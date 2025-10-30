ETV Bharat / international

प्रथम विश्व युद्ध के सिख सैनिकों के सम्मान में ब्रिटिश सेना ने औपचारिक मार्चिंग टुकड़ी बनाई

लंदन में उद्घाटन परेड के दौरान '1914 सिख' के सदस्य. ( AFP )

लंदन: ब्रिटिश सेना ने प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद सेवा देने वाले सिख सैनिकों के सम्मान में एक औपचारिक मार्चिंग टुकड़ी '1914 सिख' का गठन किया है. बुधवार को लंदन में एक उद्घाटन परेड के दौरान, टुकड़ी के सदस्य प्रथम विश्व युद्ध की सिख पैदल सेना की वर्दी पहने हुए दिखाई दिए, जिसमें ली-एनफील्ड राइफल जैसे उस समय के सटीक उपकरण भी शामिल थे. नए मार्चिंग दल के सदस्य, जो ब्रिटिश सेना में सार्जेंट हैं, ने इसे एक प्रेरणादायक क्षण बताया. ब्रिटिश सेना ने प्रथम विश्व युद्ध के सिख सैनिकों के सम्मान में औपचारिक दल का गठन किया. ब्रिटिश सेना के 'द रॉयल लांसर्स' में लांस कॉर्पोरल और '1914 सिख्स' के सदस्य, 28 वर्षीय अवि कौल ने सिख समुदाय और सेना का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व और सम्मान व्यक्त किया. कौल ने कहा, "मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह बहुत बड़ी बात है कि मुझे खड़े होकर सिख समुदाय और सेना का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, खासकर स्मरणोत्सव के दौरान यह एक बड़ा सम्मान और विशेष रूप से मार्मिक है." उद्घाटन समारोह में टुकड़ी के मार्चिंग कौशल का प्रदर्शन किया गया और उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना की और जागरूकता एवं बहुसंस्कृतिवाद पर इसके सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया.