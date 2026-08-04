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ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ 25 अमेरिकी राज्यों ने कोर्ट में केस ठोका

25 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया, कहा कि नए टैरिफ कानूनी अधिकार का गलत इस्तेमाल है.

US states sue Trump administration
प्रतीकात्मक फोटो (AP)
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By IANS

Published : August 4, 2026 at 7:47 AM IST

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न्यूयॉर्क: 25 राज्यों के एक गठबंधन ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक केस किया है. कोर्ट के एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक इसमें कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 ट्रेडिंग पार्टनर्स के सामान पर बड़े नए टैरिफ लगाकर अपने कानूनी अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है.

अमेरिका कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में फाइल की गई शिकायत में हाल ही में लागू की गई 10 परसेंट या 12.5 परसेंट के टैरिफ को चुनौती दी गई है. ये प्रभावित देशों से इम्पोर्ट होने वाले ज़्यादातर सामान पर लगाई गई है. राज्यों के मुताबिक ये देश मिलकर अमेरिकी इम्पोर्ट का 99.4 परसेंट हिस्सा हैं.

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कोएलिशन कोर्ट से टैरिफ को रोकने उन्हें गैर-कानूनी घोषित करने और पहले चुकाई गई ड्यूटी के रिफंड का ऑर्डर देने के लिए कह रहा है. यह कानूनी चुनौती फेडरल कोर्ट द्वारा अलग-अलग कानूनी फ्रेमवर्क के तहत लगाए गए दो पुराने वर्जन को खारिज करने के बाद ट्रंप के बड़े टैरिफ सिस्टम को बनाए रखने की एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश पर केंद्रित है.

राज्यों का तर्क है कि फेडरल अधिकारियों ने 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 और जबरन मजदूरी की चिंताओं का इस्तेमाल सिर्फ एक बहाने के तौर पर किया ताकि लगभग वैसी ही ग्लोबल ड्यूटी को तेजी से फिर से बनाया जा सके, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में पहले ही खारिज कर दिया था.

न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने एक बयान में कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप के गैर-कानूनी टैरिफ मेहनती परिवारों पर टैक्स के अलावा और कुछ नहीं हैं, जिससे किराने का सामान, घर की जरूरी चीजें, बिल्डिंग मटीरियल और अनगिनत रोजमर्रा की चीज़ें महंगी हो रही हैं, जिन पर न्यूयॉर्क के लोग निर्भर हैं.'

ओरेगन के अटॉर्नी जनरल डैन रेफील्ड ने भी यही बात कही, और लोकल कम्युनिटी पर पड़ने वाले आर्थिक असर पर जोर दिया. रेफ़ील्ड ने एक्स पर लिखा, 'आज हम ट्रंप के गैर-कानूनी टैरिफ के ख़िलाफ अपना तीसरा केस कर रहे हैं.' एक बार फिर प्रेसिडेंट ओरेगन के परिवारों और छोटे बिजनेस के लिए रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतें बढ़ा रहे हैं, और एक बार फिर, हम उन्हें रोकने के लिए एक मल्टीस्टेट कोएलिशन को लीड कर रहे हैं.'

न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने कहा,'सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक बार फिर टैरिफ के एक नए राउंड के साथ परिवारों और बिजनेस पर गैर-कानूनी तरीके से टैक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.' व्हाइट हाउस ने कोएलिशन की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि सेक्शन 301 टैरिफ प्रेसिडेंट के पहले टर्म से ही कानूनी तौर पर टिकाऊ टूल साबित हुए हैं और मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे ही हैं.

सोमवार को घोषित मुकदमे में न्यूयॉर्क के साथ एरिजोना, कैलिफ़ोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, केंटकी, मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड, मेन, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, नॉर्थ कैरोलिना, ओरेगन, पेन्सिलवेनिया, रोड आइलैंड, वर्जीनिया, वरमोंट, वाशिंगटन और विस्कॉन्सिन शामिल हैं. सोमवार (US लोकल टाइम) का मुकदमा नए ड्यूटीज के लिए कम से कम दूसरी बड़ी कानूनी चुनौती है.

छोटे बिजनेस के एक ग्रुप ने पहले एडमिनिस्ट्रेशन पर मुकदमा किया था, जिसमें इसी तरह की दलील दी गई थी कि ट्रंप अपने बड़े टैरिफ एजेंडा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले अमान्य ठहराए जाने से बचने के लिए नए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते.

ये भी पढ़ें- ट्रंप का नया टैरिफ, भारत समेत 60 देशों पर लगाया 12.5% तक का टैक्स, जबरन मजदूरी का आरोप लगाया

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