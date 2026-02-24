रूस- यूक्रेन युद्ध के चार साल पूरे, जानें कब क्या हुआ ?
24 फरवरी 2026 को यूक्रेन पर रूस के हमले को 04 साल पूरे हो गए, युद्ध अभी भी जारी है हालांकि जियोपॉलिटिक्स बदल गए है.
Published : February 24, 2026 at 2:50 PM IST
हैदराबाद: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज चार साल पूरा हो गया. आज के ही दिन 2022 में इस महाविनाश की शुरूआत हुई थी. किसी ने सोचा नहीं होगा कि यह युद्ध इतने दिनों तक चलेगा. शुरुआती दौर में महाशक्ति रूस के आगे यूक्रेन बौना नजर आ रहा था.
अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये जल्द ही निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाएगा लेकिन शुरुआती अनुमान पूरी तरह से गलत निकला. जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब और आज चार साल बाद वैश्विक हालात पूरी तरह से बदल गए हैं. अब यूक्रेन के कंधों पर हाथ रखने वाले अमेरिका के तेवर बदल गए हैं. वहीं नाटो भी इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है. हालांकि इस दौर में भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है.
लड़ाई की शुरुआत
साल 2022
रूस ने यूक्रेन पर हमला किया: 24.02.2022: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेनी इलाके में 'स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन' का ऐलान किया. इस हमले में 120,000 रूसी सैनिकों ने हिस्सा लिया.
जेलेंस्की रूसी हमले के खिलाफ खड़े हुए: 26.02.2022: राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की हमले से पहले खतरे को कम करके आंकने के लिए काफी आलोचना हुई थी. हालांकि हमले के शुरुआती दिनों में वे यूक्रेनी हीरो बन गए थे.
कीव के लिए धक्का: शुरुआती दौर में रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर काफी बढ़त बनाई. इरपिन और बुचा में जबरदस्त झड़पें हुई, जिसमें बुचा ने दुनिया का ध्यान खींचा क्योंकि जेलेंस्की ने रूस पर वहाँ युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया, इस दावे को मॉस्को ने नकार दिया.
मारियुपोल के थिएटर में बमबारी :16.03.2022: रूस ने मारियुपोल के ड्रामा थिएटर पर बमबारी की. हमले में कई लोग मारे गए.
बुचा हत्याकांड: मार्च 2022 में रशियन आर्म्ड फोर्सेज बुचा शहर पर कब्जे की लड़ाई के दौरान यूक्रेनी नागरिकों और युद्धबंदियों की बड़े पैमाने पर हत्या में शामिल थी. रिपोर्ट के मुताबिक शहर से 458 लाशें बरामद हुई. 419 लोग हथियारों से मारे गए और 39 की मौत प्राकृति रूप से हुई. बरामद 458 लाशों में से 9 बच्चे शामिल थे जिनकी उम्र 18 साल से कम थी.
मोस्कवा जहाज का डूबना: रूस के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी. 14.04.2022: 14 अप्रैल को ब्लैक सी फ्लीट का फ्लैगशिप, रूसी गाइडेड मिसाइल क्रूजर मोस्कवा, यूक्रेनी एंटी-शिप मिसाइलों से डूब गया. कीव के लिए एक बड़ी प्रोपेगैंडा जीत और क्रेमलिन के लिए बड़ी बेइज्जती, मोस्कवा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से डूबा सबसे बड़ा रूसी जहाज था.
ब्लैक सी ग्रेन कॉरिडोर डील पर साइन: 22.07.2022: रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के महीनों बाद दोनों पक्षों ने यूक्रेन के तीन ब्लैक सी पोर्ट- चोर्नोमोर्स्क, ओडेसा, और युज्नी /पिवडेनी को फिर से खोलने के लिए अलग-अलग डील साइन की. मॉस्को और कीव दोनों अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ हिस्सों में गेहूं, जौ, सूरजमुखी तेल और दूसरे सस्ते खाने के सामान के मुख्य ग्लोबल सप्लायर हैं.
