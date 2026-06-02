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शरीर के इन दो अंगों से पता लगा सकते हैं कि आपका लिवर स्वस्थ है या नहीं, जानिए कैसे?

शरीर के इन दो अंगों से पता लगा सकते हैं कि आपका लिवर स्वस्थ है या नहीं, जानिए कैसे? ( GETTY IMAGES )