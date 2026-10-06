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Nobel Prize 2026: फ्रांसिस हाल्जेन को मिला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, उनकी खोज के बारे में जानें

6 अक्टूबर, 2026 को स्टॉकहोम रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के विजेता के रूप में फ्रांसिस हाल्जेन की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई गई. ( AP )

स्टॉकहोम (स्वीडन): रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मंगलवार को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की. भौतिकी में साल 2026 का नोबेल पुरस्कार बेल्जियम के वैज्ञाननिक फ्रांसिस हाल्जेन (Francis Halzen) को "आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में अहम योगदान और एस्ट्रोफिजिकल ओरिजिन वाले उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो (Neutrinos) की खोज के लिए" दिया गया है.

फ्रांसिस हाल्जेन का जन्म 1944 में बेल्जियम के टिएनेन (Tienen) में हुआ था. उन्होंने 1969 में बेल्जियम के KU Leuven से PhD की और वर्तमान में वह अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन-मैडिसन (University of Wisconsin–Madison) में प्रोफेसर हैं. रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के आधिकारिक बयान के अनुसार, हाल्जेन ने महसूस किया कि दक्षिणी ध्रुव (South Pole) पर मौजूद बर्फ का इस्तेमाल न्यूट्रिनो नाम से जाने जाने वाले कणों (particles) का पता लगाने के लिए किया जा सकता है. बयान में कहा गया है, "उनका दृष्टिकोण और वैज्ञानिक नेतृत्व आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के लिए मौलिक रहे हैं - जो बर्फ का एक क्यूबिक किलोमीटर क्षेत्र है और प्रकाश सेंसरों (light sensors) से लैस है. आइसक्यूब का इस्तेमाल करके, शोधकर्ता सुदूर ब्रह्मांड में अत्यधिक ऊर्जा-प्रचुर प्रक्रियाओं से निकलने वाले न्यूट्रिनो को पकड़ सकते हैं." नोबेल पुरस्कार मिलने पर हाल्जेन की प्रतिक्रिया

नोबेल पुरस्कार की घोषणा के दौरान हाल्जेन ने फोन से बात करते हुए अवार्ड अनाउंसर्स से कहा, "यह बहुत बड़ा सरप्राइज था. जाहिर है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी. मैं एक कमेटी मीटिंग के लिए इटली जा रहा हूं. मुझे उम्मीद है कि यह पुरस्कार इस हालिया सहयोग और विशेष रूप से उन लोगों को श्रेय दिलाएगा जिन्होंने समय के साथ इस प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण और निर्णायक योगदान दिया है." उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि यह उन बेहद साहसी लोगों के योगदान को दर्शाता है जो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में मेरे साथ जुड़े थे, जब कोई भी प्रतिष्ठित रूढ़िवादी भौतिक विज्ञानी मेरे साथ नहीं जुड़ता, लेकिन कई प्रतिभाशाली लोग जुड़े, और इसीलिए मैं आज यहां हूं." न्यूट्रिनो क्या हैं?

न्यूट्रिनो छोटे, न्यूट्रल एलिमेंट्री पार्टिकल (तटस्थ प्राथमिक कण) होते हैं जिनका द्रव्यमान (mass) लगभग शून्य होता है और ये सामान्य पदार्थ से लगभग बिना किसी बाधा के गुजर जाते हैं, जबकि ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो (cosmic neutrinos) इन कणों का एक उच्च-ऊर्जा वाला उपसमूह हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर से उत्पन्न होते हैं.