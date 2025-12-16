Year Ender 2025: इन बीमारियों ने लोगों को सबसे ज्यादा डराया, आने वाले समय में भी रहना होगा सतर्क
2025 में, ग्लोबल हेल्थ सेक्टर में दोहरी समस्या देखने को मिली, जहां नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियों (NCDs) और इन्फेक्शियस बीमारियों दोनों ने गंभीर चुनौतियां पेश कीं...
Published : December 16, 2025 at 8:01 PM IST
साल 2025 बस कुछ ही दिनों में हम सबको अलविदा कहने वाला है. लेकिन सेहत के मामले में, यह साल हमें कई डरावने अनुभव देकर जा रहा है. जहां 2025 में टेक्नोलॉजी और AI ने हमारी जिंदगी आसान बनाई, वहीं हमारे शरीर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. यह वह साल था जब बीमारी ने उम्र के आधार पर भेदभाव करना बंद कर दिया, बच्चे, जवान और बूढ़ें, सभी हॉस्पिटल की लाइनों में खड़े दिखे. 2025 में, कई ऐसी बीमारियां सामने आईं जिन्होंने सभी को चौंका दिया और कई लोगों की जान ले ली. यह साल उन लोगों के लिए खासकर दुखद था जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया.
2025 में, कुछ बीमारियों ने भारत के साथ-साथ विदेशों में भी कई जगहों पर तबाही मचाई और कई लोगों की जान ले ली. इस आर्टिकल में, हम आपको कई ऐसी बीमारियों के बारे में बताएंगे जो 2025 में सुर्खियों में रहीं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल, वायरल फ्लू, सांस की नली के इन्फेक्शन और मौसम में बदलाव से होने वाली बीमारियों ने सुर्खियां बटोरीं, जबकि डायबिटीज, दिल की बीमारी, मोटापा और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियां भारत में बड़ी चिंता बनी रहीं. मेंटल हेल्थ और तंबाकू की लत जैसे मुद्दे भी चर्चा में रहे, जिससे पब्लिक हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ी...
2025 में, इन बीमारियों ने सुर्खियां बटोरीं
1. दिल की बीमारी और हार्ट फेलियर
इस साल की सबसे चिंताजनक सुर्खियां दिल की बीमारियों से जुड़ी थीं. पहले इसे 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को होने वाली बीमारी माना जाता था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में, हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है. लगभग हर दूसरे दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिनमें जिम में एक्सरसाइज करते हुए कोई बच्चा, बुजुर्ग या जवान व्यक्ति अचानक हार्ट अटैक से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है. इस साल 2025 में 25 से 40 साल के स्वस्थ दिखने वाले युवाओं में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई.
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में होने वाली सभी मौतों में से एक-तिहाई मौतें हार्ट अटैक की वजह से होती हैं. इसका मतलब है कि दिल की बीमारी देश में मौत का सबसे बड़ा कारण है और हर साल यह ज्यादा जानलेवा होती जा रही है.
दिल की बीमारी और हार्ट फेलियर के लक्षण
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, हार्ट की बीमारी और हार्ट फेलियर के लक्षण एक जैसे होते हैं जैसे थकान, सांस लेने में तकलीफ और पैरों या टखनों में सूजन, लेकिन हार्ट फेलियर में खास तौर पर फ्लूइड जमा होता है जिससे लगातार खांसी (कभी-कभी गुलाबी बलगम के साथ), तेजी से वजन बढ़ना और लेटने पर सांस फूलना शामिल है. हार्ट की बीमारी के दूसरे आम लक्षणों में सीने में दर्द, जबड़े या गर्दन में दर्द, अनियमित दिल की धड़कन, चक्कर आना, ठंडा पसीना आना और जी मिचलाना शामिल हैं, जिनके लक्षण अलग-अलग होते हैं और कभी-कभी अजीब तरह से भी दिखते हैं.
दिल की बीमारी और हार्ट फेलियर से बचाव
दिल की बीमारी और हार्ट फेलियर से बचने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जरूरी है. दिल के लिए हेल्दी खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी वजन बनाए रखना, धूम्रपान न करना, स्ट्रेस मैनेज करना, अच्छी नींद लेना, और डाइट, एक्टिविटी और जरूरत पड़ने पर दवाइयों से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज को कंट्रोल करना, रेगुलर हेल्थ चेकअप और अपने परिवार की मेडिकल हिस्ट्री जानना भी बीमारी का जल्दी पता लगाने और उसे मैनेज करने के लिए जरूरी है.