यूक्रेन ने रूस की सेना को पीछे धकेला : 12.09.2022: महीनों की लड़ाई और रूस के यूक्रेन के इलाके में घुसने के बाद, यूक्रेनी सैनिकों ने रूस को पीछे धकेल दिया. 12 सितंबर 2022 को यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को पीछे धकेल दिया और एक हजार वर्ग मील से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया.
रूस में थोड़ी गतिविधि : 21.09.2022: 21 सितंबर को पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार देश में थोड़ी मोबिलाइजेशन को मंजूरी दी, जिसके तहत 18 से 50 साल के 300,000 रूसियों को मिलिट्री सर्विस के लिए बुलाया जाएगा.
रूस ने यूक्रेन की जमीन पर कब्जा किया : 05.10.2022: रूस ने चार इलाकों डोनेतस्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और जापोरिज्जिया पर कब्जा किया.
क्रीमिया पुल धमाका : 08.10.2022: क्रीमिया जाने वाला रूस का पुल एक धमाके में तबाह हो गया. रूस ने धमाके के बाद गुनाहगारों को ढूंढने की कसम खाई.
जेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया : 21.12.2022: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने वाशिंगटन, डीसी में अमेरिका कैपिटल में अमेरिका कांग्रेस को संबोधित किया. फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी.
रूस बैकफुट पर: 2022 के आखिर तक रूस का हमला साफ तौर पर लड़खड़ा रहा था, और उसने यूक्रेन के लगभग पांचवें हिस्से, बाकी कब्जे वाले इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए करीब 300,000 रिजर्विस्ट तैयार किए. मिलिट्री एक्सपर्ट, जिन्हें कभी शक था कि कीव कुछ दिनों से ज्यादा टिक पाएगा, ने इस बात पर चर्चा की कि क्या वह पूरी तरह से युद्ध जीत सकता है.
साल 2023
जर्मनी और अमेरिका ने यूक्रेन को टैंक भेजने के प्लान का ऐलान किया: जनवरी 2023 में जर्मनी और अमेरिका के नेताओं ने कीव को टैंक भेजने के अपने प्लान का ऐलान किया. जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि वह कीव को लेपर्ड 2 टैंक भेजेंगे. तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह कीव को 31 M1 अब्राम टैंक दे रहे हैं.
बाइडेन का यूक्रेन दौरा: 20.02.2023 : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 20 फरवरी, 2023 को कीव का सरप्राइज दौरा किया. उनका यह दौरा यूक्रेन पर रूस के हमले की पहली बरसी से पहले हुआ. बाइडेन ने कीव में यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात की.
यूक्रेन का जवाबी हमला शुरू 10.06.2023 जेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेन ने जवाबी हमला किया है और बचाव के लिए भी कदम उठा रहा है. तब से यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि उनकी सेना ने कई इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया है, रूस ने इन दावों से इनकार किया है और इन्हें अलग से वेरिफाई नहीं किया जा सकता है.
वैगनर ग्रुप का तख्तापलट की कोशिश खत्म : 24.06.2023 : वैगनर ग्रुप ने दक्षिणी रूसी शहर रोस्तोव-ऑन-डॉन में यूक्रेन में युद्ध की देखरेख करने वाली कमांड के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया, वैगनर ग्रुप ने चौंकाने वाली कार्रवाई शुरू होने के ठीक एक दिन बाद मॉस्को की ओर अपना मार्च रोक दिया. प्रिगोझिन ने एक बयान जारी कर कहा कि ग्रुप ने क्रेमलिन का ध्यान खींचने का अपना मकसद हासिल कर लिया है और वह फ्रंट लाइन पर लौट रहा है.
यूक्रेन को क्लस्टर बम: 07.07.2023: बाइडेन यूक्रेन को विवादित क्लस्टर बम भेजने के लिए राजी हो गए.
वैगनर लीडर येवगेनी प्रिगोझिन की प्लेन क्रैश में मौत: 23.08.2023 : रूस में हुए प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों में वैगनर लीडर येवगेनी प्रिगोझिन के भी शामिल होने की पुष्टि हुई. उनकी मौत से वैगनर सैनिकों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई, जिन्हें यूक्रेन में कई मिलिट्री कोशिशों के पीछे मुख्य वजह माना जाता है.
यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी वॉरशिप में से एक को नष्ट किया: 26.12.2023 : रूस ने कन्फ़र्म किया कि यूक्रेन ने उसके ब्लैक सी वॉरशिप में से एक को नष्ट कर दिया है, जेलेंस्की ने मजाक में कहा कि यह जहाज रूस के अंडरवाटर ब्लैक सी फ़्लीट में शामिल हो गया है.
साल 2024
यूक्रेनी कैदियों का प्लेन उड़ाया गया : 26 जनवरी 2024 : रूस और यूक्रेन ने एक-दूसरे पर इल्जाम लगाए कि विरोधी पक्ष ने इल्यूशिन-76 प्लेन को मार गिराया था, जिसमें कथित तौर पर 65 यूक्रेनी युद्धबंदी सवार थे.
यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने एकमत से यूक्रेन के लिए 50 बिलियन डॉलर के प्लान को मंजूरी दी: 1.02.2024 यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने एकमत से अगले चार सालों के लिए यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए 50 बिलियन डॉलर के प्लान को मंज़ूरी दी.
यूक्रेन को नया आर्मी चीफ़ मिला : फरवरी 2024 में : कर्नल जनरल ओलेक्ज़ेंडर सिर्स्की यूक्रेन के मिलिट्री आर्मी चीफ बने. रूस के साथ युद्ध में देश की कुछ सबसे बड़ी जीतों में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, जिसमें हमले के शुरुआती दिनों में राजधानी कीव की सफल रक्षा की देखरेख करना भी शामिल है.
रूसी ब्लैक सी फ्लीट को निष्क्रिय कर दिया गया: 14.02.2024: यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के ब्लैक सी फ्लीट के एक तिहाई हिस्से को निष्क्रिय कर दिया है, क्योंकि उसकी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कहा कि उसने क्रीमिया के तट पर एक समुद्री ड्रोन हमले में एक और रूसी युद्धपोत को डुबो दिया.
9 महीने की लड़ाई के बाद रूस ने अवदिवका शहर पर सबसे बड़ी जीत हासिल की: 18.02.2024: रूस ने कहा कि यूक्रेनी सैनिकों के हटने के बाद यूक्रेनी शहर अवदिवका पर उसका पूरा कंट्रोल है, हालांकि मॉस्को ने कहा कि युद्ध की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक के बाद भी कुछ सैनिक सोवियत काल के कोक प्लांट में छिपे हुए थे.
नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए: (23.08.2024): भारत के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी, कीव गए और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से बातचीत की. पीएम मोदी ने कहा कि वह शांति का संदेश लाए हैं और दोनों नेता मेडिकल फील्ड, खेती में सहयोग, मानवीय संबंधों और संस्कृति से जुड़े चार डॉक्यूमेंट्स पर सहमत हुए.
145 बिलियन डॉलर का रूसी डिफेंस बजट बढ़ा: सितंबर 2024 में रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने बजट प्लान को मंज़ूरी दी, जिससे 2025 का मिलिट्री खर्च रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ गया, क्योंकि मॉस्को यूक्रेन में युद्ध में जीतना चाहता है. एक सरकारी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए बजट का लगभग 32.5फीसदी नेशनल डिफेंस के लिए दिया गया है, जो 13.5 ट्रिलियन रूबल (145 बिलियन डॉलर से ज़्यादा) है.
यूक्रेन को रूस के फ्रीज किए गए फंड: (22.10.2024): यूक्रेन सरकार को ब्रिटिश सरकार से ｣2.26 बिलियन ($2.93 बिलियन) मिले, जो फ्रीज किए गए रूसी एसेट्स से मिले पैसे से लिए गए थे.
डोनाल्ड जे. ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीते: (05.11.2024): डोनाल्ड जे. ट्रंप ने राष्ट्रपि चुनाव जीती.
