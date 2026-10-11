अफ्रीका में बड़ा हादसा : जिबूती के पास नाव पलटने से 15 बच्चों समेत 109 प्रवासियों की मौत
इस हादसे में 80 से ज़्यादा लोग बच गए, जबकि कम से कम 116 लोग अभी भी लापता हैं.
Published : October 11, 2026 at 5:20 PM IST
जिनेवा: कि पूर्वी अफ़्रीका में जिबूती के तट पर 305 लोगों को ले जा रही एक नाव के पलटने से कम से कम 109 प्रवासियों की मौत हो गई है, जिनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं. यह जानकारी रविवार को अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) ने दी.
हालांकि इस हादसे में 80 से ज़्यादा लोग बच गए, वे सभी इथियोपिया के नागरिक थे. वहीं कम से कम 116 लोग अभी भी लापता हैं. आईओएम के अनुसार, नाव जिबूती से यमन जा रही थी, तभी गुरुवार रात या शुक्रवार सुबह वह ओबोक के उत्तर में गुहेरे के पास यह पलट गई. हादसे में 52 पुरुष, 42 महिलाएं और 15 बच्चे मारे गए.
आईओएम अपने ओबोक प्रवासी सहायता केंद्र (MRC) में बचे हुए 64 लोगों की मदद कर रहा है. उन्हें स्वास्थ्य सेवा, मनोवैज्ञानिक सहायता, सुरक्षा सेवाएं, अस्थायी आश्रय, भोजन और परिवारों से फिर से जुड़ने में मदद दी जा रही है.
जिबूती में आईओएम के मिशन प्रमुख एलेक्जेंडर कोइसेक ने कहा, "यह जान-माल का बहुत बड़ा नुकसान है. हमारी संवेदनाएं बचे हुए लोगों और उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है या जिन्हें अपने रिश्तेदारों के बारे में कोई खबर नहीं मिली है."
At least 109 migrants, including 15 children, have died and over 116 remain missing after a boat capsized off #Djibouti. IOM is assisting survivors as search and rescue operations continue. https://t.co/zLxda3CM1c— IOM - UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) October 11, 2026
उन्होंने आगे कहा, "हमारी टीमें स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं. यह त्रासदी इस बात की एक कठोर याद दिलाती है कि आर्थिक अवसरों की तलाश में इस माइग्रेशन कॉरिडोर से गुज़रने वाले प्रवासियों को किन खतरों का सामना करना पड़ता है."
जो लोग अभी भी लापता हैं, उन्हें लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जिबूती के अधिकारी खोज और बचाव अभियान जारी रखे हुए हैं. स्थानीय अधिकारी बचे हुए लोगों को चिकित्सा सुविधा भी दे रहे हैं और मरने वालों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहे हैं.
बता दें कि 10 सितंबर से, आईओएम ने इथियोपिया से जिबूती आने वाले 20,000 से ज़्यादा लोगों का पता लगाया है. संगठन ने बताया कि 2025 में, यमन के समुद्री रास्ते पर 900 से ज़्यादा प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हो गए, और इस यात्रा का प्रयास करने वालों की संख्या में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
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