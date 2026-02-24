ETV Bharat / international

रूस- यूक्रेन युद्ध के चार साल पूरे, जानें कब क्या हुआ ?

यूक्रेन के अवदीवका में 17 मार्च, 2023 को रूसी हवाई हमले में प्रभावित हुई एक जलती हुई इमारत के सामने एक यूक्रेनी पुलिस अधिकारी कवर लेता हुआ. ( AP )

हैदराबाद: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज चार साल पूरा हो गया. आज के ही दिन 2022 में इस महाविनाश की शुरूआत हुई थी. किसी ने सोचा नहीं होगा कि यह युद्ध इतने दिनों तक चलेगा. शुरुआती दौर में महाशक्ति रूस के आगे यूक्रेन बौना नजर आ रहा था. अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये जल्द ही निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाएगा लेकिन शुरुआती अनुमान पूरी तरह से गलत निकला. जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब और आज चार साल बाद वैश्विक हालात पूरी तरह से बदल गए हैं. अब यूक्रेन के कंधों पर हाथ रखने वाले अमेरिका के तेवर बदल गए हैं. वहीं नाटो भी इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है. हालांकि इस दौर में भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है. लड़ाई की शुरुआत साल 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला किया: 24.02.2022: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेनी इलाके में 'स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन' का ऐलान किया. इस हमले में 120,000 रूसी सैनिकों ने हिस्सा लिया. जेलेंस्की रूसी हमले के खिलाफ खड़े हुए: 26.02.2022: राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की हमले से पहले खतरे को कम करके आंकने के लिए काफी आलोचना हुई थी. हालांकि हमले के शुरुआती दिनों में वे यूक्रेनी हीरो बन गए थे. कीव के लिए धक्का: शुरुआती दौर में रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर काफी बढ़त बनाई. इरपिन और बुचा में जबरदस्त झड़पें हुई, जिसमें बुचा ने दुनिया का ध्यान खींचा क्योंकि जेलेंस्की ने रूस पर वहाँ युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया, इस दावे को मॉस्को ने नकार दिया. मारियुपोल के थिएटर में बमबारी :16.03.2022: रूस ने मारियुपोल के ड्रामा थिएटर पर बमबारी की. हमले में कई लोग मारे गए. बुचा हत्याकांड: मार्च 2022 में रशियन आर्म्ड फोर्सेज बुचा शहर पर कब्जे की लड़ाई के दौरान यूक्रेनी नागरिकों और युद्धबंदियों की बड़े पैमाने पर हत्या में शामिल थी. रिपोर्ट के मुताबिक शहर से 458 लाशें बरामद हुई. 419 लोग हथियारों से मारे गए और 39 की मौत प्राकृति रूप से हुई. बरामद 458 लाशों में से 9 बच्चे शामिल थे जिनकी उम्र 18 साल से कम थी. मोस्कवा जहाज का डूबना: रूस के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी. 14.04.2022: 14 अप्रैल को ब्लैक सी फ्लीट का फ्लैगशिप, रूसी गाइडेड मिसाइल क्रूजर मोस्कवा, यूक्रेनी एंटी-शिप मिसाइलों से डूब गया. कीव के लिए एक बड़ी प्रोपेगैंडा जीत और क्रेमलिन के लिए बड़ी बेइज्जती, मोस्कवा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से डूबा सबसे बड़ा रूसी जहाज था. ब्लैक सी ग्रेन कॉरिडोर डील पर साइन: 22.07.2022: रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के महीनों बाद दोनों पक्षों ने यूक्रेन के तीन ब्लैक सी पोर्ट- चोर्नोमोर्स्क, ओडेसा, और युज्नी /पिवडेनी को फिर से खोलने के लिए अलग-अलग डील साइन की. मॉस्को और कीव दोनों अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ हिस्सों में गेहूं, जौ, सूरजमुखी तेल और दूसरे सस्ते खाने के सामान के मुख्य ग्लोबल सप्लायर हैं. यूक्रेन ने रूस की सेना को पीछे धकेला : 12.09.2022: महीनों की लड़ाई और रूस के यूक्रेन के इलाके में घुसने के बाद, यूक्रेनी सैनिकों ने रूस को पीछे धकेल दिया. 