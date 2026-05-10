पाकिस्तान में पुलिस चौकी पर आत्मघाती और घात लगाकर किए गए हमले में 15 सुरक्षाकर्मियों की मौत
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक पुलिस चौकी पर हुए आत्मघाती हमले में 15 पुलिसवालों की मौत हो गई.
By PTI
Published : May 10, 2026 at 4:13 PM IST
पेशावर : पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में एक पुलिस चौकी पर आत्मघाती और घात लगाकर किए गए हमले में कम से कम 15 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी.
पुलिस के अनुसार, यह घटना बन्नू जिले के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में हुई, जहां विस्फोटकों से भरे एक वाहन को पुलिस चौकी की ओर बढ़ते देख सुरक्षाकर्मियों ने उस पर गोलीबारी की. इसके बाद जोरदार विस्फोट हो गया.
धमाके की चपेट में आकर आसपास के कई घरों की छत ढह गईं, पुलिस चौकी की इमारत पूरी तरह जमींदोज हो गई जिससे कई सुरक्षाकर्मी मलबे में दब गए.
विस्फोट के तुरंत बाद उग्रवादियों के एक बड़े समूह ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और उन्हें रोकने के लिए पुलिस की ओर से भी गोलीबारी की गई. बन्नू पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई घायल हैं.
हालांकि, हमले में कितने चरमपंथी मारे गए या कोई पकड़ा गया, इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है. खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मोहम्मद सोहेल अफरीदी ने इस चरमपंथी हमले की कड़ी निंदा की और जान-माल के नुकसान पर गहरा दुख जताया.
अफरीदी ने कहा कि ‘‘आतंकवाद के विरुद्ध’’ यह लड़ाई केवल खैबर पख्तूनख्वा की ही नहीं, बल्कि पूरे देश की है. उन्होंने यह भी कहा कि बंद कमरों में लिए गए फैसलों और थोपी गई नीतियों ने देश को असुरक्षा के दल-दल में धकेल दिया है.
उन्होंने कहा, ‘‘हम अपने शहीदों की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आतंकवाद के इस अभिशाप को जड़ से मिटाने तक प्रयास जारी रखेंगे.’’
हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है. हालांकि, इससे पहले पाकिस्तान सरकार इस क्षेत्र में हिंसा के लिए प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराती रही है.
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