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उत्तराखंड में टीबी रोग को लेकर 4216 हाई-रिस्क गांव चिन्हित, इन जिलों में हालात चिंताजनक

उत्तराखंड में इस साल तीन महीनों में ही टीबी के 6,799 मरीज सामने आ चुके हैं, मैदान में देहरादून तो पहाड़ में पौड़ी ज्यादा प्रभावित

WORLD TB DAY 2026
World TB Day 2026 (ETV Bharat Graphics)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 24, 2026 at 12:06 PM IST

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देहरादून: आज विश्व टीबी दिवस है. इस क्षय रोग को जड़ से मिटाने के लिए हर साल 24 अप्रैल को विश्व टीबी दिवस मनाते हैं. इस साल इसकी थीम 'हाँ! हम टीबी को खत्म कर सकते हैं' (Yes! We Can End TB) है. उत्तराखंड में टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य अभी दूर दिखाई दे रहा है.

उत्तराखंड में बढ़ी टीबी मरीजों की संख्या: आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच सालों में टीबी मरीजों की संख्या बढ़ी है. 2025 तक के लक्ष्य को 2026 में भी पूरा कर पाना मुश्किल है. उधर स्वास्थ्य विभाग ने राज्यभर में 4216 ऐसे गांव चिन्हित किए हैं, जिन्हें हाई-रिस्क श्रेणी में रखा गया है. इन गांवों की कुल आबादी लगभग 14 लाख है.

स्वास्थ्य विभाग ने 4 हजार से ज्यादा हाई रिस्क गांव चिन्हित किए: उत्तराखंड में टीबी (क्षय रोग) को लेकर चिंता एक बार फिर गहराती नजर आ रही है. स्वास्थ्य विभाग ने राज्यभर में 4,216 ऐसे गांव चिन्हित किए हैं, जिन्हें हाई-रिस्क श्रेणी में रखा गया है. इन गांवों की कुल आबादी लगभग 14 लाख है. खास बात यह है कि इन क्षेत्रों में वे लोग अधिक संख्या में मौजूद हैं, जिन्हें टीबी का खतरा अपेक्षाकृत ज्यादा होता है. इनमें डायबिटीज (शुगर) के मरीज, पहले से टीबी से ग्रसित लोग, हाइपरटेंशन के मरीज, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति, डायलिसिस पर रहने वाले मरीज और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं. यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने इन क्षेत्रों को विशेष निगरानी में रखा है और यहां बड़े स्तर पर सर्विलांस अभियान चलाया जा रहा है.

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने 100 दिन का विशेष अभियान चलाया है: राज्य में टीबी की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में 100 दिनों का विशेष अभियान शुरू किया है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग करना, संभावित मरीजों की पहचान करना और समय रहते उनका इलाज सुनिश्चित करना. विभाग का मानना है कि समय पर पहचान और इलाज से इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.

उत्तराखंड में टीबी से मृत्यु दर प्रति लाख पर 33 है: अगर राज्य में टीबी से जुड़ी मौजूदा स्थिति पर नजर डालें, तो आंकड़े चिंताजनक संकेत दे रहे हैं. उत्तराखंड में टीबी से मृत्यु दर 33 मौत प्रति एक लाख आबादी है, जबकि टीबी से प्रभावित मरीजों की दर 47 प्रति लाख है. ये आंकड़े बताते हैं कि बीमारी न सिर्फ फैल रही है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है.

उत्तराखंड में 16 हजार टीबी पेशेंट हैं: राज्य में कुल टीबी मरीजों की संख्या इस समय करीब 16 हजार बताई जा रही है. वहीं साल-दर-साल के आंकड़ों पर गौर करें तो स्थिति लगातार उतार-चढ़ाव के साथ बढ़ती हुई दिखाई देती है. साल 2020 में 20,047 मरीज दर्ज किए गए थे. इसके बाद 2021 में यह संख्या बढ़कर 22,949 हो गई. 2022 में यह आंकड़ा 27,570 तक पहुंच गया, जो एक बड़ी बढ़ोत्तरी को दर्शाता है. हालांकि 2023 में मामूली गिरावट के साथ 26,815 मरीज सामने आए, लेकिन 2024 में फिर से बढ़कर यह संख्या 29,319 हो गई. 2025 में 28,608 मरीज दर्ज किए गए, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ी कमी दिखाते हैं. लेकिन साल 2026 के शुरुआती तीन महीनों में ही 6,799 मरीज सामने आ चुके हैं, जो इस साल के लिए एक गंभीर संकेत माना जा रहा है.

