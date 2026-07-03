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पाकिस्तान में बस के खाई में गिरने से 40 लोगों की मौत, 8 घायल... राहत बचाव कार्य जारी

बस हादसे की तस्वीर ( ANI )

By PTI 2 Min Read

पेशावर/इस्लामाबाद: पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में शुक्रवार को एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई तथा आठ अन्य लोग घायल हो गए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि पेशावर जा रही बस बलूचिस्तान के क्वेटा से रवाना हुई थी और उसके खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में पहुंचने के बाद यह हादसा हुआ. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पहाड़ी इलाके में एक दुर्गम मोड़ से गुजरते समय बस के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया जिससे चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और बस फिसलकर सड़क से नीचे खाई में गिर गई. अधिकारियों ने बताया कि हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती के मीडिया एवं राजनीतिक मामलों के सहयोगी शाहिद रिंद ने कहा, "प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, हादसे में 40 लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हुए हैं."