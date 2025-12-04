YEAR ENDER 2025: इन गंभीर बीमारियों ने धर्मेंद्र, संजय कपूर समेत कई बड़ी हस्तियों की ली जान
साल 2025 में कई मशहूर भारतीय हस्तियों की जान गंभीर बीमारियों के कारण गई है, जिनमें हृदय रोग, कैंसर और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां शामिल हैं...
Published : December 4, 2025 at 2:50 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 2:58 PM IST
Year Ender 2025: बस कुछ ही दिनों में हम साल 2025 को अलविदा कह देंगे और नए साल 2026 का स्वागत करेंगे. लेकिन, 2025 में हमने कई महान लोगों को खो दिया. यह साल भारतीय मनोरंजन, संगीत, राजनीतिक और सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक मुश्किल साल रहा है. 2025 में, दुनिया की कई बड़ी हस्तियों ने हमें अलविदा कहा है जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है. कला, संस्कृति और समाज में उनके योगदान को आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा...
इस साल (2025) कई मशहूर हस्तियों का निधन हुआ, जिनमें मशहूर एक्टर धर्मेंद्र और मुकुल देव समेत कई सेलेब्रिटी शामिल हैं. इस खबर में इन महान हस्तियों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, जिसमें यह भी बताया गया है कि उनकी मौत किन बीमारियों की वजह से हुई...
मशहूर एक्टर धर्मेंद्र (1935-2025)
मशहूर एक्टर और प्रोड्यूसर धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को मुंबई में जुहू वाले घर पर 89 साल की उम्र में सांस की दिक्कतों की वजह से निधन हो गया, जिससे इंडस्ट्री और फैंस में दुख की लहर दौड़ गई. डॉक्टरों ने बताया कि वह कई हफ्तों से सांस की गंभीर दिक्कतों से जूझ रहे थे. डॉक्टरों ने यह भी बताया कि उम्र बढ़ने के साथ सांस की दिक्कतें होना आम बात है.
मुकुल देव (1970-2025)
टेलीविजन और फिल्म एक्टर मुकुल देव की 23 मई, 2025 को नई दिल्ली में 54 साल की उम्र में अचानक मौत हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुकुल देव की मौत हार्ट अटैक से हुई. वह दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार थे.
जरीन खान (1944-2025)
पूर्व मॉडल और एक्ट्रेस जरीन खान, जो एक्टर-डायरेक्टर संजय खान की पत्नी भी थीं, का 7 नवंबर, 2025 को मुंबई में उनके घर पर 81 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. वह लंबे समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही थीं और जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो उन्हें हार्ट अटैक आया था.
संजय कपूर (1971-2025)
इंडस्ट्रियलिस्ट और करिश्मा कपूर के एक्स-हस्बैंड संजय कपूर की 53 साल की उम्र में लंदन में गोल्फ खेलते समय हार्ट अटैक से हुई अचानक मौत हो गई. संजय कपूर की मौत 12 जून 2025 को लंदन में हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजय कपूर को हार्ट अटैक एक मधुमक्खी की वजह से हुआ था. दरअसल, जब वे पोलो खेल रहे थे, तो एक मधुमक्खी उनकी गर्दन पर बैठ गई, जिसने उन्हें डंक मार दिया, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और एंग्जायटी की वजह से हार्ट अटैक आया.
शेफाली जरीवाला (1982-2025)
एक्ट्रेस और मॉडल, शेफाली जरीवाला, जो अपने गाने कांटा लगा के लिए मशहूर थीं, की 27 जून 2025 को मुंबई में 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई.
सतीश शाह (1952-2025)
मशहूर एक्टर सतीश शाह का 25 अक्टूबर, 2025 को मुंबई में 74 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से निधन हो गया.
धीरज कुमार (1944-2025)
मशहूर एक्टर और टेलीविज़न प्रोड्यूसर धीरज कुमार का 15 जुलाई, 2025 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में निमोनिया से जूझने के बाद निधन हो गया.
