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अमेरिका में 11 भारतीयों के खिलाफ वीजा फ्रॉड का केस, ग्रीन कार्ड के लिए रची फर्जी लूट की कहानी

वे सभी अमेरिका के अलग-अलग राज्यों जैसे मैसाचुसेट्स, केंटकी और ओहियो में गैर-कानूनी तौर पर रह रहे थे. न्याय विभाग ने एक बयान में कहा कि मैसाचुसेट के वेमाउथ में गैर-कानूनी तौर पर रहने के बाद दीपिकाबेन को भारत भेज दिया गया. जितेंद्रकुमार, महेशकुमार, संजयकुमार, अमिताबेन, संगीताबेन और मितुल को मैसाचुसेट में गिरफ्तार किया गया और शुक्रवार को बोस्टन की संघीय अदालत में पहली पेशी के बाद रिहा कर दिया गया.

मामले में जीतेंद्रकुमार पटेल (39), महेशकुमार पटेल (36), संजयकुमार पटेल (45), दीपिकाबेन पटेल(40), रमेशभाई पटेल (52), अमिताभहेन पटेल (43), रौनककुमार पटेल(28), संगीताबेन पटेल(36), मिंकेश पटेल(42), सोनल पटेल (42 ) और मितुल पटेल (40) पर वीजा धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि संदिग्धों पर फर्जी लूट की योजना बनाने का आरोप है, ताकि स्टोर के कर्मचारी ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए इमिग्रेशन आवेदनों में झूठा दावा कर सकें कि वे किसी अपराध के शिकार हुए थे.

न्यूयॉर्क: अमेरिकी संघीय अभियोजकों के अनुसार अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 11 भारतीय नागरिकों पर वीजा धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. इन पर सुविधा दुकानों में नकली हथियारबंद लूट की साजिश रचने का आरोप है.

रमेशभाई, रोनककुमार, सोनल और मिंकेश को गिरफ्तार किया गया और उनकी पहली पेशी केंटकी, मिसौरी और ओहियो में हुई. वे बाद में किसी तारीख को बोस्टन की संघीय अदालत में पेश होंगे. चार्जशीट के मुताबिक मार्च 2023 में रामभाई और उसके साथियों ने मैसाचुसेट और दूसरी जगहों पर कम से कम छह सुविधा/शराब की दुकानों और फास्ट फूड रेस्टोरेंट में हथियारों के साथ लूटपाट की.

आरोप है कि इन लूटपाट का मकसद वहां मौजूद क्लर्कों को यू नॉन-इमिग्रेशन स्टेटस (U Visa) के लिए एप्लीकेशन पर यह झूठा दावा करने देना था कि वे एक हिंसक अपराध के शिकार थे. यू वीजा (U Visa) उन कुछ अपराधों के पीड़ितों के लिए मिलता है जिन्हें मानसिक या शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा है और जो आपराधिक गतिविधि की जांच या मुकदमे में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए मददगार रहे हैं. यू वीजा इमिग्रेंट को काम करने की इजाजत और 5–10 साल के अंदर ग्रीन कार्ड का रास्ता देता है.

अधिकारियों ने बताया कि इन कथित फर्जी डकैतियों के दौरान, 'लुटेरा' दुकान के कर्मचारियों या मालिकों को किसी हथियार जैसी दिखने वाली चीज से धमकाता था, फिर कैश रजिस्टर से पैसे निकालकर भाग जाता था. यह पूरी घटना दुकान के सर्विलांस वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती थी.

इसके बाद कर्मचारी या दुकान के मालिक पुलिस को 'अपराध' की सूचना देने से पहले, पाँच या उससे ज्यादा मिनट तक इंतजार करते थे. जब तक कि 'लुटेरा' वहाँ से भाग न जाए. आरोप है कि इस साजिश में शामिल होने के लिए, इन 'पीड़ितों' में से हर किसी ने रामभाई को पैसे दिए थे. बदले में रामभाई ने कथित तौर पर दुकान मालिकों को उनकी दुकानों का इस्तेमाल फर्जी डकैती के लिए करने के बदले पैसे दिए थे.

रामभाई जो 'लुटेरा' था और भागने में मदद करने वाले ड्राइवर पर पहले ही आरोप लगाए जा चुके थे और उन्हें दोषी ठहराया जा चुका था. शुक्रवार को जिन 11 आरोपियों पर आरोप लगाए गए हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने या तो हर लूट की योजना बनाने के लिए आयोजक के साथ मिलकर इंतजाम किया, या फिर खुद या अपने परिवार के किसी सदस्य को 'पीड़ित' के तौर पर शामिल होने के लिए पैसे दिए. वीजा धोखाधड़ी की साजिश रचने के आरोप में पाँच साल तक की जेल, तीन साल तक निगरानी में रिहाई और 250000 अमेरिकी डॉलर तक के जुर्माने का प्रावधान है.