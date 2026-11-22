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नाइजीरिया में अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे लोगों की नाव पलटी, 24 की मौत

नाइजीरिया में एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जाते समय नाव पलट जाने से 24 लोगों की मौत हो गई. ( AP )

अबुजा (नाइजीरिया) : दक्षिणी नाइजीरिया में एक नाव के पलटने से उसमें सवार कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई. आपातकालीन सेवाओं ने यह जानकारी दी.

नाइजीरिया की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता मांजो इजेकी ने एक बयान में बताया कि लोग नाव से अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे तभी शुक्रवार को देश के दक्षिण-दक्षिण क्षेत्र के बायेल्सा राज्य में वह डूब गई.