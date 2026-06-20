ETV Bharat / health

योग दिमाग, दिल और सेल्स की हेल्थ को बेहतर बनाकर हेल्दी एजिंग को बढ़ावा देता है, एक्सपर्ट से जानें कैसे?

क्लिनिकल रिसर्च के अनुसार, योग एक मल्टी-सिस्टमिक इंटरवेंशन के तौर पर काम करता है जो दिमाग, नर्वस सिस्टम, हॉर्मोन, सेल्स, मसल्स और हड्डियों की हेल्थ को बेहतर बनाकर हेल्दी एजिंग को बढ़ावा देता है. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (KIMS) अस्पताल, सिकंदराबाद में सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन के डायरेक्टर और चीफ डॉ. सुधींद्र वूटुरी का कहना है कि रेगुलर योग प्रैक्टिस से न सिर्फ उम्र बढ़ती है बल्कि हेल्थ टाइम भी बढ़ता है.

21 जून को दुनिया भर में 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' थीम के साथ इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है. मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि योग स्ट्रेस के प्रति शरीर के रिस्पॉन्स पर पॉजिटिव असर डालता है और सेलुलर फंक्शन्स को भी बेहतर बनाता है. रेगुलर एक्सरसाइज सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज (SOD) और ग्लूटाथियोन जैसे एंजाइम्स के लेवल को बढ़ाकर शरीर के एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है. यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो एजिंग में योगदान देता है. योग और ध्यान नियमित रूप से करने से शरीर में इन्फ्लेमेशन (सूजन) पैदा करने वाले मार्कर जैसे IL-6 और CRP कम होते हैं. यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि योग के अभ्यास से कोर्टिसोल का स्तर घटता है, जिससे उम्र बढ़ने पर होने वाली पुरानी बीमारियों (जैसे हृदय रोग और मधुमेह) का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.

डॉ. सुधींद्र वूटुरी (ETV BHARAT)

दिमाग की सेहत और याददाश्त को बेहतर बनाता है

मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) का इस्तेमाल करके की गई स्टडीज से पता चला है कि जो लोग लंबे समय तक योग करते हैं, उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस में ग्रे मैटर की मात्रा ज्यादा होती है. दिमाग के ये हिस्से (जो याददाश्त, सीखने और फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं) आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ सिकुड़ जाते हैं.

प्राणायाम जैसी सांस लेने की तकनीकें वेगस नर्व को एक्टिवेट करती हैं, जिससे शरीर तनाव वाले 'फाइट-ऑर-फ्लाइट' मोड से हटकर शांति, आराम और पाचन की स्थिति में आ जाता है. योग 'ब्रेन-डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर' (BDNF) का लेवल भी बढ़ाता है, यह एक ऐसा प्रोटीन है जो सीखने, याददाश्त और दिमाग की नई कोशिकाओं के विकास में मदद करता है.

योग से ताकत, बैलेंस और शरीर की मोबिलिटी बेहतर होती है

योग बुजुर्गों में बैलेंस, मसल्स की ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाकर उनके फिजिकल फंक्शन को बनाए रखने में मदद करता है. रेगुलर स्ट्रेचिंग से अकड़न कम होती है और रीढ़ और कूल्हों की मोबिलिटी बेहतर होती है. बैलेंसिंग पोजिशन की प्रैक्टिस करने से मसल्स और जॉइंट्स एक्टिव होते हैं. साथ ही, योग के दौरान हड्डियों पर हल्का दबाव पड़ने से हड्डियों के नुकसान की दर धीमी हो सकती है और बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो सकता है.