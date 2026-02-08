ETV Bharat / international

रूस के ऊफा में हॉस्‍टल में चाकू से हमला, चार भारतीय छात्र घायल: मॉस्को में भारतीय दूतावास

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार बश्कोर्तोस्तान रिपब्लिक के ऊफा में स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में चाकू लिए एक किशोर घुस गया. गृह मंत्रालय ने बताया कि उसने वहां रहने वाले स्टूडेंट्स पर हमला किया और उनमें से कई को चाकू मार दिया.

मॉस्को में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'ऊफा में हमले की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई. चार भारतीय छात्रों सहित कई लोग घायल हो गए. दूतावास अधिकारियों के संपर्क में है, और कजान में वाणिज्य दूतावास के अधिकारी घायल छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए ऊफा जा रहे हैं.'

मॉस्को: भारतीय दूतावास ने बताया कि रूस के बश्कोर्तोस्तान की एक यूनिवर्सिटी में शनिवार को चाकूबाजी के हमले में कम से कम छह लोग घायल हो गए, जिनमें चार भारतीय छात्र भी शामिल हैं.

एक्स पर एक पोस्ट में भारतीय दूतावास ने कहा, 'ऊफा में हमले की एक दुखद घटना हुई है. चार भारतीय छात्रों सहित कई लोग घायल हो गए. आगे की जानकारी का इंतजार है. इस बीच केंद्र ने इस हफ्ते की शुरुआत में संसद को 2018 से 2025 तक हिंसक हमलों के कारण भारतीय छात्रों की मौत के बारे में भी जानकारी दी.

सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के अनुसार कनाडा में 17 छात्रों की मौत हुई, उसके बाद अमेरिका में 9 छात्रों की मौत हुई. ऑस्ट्रेलिया में तीन छात्रों की मौत हुई, और भी कई देशों में मौतें हुई हैं. सरकार विदेशों में भारतीय छात्रों की सुरक्षा को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देती है और उनके खिलाफ हिंसा की घटनाओं पर नजर रखती है.

केंद्र ने संसद को बताया कि उनके खिलाफ हिंसक और अप्रिय घटनाओं को लेकर विदेशों में भारतीय मिशन/पोस्ट तुरंत मेजबान देश के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी ठीक से जांच हो और दोषियों को सजा मिले.

सरकार विदेश में भारतीय छात्रों की सुरक्षा को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देती है और उनके खिलाफ हिंसा की घटनाओं पर नज़र रखती है. सरकार ने कहा कि उनके खिलाफ हिंसक और अप्रिय घटनाओं की जानकारी मेजबान देश के संबंधित अधिकारी तुरंत विदेशों में भारतीय मिशनों/पोस्ट को देते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी ठीक से जांच हो और दोषियों को सजा मिले.

भारतीय मिशन/पोस्ट अपने अधिकार क्षेत्र में विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे भारतीय छात्रों से रेगुलर संपर्क बनाए रखने के लिए भी कदम उठाते हैं. साथ ही विदेश में पहुंचने पर उनके साथ प्री-ओरिएंटेशन सेशन करें, ताकि उन्हें विदेश में पढ़ाई के दौरान होने वाली चुनौतियों, जोखिमों और सावधानियों के बारे में बताया जा सके. समय-समय पर एडवाइजरी जारी करने सहित, विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने एआईएमआईएम सांसद ओवैसी के एक अतारांकित प्रश्न का जवाब दिया.