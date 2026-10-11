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अफ्रीका में बड़ा हादसा : जिबूती के पास नाव पलटने से 15 बच्चों समेत 109 प्रवासियों की मौत

जिबूती के पास नाव पलटने से 109 लोगों की मौत. ( प्रतीकात्मक फोटो-ANI )

जिनेवा: कि पूर्वी अफ़्रीका में जिबूती के तट पर 305 लोगों को ले जा रही एक नाव के पलटने से कम से कम 109 प्रवासियों की मौत हो गई है, जिनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं. यह जानकारी रविवार को अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) ने दी.

हालांकि इस हादसे में 80 से ज़्यादा लोग बच गए, वे सभी इथियोपिया के नागरिक थे. वहीं कम से कम 116 लोग अभी भी लापता हैं. आईओएम के अनुसार, नाव जिबूती से यमन जा रही थी, तभी गुरुवार रात या शुक्रवार सुबह वह ओबोक के उत्तर में गुहेरे के पास यह पलट गई. हादसे में 52 पुरुष, 42 महिलाएं और 15 बच्चे मारे गए.

आईओएम अपने ओबोक प्रवासी सहायता केंद्र (MRC) में बचे हुए 64 लोगों की मदद कर रहा है. उन्हें स्वास्थ्य सेवा, मनोवैज्ञानिक सहायता, सुरक्षा सेवाएं, अस्थायी आश्रय, भोजन और परिवारों से फिर से जुड़ने में मदद दी जा रही है. जिबूती में आईओएम के मिशन प्रमुख एलेक्जेंडर कोइसेक ने कहा, "यह जान-माल का बहुत बड़ा नुकसान है. हमारी संवेदनाएं बचे हुए लोगों और उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है या जिन्हें अपने रिश्तेदारों के बारे में कोई खबर नहीं मिली है."