पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान में 3 सुरक्षाकर्मी और 11 संदिग्ध आतंकवादी मारे गए

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अलग-अलग घटनाओं में 3 सुरक्षाकर्मी और 11 संदिग्ध आतंकी मारे गए.

-PAK-MILITANTS
प्रतीकात्मक तस्वीर
ETV Bharat Hindi Team

October 23, 2025

कराची: पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में पिछले 24 घंटों में अलग-अलग घटनाओं में दो पुलिसकर्मियों समेत तीन सुरक्षाकर्मी और 11 आतंकवादी मारे गए. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, नोश्की में गश्त के दौरान अज्ञात हमलावरों ने दो पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.

उन्होंने बताया कि एक अन्य घटना में, केच इलाके में एक बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई. सुरक्षा बलों ने चगाई और सिबी जिलों में खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया. इस दौरान भारी गोलीबारी में 11 संदिग्ध आतंकवादी मारे गए.

अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सैनिकों ने चगाई के दलबंदिन में एक पहाड़ी इलाके की घेराबंदी कर दी. संदिग्धों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद लगभग एक घंटे तक भीषण गोलीबारी हुई और छह पुलिसकर्मी मारे गए.

सिबी में, आतंकवाद निरोधी विभाग ने एक परिसर पर छापा मारा जहां एक प्रतिबंधित संगठन के सदस्य छिपे हुए थे. गोलीबारी के बाद, पांच आतंकवादी मारे गए और तीन अन्य गिरफ्तार कर लिए गए. दोनों जगहों से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और संचार उपकरण जब्त किए गए.

अधिकारियों ने बताया कि मारे गए लोग सुरक्षा बलों, पुलिस और लेवी कर्मियों पर पहले भी हुए हमलों में शामिल थे. उन्होंने बताया कि सभी शवों को पहचान के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया है.

19 सितंबर 2025: दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान में विस्फोटों में कम से कम 11 लोगों की मौत
19 सितंबर को पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में अलग-अलग विस्फोटों में कम से कम 11 लोग मारे गए थे. एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर स्थित खनिज संपदा से समृद्ध बलूचिस्तान में उग्रवाद बढ़ रहा है और इसके जवाब में व्यापक आतंकवाद-रोधी कार्रवाई की गई.

बताया गया कि, ईरान के पास पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी छोर पर स्थित दश्त में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदी कार अर्धसैनिक बलों के काफिले में घुसा दी थी. दो स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने एएफपी को बताया था कि मारे गए पांच लोगों में तीन सैनिक भी शामिल हैं. इस हमले की जिम्मेदारी अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी.

स्थानीय सरकारी अधिकारी इम्तियाज अली बलूच ने एएफपी को बताया था कि प्रांत में एक अफगान सीमा पार के पास रात हुए एक और विस्फोट में छह मज़दूर मारे गए थे.अलगाववादी बलूच लोगों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक दशक से चल रहे विद्रोह से लड़ रहे हैं.

मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस कार्रवाई में स्थानीय लोगों की मनमानी हिरासत और गिरफ़्तारी जैसे अधिकारों का हनन भी शामिल है. उस महीने प्रांतीय राजधानी क्वेटा में एक राजनीतिक रैली में इस्लामिक स्टेट समूह द्वारा किए गए आत्मघाती बम विस्फोट में पंद्रह लोग मारे गए थे.