इस साल तीन महीने में टीबी के 6 हजार से ज्यादा मरीज सामने आए: अगर 2026 के इन तीन महीनों के आंकड़ों को जिला स्तर पर देखें, तो सबसे ज्यादा प्रभावित जिला देहरादून है. यहां अकेले 2,136 टीबी मरीज सामने आए हैं, जो कुल मामलों का एक बड़ा हिस्सा है. इसके बाद हरिद्वार जिले में 1,748 मरीज दर्ज किए गए हैं. उधम सिंह नगर में 1,203 मरीज सामने आए हैं, जबकि नैनीताल जिले में 661 मरीज पाए गए हैं. ये सभी मैदानी जिले हैं, जहां जनसंख्या घनत्व अधिक होने और शहरीकरण के चलते संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है.

पहाड़ी जिलों में पौड़ी में सबसे ज्यादा 318 टीबी के केस आए: वहीं अगर पर्वतीय जिलों की बात करें, तो यहां भी स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं है. पौड़ी गढ़वाल जिले में सबसे ज्यादा 318 मरीज दर्ज किए गए हैं, जिससे यह पर्वतीय क्षेत्र का सबसे संवेदनशील जिला बन गया है. इसके बाद अल्मोड़ा में 135 मरीज, पिथौरागढ़ में 128 मरीज, टिहरी गढ़वाल में 103 और उत्तरकाशी में 102 मरीज सामने आए हैं. अन्य पर्वतीय जिलों में मरीजों की संख्या 100 से कम है, जिसमें रुद्रप्रयाग में 54, चंपावत में 73, चमोली में 87 और बागेश्वर में सबसे कम 51 मरीज दर्ज किए गए हैं.

मैदान में देहरादून तो पहाड़ में पौड़ी सबसे ज्यादा प्रभावित: इन आंकड़ों से साफ है कि मैदानी जिलों में जहां देहरादून सबसे ज्यादा प्रभावित है. वहीं पर्वतीय जिलों में पौड़ी गढ़वाल सबसे अधिक संवेदनशील बना हुआ है. मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या, प्रदूषण और जीवनशैली से जुड़ी समस्याएं टीबी के प्रसार में अहम भूमिका निभाती हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच और जागरूकता की कमी भी एक बड़ी वजह हो सकती है.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे: इस पूरे मामले पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि-

टीबी को लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. भारत सरकार भी इस दिशा में गंभीर है और राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. हालांकि कुछ जिलों में मरीजों की संख्या बढ़ना चिंता का विषय है और इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि राज्य को टीबी मुक्त बनाया जाए और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे.
-सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड-

एनएचएम निदेशक ने कहा जागरूक बनें: वहीं नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) की निदेशक रश्मि पंत ने लोगों से घबराने की बजाय जागरूक रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि-

स्वास्थ्य विभाग लगातार टीबी मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है. टीबी का इलाज संभव है, बशर्ते मरीज समय पर जांच कराएं और इलाज पूरा करें. हमारा लोगों से आग्रह है कि यदि किसी को लगातार खांसी, बुखार, वजन कम होना या अन्य संबंधित लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें और जांच करवाएं.
-रश्मि पंत, निदेशक NHM-

टीबी इलाज योग्य संक्रामक बीमारी है: टीबी जिसे क्षय रोग (Tuberculosis) भी कहा जाता है, एक गंभीर लेकिन पूरी तरह से इलाज योग्य संक्रामक बीमारी है. यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन समय पर इलाज न मिलने पर शरीर के अन्य हिस्सों जैसे दिमाग, हड्डियों, किडनी और रीढ़ की हड्डी तक भी फैल सकती है. भारत सहित दुनिया के कई देशों में यह बीमारी आज भी एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है. हालांकि जागरूकता, सही समय पर जांच और पूर्ण इलाज से इस बीमारी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है.

ये हैं टीबी के लक्षण: टीबी के लक्षण धीरे-धीरे विकसित होते हैं और कई बार शुरुआती अवस्था में लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं. यदि ये लक्षण महसूस हों, तो तुरंत जांच करवानी चाहिए. लगातार 2 हफ्ते या उससे अधिक समय तक खांसी रहना, खांसी के साथ खून आना, सीने में दर्द या भारीपन महसूस होना, लगातार बुखार रहना, खासकर शाम या रात में, रात में अत्यधिक पसीना आना, अचानक वजन कम होना, भूख में कमी, थकान और कमजोरी महसूस होना इसके लक्षण हैं.

फेफड़ों को संक्रमित करती है टीबी: टीबी एक संक्रामक बीमारी है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन समय रहते इलाज न मिलने पर यह शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती है. यह बीमारी हवा के जरिए फैलती है, इसलिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में इसका खतरा ज्यादा होता है. यही कारण है कि सरकार हाई-रिस्क गांवों में विशेष अभियान चला रही है.
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