12 सितंबर 2022 को यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को पीछे धकेल दिया और एक हजार वर्ग मील से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया. रूस में थोड़ी गतिविधि : 21.09.2022: 21 सितंबर को पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार देश में थोड़ी मोबिलाइजेशन को मंजूरी दी, जिसके तहत 18 से 50 साल के 300,000 रूसियों को मिलिट्री सर्विस के लिए बुलाया जाएगा. रूस ने यूक्रेन की जमीन पर कब्जा किया : 05.10.2022: रूस ने चार इलाकों डोनेतस्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और जापोरिज्जिया पर कब्जा किया. क्रीमिया पुल धमाका : 08.10.2022: क्रीमिया जाने वाला रूस का पुल एक धमाके में तबाह हो गया. रूस ने धमाके के बाद गुनाहगारों को ढूंढने की कसम खाई. जेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया : 21.12.2022: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने वाशिंगटन, डीसी में अमेरिका कैपिटल में अमेरिका कांग्रेस को संबोधित किया. फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी. रूस बैकफुट पर: 2022 के आखिर तक रूस का हमला साफ तौर पर लड़खड़ा रहा था, और उसने यूक्रेन के लगभग पांचवें हिस्से, बाकी कब्जे वाले इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए करीब 300,000 रिजर्विस्ट तैयार किए. मिलिट्री एक्सपर्ट, जिन्हें कभी शक था कि कीव कुछ दिनों से ज्यादा टिक पाएगा, ने इस बात पर चर्चा की कि क्या वह पूरी तरह से युद्ध जीत सकता है. साल 2023 जर्मनी और अमेरिका ने यूक्रेन को टैंक भेजने के प्लान का ऐलान किया: जनवरी 2023 में जर्मनी और अमेरिका के नेताओं ने कीव को टैंक भेजने के अपने प्लान का ऐलान किया. जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि वह कीव को लेपर्ड 2 टैंक भेजेंगे. तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह कीव को 31 M1 अब्राम टैंक दे रहे हैं. बाइडेन का यूक्रेन दौरा: 20.02.2023 : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 20 फरवरी, 2023 को कीव का सरप्राइज दौरा किया. उनका यह दौरा यूक्रेन पर रूस के हमले की पहली बरसी से पहले हुआ. बाइडेन ने कीव में यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात की. यूक्रेन का जवाबी हमला शुरू 10.06.2023 जेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेन ने जवाबी हमला किया है और बचाव के लिए भी कदम उठा रहा है. तब से यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि उनकी सेना ने कई इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया है, रूस ने इन दावों से इनकार किया है और इन्हें अलग से वेरिफाई नहीं किया जा सकता है. वैगनर ग्रुप का तख्तापलट की कोशिश खत्म : 24.06.2023 : वैगनर ग्रुप ने दक्षिणी रूसी शहर रोस्तोव-ऑन-डॉन में यूक्रेन में युद्ध की देखरेख करने वाली कमांड के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया, वैगनर ग्रुप ने चौंकाने वाली कार्रवाई शुरू होने के ठीक एक दिन बाद मॉस्को की ओर अपना मार्च रोक दिया. प्रिगोझिन ने एक बयान जारी कर कहा कि ग्रुप ने क्रेमलिन का ध्यान खींचने का अपना मकसद हासिल कर लिया है और वह फ्रंट लाइन पर लौट रहा है. यूक्रेन को क्लस्टर बम: 07.07.2023: बाइडेन यूक्रेन को विवादित क्लस्टर बम भेजने के लिए राजी हो गए. वैगनर लीडर येवगेनी प्रिगोझिन की प्लेन क्रैश में मौत: 23.08.2023 : रूस में हुए प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों में वैगनर लीडर येवगेनी प्रिगोझिन के भी शामिल होने की पुष्टि हुई. उनकी मौत से वैगनर सैनिकों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई, जिन्हें यूक्रेन में कई मिलिट्री कोशिशों के पीछे मुख्य वजह माना जाता है.