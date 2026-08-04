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ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ 25 अमेरिकी राज्यों ने कोर्ट में केस ठोका

प्रतीकात्मक फोटो ( AP )

By IANS 3 Min Read

न्यूयॉर्क: 25 राज्यों के एक गठबंधन ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक केस किया है. कोर्ट के एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक इसमें कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 ट्रेडिंग पार्टनर्स के सामान पर बड़े नए टैरिफ लगाकर अपने कानूनी अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है. अमेरिका कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में फाइल की गई शिकायत में हाल ही में लागू की गई 10 परसेंट या 12.5 परसेंट के टैरिफ को चुनौती दी गई है. ये प्रभावित देशों से इम्पोर्ट होने वाले ज़्यादातर सामान पर लगाई गई है. राज्यों के मुताबिक ये देश मिलकर अमेरिकी इम्पोर्ट का 99.4 परसेंट हिस्सा हैं. शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कोएलिशन कोर्ट से टैरिफ को रोकने उन्हें गैर-कानूनी घोषित करने और पहले चुकाई गई ड्यूटी के रिफंड का ऑर्डर देने के लिए कह रहा है. यह कानूनी चुनौती फेडरल कोर्ट द्वारा अलग-अलग कानूनी फ्रेमवर्क के तहत लगाए गए दो पुराने वर्जन को खारिज करने के बाद ट्रंप के बड़े टैरिफ सिस्टम को बनाए रखने की एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश पर केंद्रित है. राज्यों का तर्क है कि फेडरल अधिकारियों ने 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 और जबरन मजदूरी की चिंताओं का इस्तेमाल सिर्फ एक बहाने के तौर पर किया ताकि लगभग वैसी ही ग्लोबल ड्यूटी को तेजी से फिर से बनाया जा सके, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में पहले ही खारिज कर दिया था. न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने एक बयान में कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप के गैर-कानूनी टैरिफ मेहनती परिवारों पर टैक्स के अलावा और कुछ नहीं हैं, जिससे किराने का सामान, घर की जरूरी चीजें, बिल्डिंग मटीरियल और अनगिनत रोजमर्रा की चीज़ें महंगी हो रही हैं, जिन पर न्यूयॉर्क के लोग निर्भर हैं.'