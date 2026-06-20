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योग दिमाग, दिल और सेल्स की हेल्थ को बेहतर बनाकर हेल्दी एजिंग को बढ़ावा देता है, एक्सपर्ट से जानें कैसे?

योग शरीर के स्ट्रेस पर रिस्पॉन्ड करने के तरीके और उसके सेल्स के काम करने के तरीके को बदलकर काम करता है, जानिए कैसे?

Yoga works by changing how the body responds to stress and how its cells function
योग दिमाग, दिल और सेल्स की हेल्थ को बेहतर बनाकर हेल्दी एजिंग को बढ़ावा देता है (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 20, 2026 at 7:04 PM IST

7 Min Read
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क्लिनिकल रिसर्च के अनुसार, योग एक मल्टी-सिस्टमिक इंटरवेंशन के तौर पर काम करता है जो दिमाग, नर्वस सिस्टम, हॉर्मोन, सेल्स, मसल्स और हड्डियों की हेल्थ को बेहतर बनाकर हेल्दी एजिंग को बढ़ावा देता है. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (KIMS) अस्पताल, सिकंदराबाद में सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन के डायरेक्टर और चीफ डॉ. सुधींद्र वूटुरी का कहना है कि रेगुलर योग प्रैक्टिस से न सिर्फ उम्र बढ़ती है बल्कि हेल्थ टाइम भी बढ़ता है.

21 जून को दुनिया भर में 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' थीम के साथ इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है. मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि योग स्ट्रेस के प्रति शरीर के रिस्पॉन्स पर पॉजिटिव असर डालता है और सेलुलर फंक्शन्स को भी बेहतर बनाता है. रेगुलर एक्सरसाइज सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज (SOD) और ग्लूटाथियोन जैसे एंजाइम्स के लेवल को बढ़ाकर शरीर के एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है. यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो एजिंग में योगदान देता है. योग और ध्यान नियमित रूप से करने से शरीर में इन्फ्लेमेशन (सूजन) पैदा करने वाले मार्कर जैसे IL-6 और CRP कम होते हैं. यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि योग के अभ्यास से कोर्टिसोल का स्तर घटता है, जिससे उम्र बढ़ने पर होने वाली पुरानी बीमारियों (जैसे हृदय रोग और मधुमेह) का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.

Yoga works by changing how the body responds to stress and how its cells function
डॉ. सुधींद्र वूटुरी (ETV BHARAT)

दिमाग की सेहत और याददाश्त को बेहतर बनाता है
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) का इस्तेमाल करके की गई स्टडीज से पता चला है कि जो लोग लंबे समय तक योग करते हैं, उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस में ग्रे मैटर की मात्रा ज्यादा होती है. दिमाग के ये हिस्से (जो याददाश्त, सीखने और फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं) आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ सिकुड़ जाते हैं.

प्राणायाम जैसी सांस लेने की तकनीकें वेगस नर्व को एक्टिवेट करती हैं, जिससे शरीर तनाव वाले 'फाइट-ऑर-फ्लाइट' मोड से हटकर शांति, आराम और पाचन की स्थिति में आ जाता है. योग 'ब्रेन-डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर' (BDNF) का लेवल भी बढ़ाता है, यह एक ऐसा प्रोटीन है जो सीखने, याददाश्त और दिमाग की नई कोशिकाओं के विकास में मदद करता है.

योग से ताकत, बैलेंस और शरीर की मोबिलिटी बेहतर होती है
योग बुजुर्गों में बैलेंस, मसल्स की ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाकर उनके फिजिकल फंक्शन को बनाए रखने में मदद करता है. रेगुलर स्ट्रेचिंग से अकड़न कम होती है और रीढ़ और कूल्हों की मोबिलिटी बेहतर होती है. बैलेंसिंग पोजिशन की प्रैक्टिस करने से मसल्स और जॉइंट्स एक्टिव होते हैं. साथ ही, योग के दौरान हड्डियों पर हल्का दबाव पड़ने से हड्डियों के नुकसान की दर धीमी हो सकती है और बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो सकता है.

दिल की सेहत और डायबिटीज मैनेजमेंट में मददगार

  • रेगुलर योग करने से ब्लड वेसल की रेजिस्टेंस कम होती है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है. नतीजतन, स्ट्रोक और दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है. साथ ही, यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.
  • हालांकि योग के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसे सावधानी से करना चाहिए, खासकर बुज़ुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस, दिल की बीमारी, आर्थराइटिस और जॉइंट रिप्लेसमेंट के खतरे को कम करने के लिए. दिल की समस्याओं से परेशान लोगों को अपने सिर और कंधों के बल खड़े होने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे दिमाग और आंखों के अंदर प्रेशर बढ़ सकता है या ब्लड प्रेशर में अचानक बदलाव के कारण चक्कर आ सकते हैं.
  • जिन लोगों की हिप या घुटने की सर्जरी हुई है या जो गंभीर आर्थराइटिस से परेशान हैं, उन्हें डीप स्क्वैट्स, घुटने टेकने के आसन और पूरे पद्मासन से बचना चाहिए. कुर्सी पर बैठकर या कंबल और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके योग करने से जोड़ों पर तनाव कम हो सकता है.
  • कपालभाति और लंबे समय तक सांस रोकने जैसी जोरदार सांस लेने की टेक्नीक से बचना चाहिए, खासकर दिल या सांस की समस्याओं से परेशान बुज़ुर्ग साधकों को. नाड़ी शोधन (इक के बाद इक निसिक श्वास लेना) एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है.

चिकित्सा परामर्श की सलाह दी जाती है

वरिष्ठ नागरिकों को योगाभ्यास शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श लेने की सलाह दी जाती है। प्रारंभिक चिकित्सा जांच में हृदय रोग, स्ट्रोक का खतरा, अस्थि घनत्व, पहले किए गए जोड़ों के प्रतिस्थापन, मधुमेह नियंत्रण, चक्कर आना, दीर्घकालिक दर्द और जोड़ों की अकड़न की जांच शामिल होनी चाहिए।

योग प्रशिक्षकों को फिसलन रोधी फर्श, फिसलन रोधी चटाई, योग ब्लॉक और अन्य सहायक उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, खड़े होने की मुद्राओं में संशोधन और उचित श्वास तकनीक योग को बुजुर्ग अभ्यासकर्ताओं के लिए सुरक्षित और लाभदायक बना सकती हैं।

मेडिकल सलाह लेने की सलाह दी जाती है
बुजुर्गों को सलाह दी जाती है कि वे योग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें. शुरुआती मेडिकल जांच में दिल की बीमारी, स्ट्रोक का खतरा, हड्डियों का घनत्व, पहले हुए जोड़ों के रिप्लेसमेंट, डायबिटीज कंट्रोल, चक्कर आना, पुराना दर्द और जोड़ों में अकड़न शामिल होनी चाहिए.

योग इंस्ट्रक्टर को नॉन-स्लिप फ्लोरिंग, नॉन-स्लिप मैट, योग ब्लॉक और दूसरी सपोर्टिव चीज़ों का इस्तेमाल करके सुरक्षित माहौल बनाने के लिए भी कहा जाता है. सही मात्रा में पानी, खड़े होने के आसन में बदलाव और सांस लेने की सही तकनीकें बुज़ुर्गों के लिए योग को सुरक्षित और फायदेमंद बना सकती हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

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