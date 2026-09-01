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पीएम मोदी ने जिनपिंग और पुतिन से एकसाथ मिलाया हाथ, शहबाज शरीफ चुपचाप निकल गए

पीएम मोदी ने जिनपिंग और पुतिन से कुछ देर बातचीत की. उसके बाद मंच की ओर चले गए. विस्तार से पढ़ें.

26TH SCO SUMMIT KYRGYZSTAN BISHKEK
पीएम मोदी ने जिनपिंग और पुतिन से एकसाथ मिलाया हाथ (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2026 at 2:15 PM IST

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किर्गिजस्तान: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वां SCO शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है. इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग ले रहे हैं. पीएम मोदी ने शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात की. इसका एक वीडियो काफी चर्चित हो रहा है.

बता दें, तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ नजर आए, वहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चुपचाप वहां से निकल गए. दरअसल 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ सामने से आने नजर आए. इस दौरान पीएम मोदी भी वहां पहुंच गए. जिनपिंग ने पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया और पुतिन भी दोनों नेताओं से मिलने लगे. फिर क्या था, तीनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से बातें होने लगीं.

पीएम मोदी ने भी बिना चूके दोनों नेताओं के हाथ थाम लिए. यह नजारा कैमरे में कैद हो गया. कुछ सेकेंड के लिए ही सही पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन तीनों एक साथ नजर आए. थोड़ी देर बाद तीनों नेता मंच की ओर बढ़ चले. वहीं, पीएम मोदी और पुतिन कुछ देर पुतिन से और बातें करने लगे. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन की पीठ पर हाथ भी रखा. इसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां से नजरें चुराकर अपने स्थान की ओर जाते दिखाई दिए.

इस पल को सभी लोगों ने अपने कैमरों में कैद किया. वहीं, शहबाज शरीफ इनके पीछ से चुपचाप निकल गए.

पढ़ें: 26वें SCO शिखर सम्मेलन में PM मोदी बोले- हमें अपनी भौगोलिक स्थिति को साझा अवसरों में बदलना होगा

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