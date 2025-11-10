ETV Bharat / international

माली में 5 भारतीयों का अपहरण, अल-कायदा से जुड़े आतंकियों का घिनौना खेल

माली में अल-कायदा से जुड़े आतंकवादी समूह ने राजधानी बामको के नजदीक 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया. भारतीय दूतावास सुरक्षित रिहाई के लिए प्रयासरत.

5 Indian kidnapped In Mali
माली में अल-कायदा से जुड़े आतंकवादी समूह ने राजधानी बामको के नजदीक 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया. (ANI)
By ANI

Published : November 10, 2025 at 12:22 PM IST

बमाको (माली): माली में राजधानी बमाको स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि वह 6 नवंबर को माली में 5 भारतीय नागरिकों के अपहरण की "दुर्भाग्यपूर्ण घटना" से अवगत है और उनकी "शीघ्र सुरक्षित रिहाई" सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और संबंधित कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है.

एक एक्स पोस्ट में, दूतावास ने लिखा, "दूतावास को 6 नवंबर 2025 को माली में हमारे 5 नागरिकों के अपहरण की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी है. दूतावास माली के अधिकारियों और संबंधित कंपनी के साथ मिलकर उनकी जल्द से जल्द सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है."

यह अपहरण माली में बढ़ती अस्थिरता के बीच हुआ है, जहां अल-कायदा से जुड़ा एक जिहादी समूह राजधानी बमाको पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. सीएनएन के अनुसार, जमात नुसरत अल-इस्लाम अल-मुस्लिमीन (जेएनआईएम) नामक इस समूह ने राजमार्गों, ईंधन काफिलों और सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर दिए हैं. इससे शहर के देश के बाकी हिस्सों से अलग-थलग पड़ने का खतरा पैदा हो गया है.

आतंकवादियों द्वारा प्रमुख आपूर्ति मार्गों को बंद करने, टैंकर ट्रकों पर घात लगाकर हमला करने और सैन्य गश्ती दल पर हमला करने के बाद बमाको में ईंधन की कमी शुरू हो गई है.

सीएनएन ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी सहित कई देशों ने "अप्रत्याशित सुरक्षा स्थिति" के कारण अपने नागरिकों को माली छोड़ने के लिए तत्काल परामर्श जारी किए हैं.

पिछले हफ़्ते, ब्रिटेन सरकार ने नागरिकों को चेतावनी दी थी कि "अगर आपको लगता है कि ऐसा करना सुरक्षित है, तो तुरंत व्यावसायिक उड़ान से चले जाएं." जबकि अमेरिकी विदेश विभाग ने भी अमेरिकियों को देश छोड़ने की सलाह दी थी.

सीएनएन के अनुसार, जेएनआईएम ने हाल ही में आइवरी कोस्ट से आ रहे 100 से ज़्यादा ईंधन ट्रकों के काफिले को आग लगा दी. इससे उनमें से कम से कम आधे जल गए. 2017 में गठित अल-कायदा से संबद्ध इस समूह ने माली और व्यापक साहेल क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया है. और अक्सर विदेशी कामगारों, सहायता कर्मचारियों और औद्योगिक स्थलों को निशाना बनाता रहा है.

पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश माली ने वर्षों तक हिंसा, सैन्य तख्तापलट और राजनीतिक उथल-पुथल देखी है. रूसी भाड़े के सैनिक, जो शुरू में वैगनर समूह का हिस्सा थे, और अब मॉस्को के "अफ्रीका कोर" के रूप में पुनर्गठित हो गए हैं. साल 2021 से माली की सेना के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हिंसा को रोकने में विफल रहे हैं और उन्हें भारी नुकसान हुआ है.

जुलाई में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने भी पश्चिमी माली के कायेस स्थित डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे तीन भारतीय नागरिकों के एक आतंकवादी हमले के बाद अपहरण की पुष्टि की थी. मंत्रालय ने हिंसा की "स्पष्ट रूप से निंदा" की थी और माली सरकार से उनकी रिहाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया था.

विदेश मंत्रालय ने उस समय कहा था, "विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण भारत सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है." मंत्रालय ने माली के नागरिकों से सतर्क रहने और बमाको स्थित भारतीय दूतावास के साथ निकट संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया था. इस नवीनतम अपहरण के साथ, इस वर्ष माली में अपहृत भारतीय नागरिकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है.

ये भी पढ़ें - पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान के कई लोगों को किया अगवा! परिजनों में आक्रोश

