Year Ender 2025: इस साल भारत ने इन पांच महत्वपूर्ण बीमारियों के लिए टीके किए हैं लॉन्च

2025 में, नए और अपडेटेड वैक्सीन्स पर मुख्य फोकस रेस्पिरेटरी वायरस (COVID-19, फ्लू और RSV) पर रहा है, साथ ही पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन्स

Year Ender 2025: इस साल भारत ने इन पांच महत्वपूर्ण बीमारियों के लिए टीके किए हैं लॉन्च
By ETV Bharat Health Team

Published : December 27, 2025 at 7:12 PM IST

4 Min Read
वैक्सीन का इस्तेमाल शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए किया जाता है. ये खासकर वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से असरदार सुरक्षा देते हैं. ये इन्फेक्शन को रोकते हैं और बीमारी को बढ़ने से रोकते हैं. ये शरीर की नेचुरल सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करते हैं. ये शरीर में कुछ बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं. आइए इस न्यूज रिपोर्ट में जानते हैं कि 2025 में भारत ने कौन-कौन सी नई वैक्सीन लॉन्च की गईं...

बायोलम्पिवैक्सिन: भारत बायोटेक इंटरनेशनल की सहायक कंपनी 'बायोवेट' ने दुधारू पशुओं में लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) की रोकथाम के लिए 'बायोलम्पिवैक्सिन' नामक टीका विकसित किया है. यह वैक्सीन हमारे देश में अपनी तरह की अनोखी है. इसे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने मंजूरी दी है. इसे 'DIVA' टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिससे संक्रमित और वैक्सीनेटेड जानवरों के बीच फर्क किया जा सकता है. अगर जानवरों को यह वैक्सीन लगाई जाती है, तो लंपी स्किन डिजीज (LSD) की गंभीरता कम हो जाएगी, और दूध का उत्पादन बढ़ेगा. नतीजतन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा होगा. इसी सिलसिले में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में हुई पशुपालन कॉन्फ्रेंस में 'बायोलंपीवैक्स' लॉन्च किया था. उन्होंने कहा कि यह स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करेगी और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगी.

Year Ender 2025: इस साल भारत ने इन पांच महत्वपूर्ण बीमारियों के लिए टीके किए हैं लॉन्च

इन्फ्लूएंजा वैक्सीन: दुनिया भर में कई लोग मौसमी इन्फ्लूएंजा, जिसे आमतौर पर फ्लू कहा जाता है, के कारण स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं. यह इन्फ्लूएंजा वायरस से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है. हालांकि, इन्फ्लूएंजा वायरस के नए स्ट्रेन से बचाने के लिए, अहमदाबाद स्थित एक प्रमुख फार्मास्युटिकल कंपनी जाइडस लाइफसाइंसेज ने 'वैक्सीफ्लू-4' नाम की एक नई क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन विकसित की है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सिफारिशों के अनुसार तैयार की गई यह वैक्सीन इन्फ्लूएंजा A और B प्रकार के चार नए स्ट्रेन से सुरक्षा प्रदान करती है.

हिचोल वैक्सीन: भारत बायोटेक द्वारा विकसित हैजा की वैक्सीन हिचोल ने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं. यह दो तरह के हैजा, ओगावा और इनाबा सेरोटाइप के खिलाफ प्रभावी साबित हुई है. यह वयस्कों और बच्चों को हैजा से बचाने का एक अवसर प्रदान करता है. 'हिचोल' की एक और खास बात यह है कि यह मुंह से ली जाने वाली हैजा की वैक्सीन है. वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि यह वैक्सीन सुरक्षित है, क्योंकि जिन लोगों को यह दी गई, उनमें इम्यूनिटी बढ़ी और कोई प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव देखने को नहीं मिला.

Year Ender 2025: इस साल भारत ने इन पांच महत्वपूर्ण बीमारियों के लिए टीके किए हैं लॉन्च

टीबी (ट्यूबरकुलोसिस) से बचाव के लिए नई वैक्सीन: IIT भुवनेश्वर और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज (ILS) के वैज्ञानिकों ने 'HSP 16.3DC4' नाम की नेक्स्ट जनरेशन की टीबी वैक्सीन विकसित की है. अभी इस्तेमाल होने वाली BCG वैक्सीन मुख्य रूप से शिशुओं को बचाती है. हालांकि, यह वयस्कों में पल्मोनरी टीबी को रोकने में बहुत प्रभावी नहीं है. इस कमी को दूर करने के लिए 'HSP 16.3DC4' विकसित की गई है. चूहों पर किए गए शुरुआती टेस्ट में, वैज्ञानिकों ने पाया कि यह वैक्सीन बहुत प्रभावी है और मजबूत इम्यूनिटी देती है. इस संदर्भ में, शोधकर्ता इस वैक्सीन को 2030 तक टीबी को खत्म करने के संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य (SDG) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं.

