Nobel Prize 2026: फ्रांसिस हाल्जेन को मिला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, उनकी खोज के बारे में जानें
एस्ट्रोफिजिकल ओरिजिन वाले उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए फ्रांसिस हाल्जेन को इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है.
Published : October 6, 2026 at 5:27 PM IST
स्टॉकहोम (स्वीडन): रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मंगलवार को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की. भौतिकी में साल 2026 का नोबेल पुरस्कार बेल्जियम के वैज्ञाननिक फ्रांसिस हाल्जेन (Francis Halzen) को "आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में अहम योगदान और एस्ट्रोफिजिकल ओरिजिन वाले उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो (Neutrinos) की खोज के लिए" दिया गया है.
फ्रांसिस हाल्जेन का जन्म 1944 में बेल्जियम के टिएनेन (Tienen) में हुआ था. उन्होंने 1969 में बेल्जियम के KU Leuven से PhD की और वर्तमान में वह अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन-मैडिसन (University of Wisconsin–Madison) में प्रोफेसर हैं.
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के आधिकारिक बयान के अनुसार, हाल्जेन ने महसूस किया कि दक्षिणी ध्रुव (South Pole) पर मौजूद बर्फ का इस्तेमाल न्यूट्रिनो नाम से जाने जाने वाले कणों (particles) का पता लगाने के लिए किया जा सकता है.
बयान में कहा गया है, "उनका दृष्टिकोण और वैज्ञानिक नेतृत्व आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के लिए मौलिक रहे हैं - जो बर्फ का एक क्यूबिक किलोमीटर क्षेत्र है और प्रकाश सेंसरों (light sensors) से लैस है. आइसक्यूब का इस्तेमाल करके, शोधकर्ता सुदूर ब्रह्मांड में अत्यधिक ऊर्जा-प्रचुर प्रक्रियाओं से निकलने वाले न्यूट्रिनो को पकड़ सकते हैं."
BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” https://t.co/UcPBWk0RiK— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026
नोबेल पुरस्कार मिलने पर हाल्जेन की प्रतिक्रिया
नोबेल पुरस्कार की घोषणा के दौरान हाल्जेन ने फोन से बात करते हुए अवार्ड अनाउंसर्स से कहा, "यह बहुत बड़ा सरप्राइज था. जाहिर है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी. मैं एक कमेटी मीटिंग के लिए इटली जा रहा हूं. मुझे उम्मीद है कि यह पुरस्कार इस हालिया सहयोग और विशेष रूप से उन लोगों को श्रेय दिलाएगा जिन्होंने समय के साथ इस प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण और निर्णायक योगदान दिया है."
उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि यह उन बेहद साहसी लोगों के योगदान को दर्शाता है जो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में मेरे साथ जुड़े थे, जब कोई भी प्रतिष्ठित रूढ़िवादी भौतिक विज्ञानी मेरे साथ नहीं जुड़ता, लेकिन कई प्रतिभाशाली लोग जुड़े, और इसीलिए मैं आज यहां हूं."
न्यूट्रिनो क्या हैं?
न्यूट्रिनो छोटे, न्यूट्रल एलिमेंट्री पार्टिकल (तटस्थ प्राथमिक कण) होते हैं जिनका द्रव्यमान (mass) लगभग शून्य होता है और ये सामान्य पदार्थ से लगभग बिना किसी बाधा के गुजर जाते हैं, जबकि ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो (cosmic neutrinos) इन कणों का एक उच्च-ऊर्जा वाला उपसमूह हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर से उत्पन्न होते हैं.
बयान में कहा गया है, "न्यूट्रिनो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन वे अपनी मौजूदगी का अहसास नहीं कराते. वे हमारे शरीर और पूरी पृथ्वी के आर-पार इस तरह निकल जाते हैं कि हमें पता तक नहीं चलता. बहुत दुर्लभ मामलों में, कोई एक न्यूट्रिनो किसी परमाणु के नाभिक (atomic nucleus) से टकराता है, जिससे सही उपकरणों वाले किसी व्यक्ति के लिए उन्हें खोजना संभव हो पाता है."
बयान के मुताबिक, वैज्ञानिकों को लंबे समय से यह पता है कि ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से कणों को गति देने वाले स्रोत (accelerators) मौजूद हैं. ये ऐसे कण छोड़ते हैं जिनकी ऊर्जा पृथ्वी की प्रयोगशालाओं में पैदा की जा सकने वाली ऊर्जा से भी दस लाख गुना ज्यादा होती है.
बयान में बताया गया कि इन स्रोतों के बारे में बहुत कुछ रहस्यमयी है: ये क्या हैं, कहां हैं, और इनके भीतर मुख्य प्रक्रियाएं क्या हैं?
The IceCube Neutrino Observatory – ideated by this year’s physics laureate Francis Halzen – tracks neutrinos that originate in the distant cosmos. The neutrino interactions that are continuously collected by IceCube will provide researchers with novel knowledge about the violent settings in which high-energy neutrinos can be created – and could even reveal previously unknown cosmic phenomena. #NobelPrize— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026
बहुत अधिक उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो भी उन्हीं वातावरणों में उत्पन्न होते हैं जिनमें अन्य प्रकार के कण बनते हैं. हालांकि, अन्य कणों के विपरीत, न्यूट्रिनो बिना अपनी दिशा बदले या अपनी ऊर्जा खोए हम तक पहुंचते हैं. इसका मतलब यह है कि वे ऐसी जानकारी प्रदान कर सकते हैं जो किसी अन्य तरीके से उपलब्ध नहीं है.
बयान में कहा गया है कि हाल्जेन ने पहली बार 1988 में दक्षिण ध्रुव पर न्यूट्रिनो को कैप्चर करने का अपना विज़न पेश किया था.
2025 के फिजिक्स नोबेल पुरस्कार विजेता
पिछले साल, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को "इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज" के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था.
नोबेल प्राइज की वेबसाइट के मुताबिक, 1901 से 2025 के बीच 230 नोबेल प्राइज विजेताओं को 119 बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है. जॉन बार्डीन एकमात्र वैज्ञानिक हैं जिन्हें 1956 और 1972 में दो बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है. यानी कुल 229 लोगों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है.
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