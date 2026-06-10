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पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हवाई हमला, बच्चों समेत 13 लोग मारे गए

तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, कुनार, खोस्त और पक्तिका प्रांतों में आम लोगों के घरों पर टारगेटेड बमबारी करके अफगानिस्तान के एयरस्पेस का उल्लंघन किया.

Pakistan air strikes in Afghanistan
फाइल फोटो (IANS)
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By ANI

Published : June 10, 2026 at 10:57 AM IST

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काबुल: तालिबान सरकार ने काबुल में बुधवार को घोषणा की कि पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगानिस्तान के अंदर रात भर किए गए हवाई हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए.

तालिबान के स्पोक्सपर्सन जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान ने मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को कुनार, खोस्त और पक्तिका प्रांतों में आम लोगों के घरों पर टारगेटेड बमबारी करके अफगानिस्तान के एयरस्पेस का उल्लंघन किया. बिना उकसावे के हुए इस हमले में 11 बच्चों, एक महिला और एक बुज़ुर्ग आदमी की जान चली गई.

मुजाहिद ने आगे बताया कि मिलिट्री हमले में 14 औरतें घायल हुईं, और बाद में उन्होंने हमलों में मारे गए लोगों की तस्वीरें शेयर की. पिछले एक साल में अफगानिस्तान के अंदर लगातार पाकिस्तानी मिलिट्री ऑपरेशन में बॉर्डर पार दुश्मनी बढ़ने के बीच सैकड़ों जानें गई. मार्च में एक बहुत खतरनाक हमले में पाकिस्तानी सेना ने काबुल में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर पर बमबारी की. इससे कम से कम 269 लोग मारे गए.

दोनों पड़ोसियों के बीच लंबे समय से चल रहा झगड़ा अक्टूबर 2025 में एक बड़े पैमाने पर बॉर्डर पार लड़ाई में बदल गया, जब इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक किए, जिसमें राजधानी काबुल भी शामिल था. इन लगातार घुसपैठों ने एक बड़ा झगड़ा शुरू कर दिया है, जिससे हजारों अफगान नागरिकों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं और बार-बार होने वाली झड़पों के कारण बड़ी आबादी बेघर हो गई.

जबकि इस्लामाबाद ने पश्चिम एशिया में दूसरी जगहों पर बाहरी झगड़ों में खुद को शांतिदूत के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, उसकी अपनी सेनाओं ने अपनी पश्चिमी सीमा पर हिंसा को सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ाया.

पिछले एक साल में पाकिस्तान ने बार-बार अफगान इलाके को निशाना बनाया और अपने खतरनाक कैंपेन को सही ठहराने की कोशिश की. उसने आरोप लगाया है कि तालिबान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) जैसे ग्रुप्स को समर्थन देता है.

इस्लामाबाद ने अक्सर बेबुनियाद आरोप लगाकर अपनी अंदरूनी सुरक्षा की नाकामियों का दोष किसी और पर डालने की कोशिश की है और दावा किया है कि तालिबान भारत के कहने पर इन मिलिटेंट ग्रुप्स को पनाह देता है ताकि बॉर्डर पार हमले हो सकें.

हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि बिगड़ते रिश्ते इस्लामाबाद की अपनी पुरानी क्षेत्रीय नीतियों के खत्म होने का संकेत हैं, क्योंकि पाकिस्तान दशकों तक तालिबान का मुख्य संरक्षक था, इससे पहले कि 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद रिश्ते बुरी तरह खराब हो गए.

ये भी पढ़ें-काबुल के हॉस्पिटल पर पाकिस्तानी हवाई हमले में 400 लोगों की मौत, 250 घायल

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