2. कैंसर
भारत में कैंसर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गया है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) और ICMR के डेटा के अनुसार, भारत में हर साल लाखों नए कैंसर के मामले सामने आते हैं, और अनुमान है कि 2026 तक यह संख्या और भी तेजी से बढ़ेगी. अभी (2025 तक) भारत में 2.5 मिलियन से अधिक लोग कैंसर से पीड़ित हैं, और हर साल 700,000 से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं. तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग और अनहेल्दी लाइफस्टाइट इसके मुख्य कारण हैं. महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर ज्यादा आम हैं, जबकि पुरुषों को मुंह और फेफड़ों के कैंसर का ज्यादा खतरा होता है. रोजाना लगभग 2,500 मौतों के साथ, कैंसर भारत में एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चिंता बनी हुई है.
कैंसर के लक्षण
कैंसर की वजह से होने वाले लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ है. कैंसर से जुड़े कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार है...
थकान, त्वचा के नीचे गांठ या मोटापन महसूस होना. वजन में बदलाव, जिसमें बिना वजह वजन कम होना या बढ़ना शामिल है, त्वचा में बदलाव, जैसे त्वचा का पीला पड़ना, काला पड़ना या लाल होना, ऐसे घाव जो ठीक नहीं हो रहे हों, या मौजूदा मस्सों में बदलाव, मल त्याग या पेशाब की आदतों में बदलाव, लगातार खांसी या सांस लेने में तकलीफ, निगलने में कठिनाई, आवाज में भारीपन, खाने के बाद लगातार अपच या बेचैनी, लगातार, बिना वजह मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द, लगातार, बिना वजह बुखार या रात में पसीना आना, बिना वजह खून बहना या नील पड़ना.
कैंसर से बचाव
नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक, कैंसर से बचाव में लाइफस्टाइल में बदलाव और हेल्दी खाने की आदतें शामिल हैं, जैसे तंबाकू से बचना, शराब का सेवन कम करना, हेल्दी डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्दी वजन बनाए रखना, खुद को UV किरणों से बचाना और वैक्सीनेशन करवाना. रेगुलर चेक-अप और स्क्रीनिंग भी शुरुआती पहचान के लिए बहुत जरूरी हैं. इन मुख्य रिस्क फैक्टर्स में बदलाव करके, लगभग 30-50 प्रतिशत कैंसर को रोका जा सकता है.
3. क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज
भारत में COPD (क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) का बोझ तेज़ी से बढ़ रहा है, जो अस्थमा, टीबी या निमोनिया से भी बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है. इसके मुख्य कारण हैं वायु प्रदूषण, बायोमास ईंधन का इस्तेमाल, काम की जगह पर धूल के संपर्क में आना, और हेल्थकेयर तक पहुंचने में देरी, क्योंकि COPD का अक्सर देर से पता चलता है और इसका कोई इलाज नहीं है. सिर्फ लक्षणों को मैनेज किया जा सकता है.
भारत में COPD के 50 से 55 मिलियन मामले हैं, जो पहले से ही चिंताजनक है, और फिर मृत्यु के आंकड़े भी हैं: हर साल 1.5 मिलियन तक मौतें. यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक धीमी गति से चलने वाली राष्ट्रीय त्रासदी है. बता दें, COPD अस्थमा, टीबी या निमोनिया से होने वाली मौतों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रहा है.
क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज के लक्षण और बचाव
क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज होने पर पीड़ित को इस तरह के लक्षण दिखाई देते है, जिनमें शामिल है -खांसी (अक्सर बलगम के साथ), सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट, सीने में जकड़न और थकान, जो फेफड़ों में लंबे समय तक जलन या सूजन के कारण होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि रोकथाम बहुत जरूरी है, जिसमें स्मोकिंग और सेकंडहैंड धुएं से बचना, वायु प्रदूषण और धूल के संपर्क को कम करना, टीका लगवाना, हेल्दी भोजन करना, व्यायाम करना और अच्छी साफ-सफाई बनाए रखना शामिल है, जिससे खतरा काफी कम हो जाता है.
4. फैटी लीवर और डायबिटीज
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, भारत में फैटी लिवर की बीमारी और डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. 2025 में भी इन बीमारियों ने काफी लोगों को प्रभावित किया. यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये दोनों बीमारियां आपस में जुड़ी हुई हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार, नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) और टाइप 2 डायबिटीज (T2DM) के बीच गहरा संबंध है, ये अक्सर एक साथ होती हैं, जहां डायबिटीज फैटी लिवर की बीमारी को और खराब कर सकती है, और फैटी लिवर की बीमारी डायबिटीज का खतरा बढ़ाती है. दोनों बीमारियां मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती हैं, और भारत में इनका प्रचलन बढ़ रहा है.
