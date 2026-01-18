भारत-मालदीव-श्रीलंका के बीच DOSTI अभ्यास का 17वां संस्करण मालदीव में शुरू
यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और आपसी तालमेल को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है.
By ANI
Published : January 18, 2026 at 11:00 AM IST
माले: भारतीय तट रक्षक बल ने शनिवार को बताया कि 17वां DOSTI अभ्यास का बंदरगाह चरण माले में शुरू हुआ. इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड, श्रीलंकाई कोस्ट गार्ड और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) मिलकर कई उद्देश्यों को लेकर अभ्यास कर रहे हैं. इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और आपसी तालमेल को बढ़ाना है.
एक्स पर एक पोस्ट में इसने बताया कि इंटरऑपरेबिलिटी और भाईचारा बढ़ाने के लिए पॉल्यूशन रिस्पॉन्स इक्विपमेंट, टेबलटॉप एक्सरसाइज और क्रॉस-बोर्डिंग एसओपी का लाइव डेमोंस्ट्रेशन किया गया. पिछली पोस्ट में बताया गया था कि भारतीय तट रक्षक बल डायरेक्टर जनरल परमेश शिवमणि के नेतृत्व में चार लोगों का प्रतिनिधिमंडल 17वें दोस्ती त्रिपक्षीय अभ्यास के लिए मालदीव जा रहा है.
The harbour phase of the 17th #DOSTI exercise is currently underway in #Male, featuring collaborative MARPOL exercises and joint VBSS drills conducted by @IndiaCoastGuard, #SriLanka Coast Guard and #Maldives National Defence Forces onboard #ICG ship. Live demonstrations of… pic.twitter.com/JRUKK15Z3V— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) January 17, 2026
भारतीय तट रक्षक बल ने कहा कि एक्सरसाइज के बंदरगाह तरण में मिलकर मार्पोल (MARPOL) और वीबीएसएस (VBSS) ट्रेनिंग शामिल है ताकि आपसी सीख और क्षमता बढ़ाई जा सके और भारतीय तट रक्षक बल के जहाज और एयरक्राफ्ट अगले समुद्री चरण में हिस्सा लेंगे.
इसमें आगे बताया गया कि भारतीय तट रक्षक बल के डीजी ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल चीफ को द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए बुलाया, जो इंडिया के 'SAGAR' विजन और नेबरहुड-फर्स्ट पॉलिसी को दिखाता है. मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, DOSTI- 17 का मकसद कोस्ट गार्ड्स के बीच समुद्री सहयोग और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना है.
मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बयान में कहा गया, 'यह एक्सरसाइज 17 जनवरी को मालदीव माले के होटल में हुए एक उद्घाटन समारोह के दौरान आधिकारिक रूप से शुरू की गई. इसमें मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड और श्रीलंका कोस्ट गार्ड एक साथ आए. इस समारोह में रक्षा मंत्री मोहम्मद घसन मौमून चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए, जिन्होंने हिस्सा लेने वाले कोस्ट गार्ड के बीच लगातार सहयोग, तालमेल जोर दिया.'
मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के अनुसार, इस साल की एक्सरसाइज में प्रैक्टिकल जॉइंट ट्रेनिंग और जानकारी शेयर करने पर जोर दिया गया है, जिससे इसमें शामिल लोगों को अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने और प्रोफेशनल रिश्ते मजबूत करने का मौका मिलेगा.
इसमें आगे कहा गया, 'असल में 1991 में मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के तौर पर शुरू हुई. DOSTI को 2012 में श्रीलंका कोस्ट गार्ड को शामिल करके एक त्रिपक्षीय ढांचा में बढ़ाया गया. तब से यह एक्सरसाइज रीजनल मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए एक ज़रूरी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती रही है.'
मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के अनुसार, उद्घाटन समारोह में मालदीव सरकार के कई मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी, वाइस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, ब्रिगेडियर जनरल अहमद गियास, भारतीय और श्रीलंका कोस्ट गार्ड्स के डायरेक्टर जनरल, साथ ही विदेशी राजदूत भी शामिल हुए.