ट्रंप ने पुतिन को कॉल किया: 10.11.2024: वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है और उनसे यूक्रेन में युद्ध को न बढ़ाने की अपील की है लेकिन बाद में क्रेमलिन ने ट्रंप और पुतिन के बीच फोन कॉल की खबरों से इनकार किया.
अमेरिका ने यूक्रेन को अपनी लंबी दूरी की मिसाइलें इस्तेमाल करने की इजाज़त दी: नवंबर 2024: प्रेसिडेंट जो बाइडेन का हालिया फ़ैसला, जिसमें यूक्रेनी सेना को रूसी इलाके में और अंदर तक हमला करने के लिए अमेरिकी लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई.
पुतिन का कहना है कि वह लड़ाई खत्म करने के लिए शांति बातचीत के लिए तैयार हैं (19.12.2024): रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वह युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप के साथ संभावित बातचीत में यूक्रेन पर समझौता करने के लिए तैयार थे और यूक्रेनी अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए उनकी कोई शर्त नहीं थी.
साल 2025
ट्रंप ने 500 बिलियन डॉलर के रेयर अर्थ मिनरल्स की मांग की (12.02.2025): ट्रंप ने मांग की कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग के लिए आर्थित मदद के बदले में अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स देने चाहिए.
अमेरिका ने यूक्रेन के NATO मेंबरशिप के सपनों पर पानी फेरा (12.02.2025): अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि यूक्रेन के लिए NATO मेंबरशिप अवास्तविक है. अपनी बातों में उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लिए आगे का रास्ता यह है कि वह 2014 से पहले की अपनी सीमाओं पर लौटने की उम्मीद छोड़ दे और रूस के साथ बातचीत से समझौते की तैयारी करे - जिसे इंटरनेशनल सैनिकों की मदद से सपोर्ट किया जाना चाहिए.
ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेलेंस्की की मनमुटाव : 28.02.2025: ट्रंप और उनके वाइस-प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने मांग की कि वो सालों से अमेरिका के सपोर्ट के लिए और शुक्रिया अदा करें, जिसके बाद जेलेंस्की को दुनिया की मीडिया के सामने बहुत ज्यादा डांट पड़ी. यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अपने ज्यादा ताकतवर पार्टनर्स के इस सुझाव को ठुकरा दिया कि उन्हें पुतिन के साथ सीजफायर पर सहमत होने के लिए और मेहनत करनी चाहिए. उन्होंने जवाब दिया कि वो 'बेइज्जती' कर रहे हैं. जेलेंस्की को आखिरकार व्हाइट हाउस से जल्दी निकलने के लिए कहा गया, इससे पहले कि वो और ट्रंप तय प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेज पर आ पाते.
युद्धबंदियों की अदला-बदली: 19.04.2025: यूक्रेन और रूस ने 500 से ज़्यादा युद्धबंदियों की अदला-बदली की.
ट्रंप और पुतिन अलास्का में मिले: 15.08.2025: प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन अलास्का में मिले. यूक्रेन विवाद के समाधान पर चर्चा करने के लिए यह उनकी पहली आमने-सामने की मीटिंग थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला.है.
साल 2026
दावोस में ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक: 22.01.2026: दावोस में ट्रंप के साथ बातचीत के बाद जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी की शर्तें फाइनल हो गई हैं, लेकिन रूस के साथ उसकी लड़ाई में इलाके का जरूरी मुद्दा अभी भी अनसुलझा है.
यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच तीन-तरफा बातचीत:23.01.2026: फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद पहली बार यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच तीन-तरफा बातचीत हुई. अबू धाबी में हर देश के सीनियर अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग, लड़ाई शुरू होने के बाद से तीनों पक्षों के बीच सबसे ऊँचे लेवल की बैठक हुई.
तीन तरफा बैठक का नहीं निकला नतीजा: 5 फरवरी 2026: यूक्रेन और रूस के बीच अमेरिका की अगुवाई में बातचीत का दूसरा दिन खत्म हुआ, लेकिन लड़ाई खत्म करने में कोई कामयाबी नहीं मिली.