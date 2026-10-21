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105 अमेरिकी सांसदों ने इलिनोइस हिंदू मंदिर हमले की FBI जांच की मांग की

अमेरिका के इलिनोइस में गुरुवार, 15 अक्टूबर, 2026 को श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) मंदिर के बाहर खड़ी एक सिक्योरिटी गाड़ी. ( AP )

By IANS 5 Min Read

वॉशिंगटन: करीब 105 अमेरिकी सांसदों ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) से इलिनोइस में एक हिंदू मंदिर में मास शूटिंग की कथित कोशिश की जांच एक संभावित फेडरल हेट क्राइम के तौर पर करने की अपील की है. साथ ही उन्होंने भारतीय-अमेरिकियों और दूसरे साउथ एशियन समुदायों के खिलाफ बढ़ते खतरों की चेतावनी दी है.

द्विदलीय कांग्रेस अपील का नेतृत्व भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने किया था, जो 11 अक्टूबर को कथित हमले के समय अरोरा में श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) मंदिर में अपने परिवार के साथ पूजा कर रहे थे. एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल को मंगलवार को लिखे एक लेटर में सांसदों ने इस घटना की पूरी जांच की मांग की. इसमें यह भी शामिल हो कि क्या संदिग्ध को नस्ल और धर्म से नफरत थी और क्या दूसरों ने कथित हमले की योजना बनाने या उसे बढ़ावा देने में मदद की थी.

साइन करने वालों में कांग्रेस के सभी इंडियन-अमेरिकन सदस्य, पूरा इलिनोइस हाउस डेमोक्रेटिक डेलीगेशन और सीनेटर डिक डर्बिन, टैमी डकवर्थ, एंडी किम और क्रिस वैन होलेन शामिल हुए. प्रॉसिक्यूटर के मुताबिक इलिनोइस के पैलेटाइन का रहने वाला 19 साल का एलेक्जेंड्रोस पापोराकिस मंदिर में शूटिंग करने के इरादे से गया था, लेकिन उसकी राइफल खराब होने के बाद वह भाग गया. अधिकारियों ने कहा कि उसे उसी दिन बाद में गिरफ्तार कर लिया गया जब एक साथ काम करने वाले ने पुलिस को उसके लौटने के कथित प्लान के बारे में बताया. प्रॉसिक्यूटर का आरोप है कि पापोराकिस, जिसने खुद को नियो-नाजी बताया था, ने एक हिंदू पूजा की जगह पर इंडियन मूल के लोगों के खिलाफ हिंसा का जिक्र करते हुए आठ पेज का वर्चस्ववादी घोषणापत्र तैयार किया था. अमेरिका के इलिनोइस में श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) मंदिर के बाहर भगवान गणेश की मूर्ति और फव्वारा. (AP) कांग्रेस के लेटर के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स ने एक राइफल सैकड़ों राउंड गोलियां, बॉडी आर्मर और अन्य चीजें बरामद की. संदिग्ध पर आतंकी धमकी देने और गैर-कानूनी तरीके से हथियार रखने का आरोप है. कोर्ट में ये आरोप साबित नहीं हुए हैं. सांसदों ने लिखा, 'कथित तौर पर टारगेटेड नस्लीय नफरत, धार्मिक माहौल और बड़े पैमाने पर हिंसा की तैयारी के मेल के लिए एक बड़े फेडरल जवाब की जरूरत है.' उन्होंने स्थानीय जांचकर्ताओं को एफबीआई की कथित मदद को माना. लेटर में भारतीयों, हिंदुओं, सिखों और दूसरे साउथ एशियन कम्युनिटीज के प्रति बढ़ती ऑनलाइन दुश्मनी के बारे में भी चिंता जताई गई. सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गनाइज्ड हेट की सितंबर 2026 की एक स्टडी का हवाला देते हुए सांसदों ने कहा कि जनवरी 2025 और जून 2026 के बीच एक्स पर 542,000 से ज़्यादा एंटी-साउथ एशियन हेटफुल पोस्ट आए. स्टडी में पाया गया कि जनवरी 2024 और जून 2026 के बीच ऐसे पोस्ट का मंथली वॉल्यूम लगभग 240 परसेंट बढ़ गया. एक अलग कार्नेगी एंडोमेंट सर्वे में पाया गया कि 48 फीसदी भारतीय -अमेरिकन जवाब देने वालों को 2025 की शुरुआत से अक्सर अपने समुदाय को टारगेट करने वाले नस्लवादी ऑनलाइन पोस्ट मिले थे. सांसदों ने फेडरल एजेंसियों के सोशल मीडिया मैसेजिंग की भी आलोचना की. इनके बारे में उन्होंने कहा कि इससे नस्लीय और धार्मिक रूढ़ियाँ को मजबूत करने का खतरा है.