानिस्तान की सीमा से लगे अशांत कुर्रम कबायली जिले के सुल्तानी इलाके में काफिले पर हमला हुआ. इसके बाद हुई गोलीबारी में 7 आतंकवादी मारे गए.
आतंकवादियों ने काफिले पर उस समय गोलीबारी शुरू कर दी जब वह इलाके से गुजर रहा था. मुठभेड़ के दौरान, डोगर के पास एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) में विस्फोट हो गया. इससे भारी नुकसान हुआ. इस विस्फोट एक अधिकारी और 5 सैनिक मारे गए.
सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और अपराधियों की तलाश के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.
पाकिस्तान में, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई है. इनमें ज्यादातर पुलिस, कानून प्रवर्तन कर्मियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया है. यह वृद्धि प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान द्वारा 2022 में सरकार के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने के बाद हुई है.
आईएसपीआर के अनुसार, रविवार को सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान से आतंकवादी घुसपैठ के दो बड़े प्रयासों को विफल कर दिया. इसमें 4 आत्मघाती हमलावरों सहित 25 आतंकवादी मारे गए और उत्तरी वजीरिस्तान और कुर्रम जिलों में अलग-अलग अभियानों में हथियारों और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया गया.
