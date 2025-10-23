ETV Bharat / international

पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान में 3 सुरक्षाकर्मी और 11 संदिग्ध आतंकवादी मारे गए

प्रतीकात्मक तस्वीर ( AFP )

कराची: पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में पिछले 24 घंटों में अलग-अलग घटनाओं में दो पुलिसकर्मियों समेत तीन सुरक्षाकर्मी और 11 आतंकवादी मारे गए. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, नोश्की में गश्त के दौरान अज्ञात हमलावरों ने दो पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. उन्होंने बताया कि एक अन्य घटना में, केच इलाके में एक बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई. सुरक्षा बलों ने चगाई और सिबी जिलों में खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया. इस दौरान भारी गोलीबारी में 11 संदिग्ध आतंकवादी मारे गए. अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सैनिकों ने चगाई के दलबंदिन में एक पहाड़ी इलाके की घेराबंदी कर दी. संदिग्धों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद लगभग एक घंटे तक भीषण गोलीबारी हुई और छह पुलिसकर्मी मारे गए. सिबी में, आतंकवाद निरोधी विभाग ने एक परिसर पर छापा मारा जहां एक प्रतिबंधित संगठन के सदस्य छिपे हुए थे. गोलीबारी के बाद, पांच आतंकवादी मारे गए और तीन अन्य गिरफ्तार कर लिए गए. दोनों जगहों से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और संचार उपकरण जब्त किए गए. अधिकारियों ने बताया कि मारे गए लोग सुरक्षा बलों, पुलिस और लेवी कर्मियों पर पहले भी हुए हमलों में शामिल थे. उन्होंने बताया कि सभी शवों को पहचान के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया है.