असरानी (1941-2025)
एक्टर असरानी का 84 साल की उम्र में फेफड़ों में पानी भरने के कारण निधन हो गया. उन्होंने 20 अक्टूबर 2025 को आखिरी सांस ली. डॉक्टरों का कहना था कि उनके फेफड़ों में पानी भरा हुआ है. दरअसल, फेफड़ों में पानी भरने (पल्मोनरी एडिमा) की स्थिति को फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा होना कहते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. इसके मुख्य कारण हृदय रोग, निमोनिया, टीबी, और किडनी या लिवर की समस्याएं हो सकती हैं.
अच्युत पोतदार (1934-2025)
मराठी और हिंदी फिल्मों के जाने-माने एक्टर अच्युत पोतदार का 18 अगस्त, 2025 को मुंबई में 90 साल की उम्र में उम्र से जुड़ी दिक्कतों की वजह से निधन हो गया.
कामिनी कौशल (1927 - 2025)
मशहूर एक्ट्रेस कामिनी कौशल का 14 नवंबर, 2025 को मुंबई में उनके घर पर 98 साल की उम्र में उम्र से जुड़ी दिक्कतों की वजह से निधन हो गया.
मनोज कुमार (1937-2025)
मशहूर एक्टर-डायरेक्टर मनोज कुमार, जिन्हें 'भारत कुमार' के नाम से जाना जाता है, का 4 अप्रैल, 2025 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूबाई अंबानी हॉस्पिटल में 87 साल की उम्र में कार्डियक कॉम्प्लीकेशंस (कार्डियोजेनिक शॉक) की वजह से निधन हो गया.
देब मुखर्जी (1941-2025)
मशहूर एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देब मुखर्जी का 14 मार्च, 2025 को मुंबई में 83 साल की उम्र में उम्र से जुड़ी बीमारियों की वजह से निधन हो गया.
प्रिया मराठे (1987-2025)
मराठी और हिंदी फिल्म और टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस प्रिया मराठे का 38 साल की उम्र में 31 अगस्त, 2025 को मुंबई में निधन हो गया। वह पिछले कुछ सालों से कैंसर से जूझ रही थीं.
सुलक्षणा पंडित (1954-2025)
मशहूर एक्ट्रेस और प्लेबैक सिंगर सुलक्षणा पंडित का 6 नवंबर, 2025 को 71 साल की उम्र में मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया.
पंकज धीर (1956-2025)
हिंदी फिल्म और टेलीविजन एक्टर पंकज धीर, जिन्हें बी.आर. चोपड़ा की टेलीविजन सीरीज महाभारत में कर्ण का रोल निभाने वाले पंकज धीर ने कुछ समय तक कैंसर से लड़ने के बाद 15 अक्टूबर, 2025 को 68 साल की उम्र में आखिरी सांस ली.
सिंगर हुमान सागर (1990-2025)
पॉपुलर ओडिया सिंगर हुमान सागर की सोमवार शाम, 17 नवंबर को सिर्फ 34 साल की उम्र में मौत हो गई. मौत का कारण मल्टी-ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम (MODS) बताया गया. डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें 14 अक्टूबर की दोपहर को गंभीर हालत में हॉस्पिटल लाया गया था. उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल ICU में रखा गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई और उनके कई ऑर्गन फेलियर हो गए.
ऋषभ टंडन (1995-2025)
ऋषभ टंडन एक सिंगर, म्यूजिशियन और एक्टर थे, जिनकी 22 अक्टूबर 2025 को 32 साल की उम्र में दिल्ली में हार्ट अटैक से मौत हो गई. सिंगर एक्टर ऋषभ टंडन फकीर के नाम से मशहूर थे.
पीयूष पांडे (1955-2025)
पीयूष पांडे की मौत निमोनिया और इन्फेक्शन की वजह से हुई. वह एक गंभीर इन्फेक्शन से जूझ रहे थे, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और आखिरकार 24 अक्टूबर, 2025 को 70 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी आम जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडी, मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल सलाह के आधार पर देते हैं. इस तरीके या प्रोसीजर को अपनाने से पहले आपको डिटेल्स पढ़नी चाहिए और अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.)