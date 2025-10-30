प्रथम विश्व युद्ध के सिख सैनिकों के सम्मान में ब्रिटिश सेना ने औपचारिक मार्चिंग टुकड़ी बनाई
'1914 सिख' के सदस्यों ने कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला.
लंदन: ब्रिटिश सेना ने प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद सेवा देने वाले सिख सैनिकों के सम्मान में एक औपचारिक मार्चिंग टुकड़ी '1914 सिख' का गठन किया है.
बुधवार को लंदन में एक उद्घाटन परेड के दौरान, टुकड़ी के सदस्य प्रथम विश्व युद्ध की सिख पैदल सेना की वर्दी पहने हुए दिखाई दिए, जिसमें ली-एनफील्ड राइफल जैसे उस समय के सटीक उपकरण भी शामिल थे.
नए मार्चिंग दल के सदस्य, जो ब्रिटिश सेना में सार्जेंट हैं, ने इसे एक प्रेरणादायक क्षण बताया. ब्रिटिश सेना ने प्रथम विश्व युद्ध के सिख सैनिकों के सम्मान में औपचारिक दल का गठन किया.
ब्रिटिश सेना के 'द रॉयल लांसर्स' में लांस कॉर्पोरल और '1914 सिख्स' के सदस्य, 28 वर्षीय अवि कौल ने सिख समुदाय और सेना का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व और सम्मान व्यक्त किया.
कौल ने कहा, "मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह बहुत बड़ी बात है कि मुझे खड़े होकर सिख समुदाय और सेना का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, खासकर स्मरणोत्सव के दौरान यह एक बड़ा सम्मान और विशेष रूप से मार्मिक है."
उद्घाटन समारोह में टुकड़ी के मार्चिंग कौशल का प्रदर्शन किया गया और उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना की और जागरूकता एवं बहुसंस्कृतिवाद पर इसके सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया.
उन्होंने कहा, "यह न केवल सेना में सेवारत अन्य सिखों को, बल्कि उस दीर्घकालिक वंश को भी मान्यता देने के लिए अच्छा है जिसका प्रतिनिधित्व आज सेना में कार्यरत प्रत्येक सिख करता है."
कौल ने कहा कि वह 2023 में राज्याभिषेक समारोह में शामिल होंगे और व्यक्तिगत रूप से मान्यता प्राप्त करना अच्छा था, लेकिन एक टुकड़ी के रूप में इसे औपचारिक रूप देना और हमें परेड स्क्वायर में उतारना एक बड़ा कदम था.
"मुझे लगता है कि इससे इस देश के साझा इतिहास और इससे जुड़ी बहुसंस्कृतिवाद को याद करने में मदद मिलती है."
ब्रिटिश सेना में सार्जेंट और '1917 सिख्स' के सदस्य चमनदीप सिंह ने इस अनुभव को "अवास्तविक" पाया. उन्होंने कहा, "यह अद्भुत है. मैं बता नहीं सकता कि यह कितना प्रेरणादायक और अवास्तविक लगता है, क्योंकि यह उस वर्दी की प्रतिकृति है जो हमारे पूर्वज उस जमाने में पहनते थे."
सिंह ने कहा, "पूरे दिन हम अभ्यास करते रहे। सड़कों पर खड़े लोगों ने बताया कि वे तस्वीरें लेने के लिए रुक रहे थे. जाहिर है, यह उनके लिए कुछ नया हो सकता है, लेकिन इसे देखकर, यह अपने आप में एक सकारात्मक जागरूकता है." (एएफपी इनपुट्स के साथ)