फैटी लीवर और डायबिटीज लक्षण और बचाव
इसके लक्षणों में थकान, पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द या तकलीफ और भूख न लगना शामिल हो सकते हैं, लेकिन अक्सर शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं. ये दोनों स्थितियां मेटाबोलिक सिंड्रोम का हिस्सा हैं, जो मोटापे और इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा है, जिससे ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और लिवर की समस्याएं बढ़ जाती हैं. इसलिए, रेगुलर चेक-अप और लाइफस्टाइल में बदलाव बहुत ज़रूरी हैं. इन बीमारियों को लाइफस्टाइल में बदलाव और सही डाइट से मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि दोनों बीमारियां लिवर कैंसर और दूसरी गंभीर जटिलताओं का खतरा बढ़ाती हैं.
5. मोटापा
मोटापा भारत में एक महामारी बन गया है. यह शरीर में ज्यादा फैट जमा होने से होता है. अंदरूनी अंगों के आसपास फैट होना सेहत के लिए एक गंभीर खतरा माना जाता है. आज, छोटे बच्चे और बड़े दोनों ही हाई BMI और शरीर में ज्यादा फैट जैसी शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं. बाहर खेलने में कम समय बिताने, ज्यादा फैट वाला जंक फूड खाने और दिन का ज्यादातर समय एयर कंडीशनिंग के आराम में बिताने के कारण, 30 फीसदी से ज्यादा भारतीय बच्चे मोटे हो गए हैं.
6. मेंटल हेल्थ क्राइसीस
WHO के मुताबिक, मानसिक स्वास्थ्य संकट एक गंभीर स्थिति है जहां तनाव मुकाबला करने की क्षमताओं पर हावी हो जाता है, जिससे तीव्र भावनाएं, भ्रम, या ऐसे व्यवहार होते हैं जो खुद के लिए या दूसरों के लिए संभावित रूप से हानिकारक हो सकते हैं, जैसे आत्महत्या के विचार, गंभीर चिंता, या साइकोसिस. यह एक महत्वपूर्ण व्यवधान है, जिसकी पहचान अक्सर फंसा हुआ महसूस करने, बेकाबू डर, अकेलापन, या काम करने में असमर्थता से होती है. 2025 के आंकड़े और रिपोर्ट बताते हैं कि चिंता, डिप्रेशन, और बर्नआउट खतरनाक स्तर पर हैं, खासकर युवाओं और कामकाजी आबादी के बीच, जो लगातार तनाव, डिजिटल थकान, आर्थिक दबाव और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिससे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है.
इंफेक्शियस डिजीज के बढ़ते प्रसार ने भी लोगों को काफी परेशान किया.
इंफेक्शियस डिजीज का बढ़ता फैलाव ग्लोबल हेल्थ के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है. 2025 में, कई संक्रामक बीमारियों ने भी लोगों को परेशान किया. इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं...
बदलते मौसम के पैटर्न: बढ़ते तापमान के कारण, मलेरिया, डेंगू और जीका वायरस जैसी बीमारियां उन इलाकों में फैलीं, जहां वे पहले नहीं पाई जाती थीं.
एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR): 2025 में, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR), या "सुपरबग्स" का बढ़ता खतरा हेल्थकेयर सेक्टर के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा. डेटा और रिपोर्ट्स के अनुसार, यह संकट अब दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक बनता जा रहा है. असल में, बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक्स के प्रति बढ़ता रेजिस्टेंस आम इन्फेक्शन का इलाज करना मुश्किल बना रहा है, जिसे अक्सर "साइलेंट पैंडेमिक" कहा जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह धीरे-धीरे आम बीमारियों और छोटी-मोटी चोटों को जानलेवा स्थितियों में बदल रहा है, जिससे साधारण इन्फेक्शन का इलाज करना भी मुश्किल हो रहा है और प्रभावी एंटीबायोटिक्स की कमी के कारण सर्जरी और कीमोथेरेपी जैसी मेडिकल प्रक्रियाओं को भी जोखिम भरा बना रहा है.
जूनोटिक बीमारियां: 2025 में, जूनोटिक बीमारियों की बढ़ती संख्या ने ग्लोबल हेल्थ चिंताओं को और बढ़ा दिया. इस साल इस बढ़े हुए खतरे के मुख्य कारणों और प्रभावों में बर्ड फ्लू (H5N1) का फैलना, क्लाइमेट चेंज के असर और इबोला और मपॉक्स का प्रकोप शामिल हैं. जूनोटिक बीमारियां ऐसी बीमारियां होती हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं.
(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)