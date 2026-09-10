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आत्महत्या का विचार आए तो मन को कहें, भाई 24 घंटे रुक जाओ, इस मंत्र से लौट आएगी जीने की इच्छा

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ( ETV BHARAT )