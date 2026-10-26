world stroke day 2026: 30-35 की उम्र में क्यों बढ़ रहे हैं Brain Stroke के मामले? जानिए शुरुआती संकेत और बचाव के उपाय
रोजाना शारीरिक गतिविधि करना, संतुलित आहार लेना, पर्याप्त नींद लेना और धूम्रपान से बचना, स्ट्रोक के रस्क को कम करने में मदद कर सकता है....
Published : October 26, 2026 at 5:16 PM IST
वर्ल्ड स्ट्रोक डे हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है.इसका मकसद स्ट्रोक के खतरों, इसके लक्षणों और समय पर इलाज के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है.अक्सर, जब हम स्ट्रोक शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक बुज़ुर्ग व्यक्ति की तस्वीर आती है. लेकिन, स्ट्रोक सिर्फ उम्र बढ़ने से जुड़ी कोई बीमारी नहीं है. यह 30 या 40 साल की उम्र में भी हो सकता है, खासकर तब जब हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम पर लंबे समय तक ध्यान न दिया जाए.
कम उम्र में स्ट्रोक क्यों हो सकता है?
जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल न्यूरोसर्जरी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉ. कृष्ण कुमार बंसल का कहना है कि स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में खून की आपूर्ति रुक जाती है, या मस्तिष्क की कोई रक्त वाहिका फट जाती है. इसके परिणामस्वरूप, मस्तिष्क की कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उन्हें नुकसान पहुंचने लगता है.
कम उम्र में स्ट्रोक होने के कई कारण हो सकते हैं. अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और स्मोकिंग इसके मुख्य रिस्क फैक्टर हैं. इसके अलावा, हृदय से जुड़ी कुछ समस्याएं, खून का थक्का जमने से जुड़े विकार, और गर्दन की धमनियों में चोट या नुकसान भी युवाओं में स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं.
इसके साथ ही लंबे समय तक शारीरिक गतिविधि की कमी, असंतुलित खान-पान और अत्यधिक शराब का सेवन भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाते हैं.
इन लक्षणों को सिर्फ थकान समझकर नजरअंदाज न करें
डॉ. कृष्ण कुमार बंसल कहते हैं कि युवाओं में, अचानक चक्कर आना, हाथों का सुन्न होना या बोलने में कठिनाई जैसे लक्षणों को अक्सर सामान्य कमजोरी मान लिया जाता है. हालांकि, 'BE-FAST' (बी-फास्ट) फॉर्मूले को याद रखने से स्ट्रोक की पहचान करने में मदद मिल सकती है...
- B (Balance - संतुलन): अचानक संतुलन बिगड़ जाना
- E (Eyes - आंखें): अचानक देखने में समस्या आना
- F (Face - चेहरा): चेहरे का एक तरफ से लटक जाना या टेढ़ा हो जाना
- A (Arms - हाथ): एक हाथ में अचानक कमजोरी आना
- S (Speech - बोलना): बोलने में या दूसरों की बात समझने में कठिनाई होना
- T (Time - समय): बिना देरी किए तुरंत मेडिकल मदद लेना.
अगर इनमें से कोई भी लक्षण अचानक दिखाई दें, तो तुरंत अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है.
क्या समय पर इलाज कराने से स्ट्रोक के असर को कम किया जा सकता है?
डॉ. कृष्ण कुमार बंसल के अनुसार, स्ट्रोक के इलाज में हर मिनट बहुत मायने रखता है. कुछ प्रकार के इस्केमिक स्ट्रोक में, लक्षण शुरू होने के 4.5 घंटे के भीतर मरीजों को ऐसी दवाएं दी जा सकती हैं जो खून के थक्के को घुला देती हैं. अगर किसी बड़ी रक्त वाहिका में रुकावट आ गई हो, तो कुछ मरीजों के लिए 'मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी' नाम की प्रक्रिया असरदार हो सकती है. यह प्रक्रिया लक्षण शुरू होने के 24 घंटे बाद तक भी की जा सकती है. हालांकि, सही इलाज क्या होगा, यह जांच के नतीजों और मरीज की विशेष स्थिति पर निर्भर करता है.
बचाव के लिए क्या करें?
डॉ. कृष्ण कुमार बंसल का कहना है कि कम उम्र से ही ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल का नियमित जांच कराना बहुत जरूरी है. रोजाना शारीरिक गतिविधि करना, संतुलित आहार लेना, पर्याप्त नींद लेना और धूम्रपान से बचना, स्ट्रोक के रस्क को कम करने में मदद कर सकता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्ट्रोक उम्र देखकर नहीं आता है. इसलिए, कम उम्र का होने का मतलब यह नहीं है कि आप इस खतरे से पूरी तरह सुरक्षित हैं. इसके अलावा, स्ट्रोक से बचने के लिए आप इन सुझावों का पालन कर सकते हैं.
इन सुझावों का पालन करें
- हेल्दी खान-पान चुनें- हेल्दी भोजन और स्नैक्स लेने से आप स्ट्रोक से बच सकते हैं. खूब सारे ताजे फल और सब्जियां खाएं. ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिनमें सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल कम हो, लेकिन फाइबर भरपूर मात्रा में हो, इससे हाई कोलेस्ट्रॉल को रोकने में मदद मिल सकती है. अपने आहार में नमक की मात्रा कम करने से आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है. हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर होने से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.
- हेल्दी वजन बनाए रखें- ज्यादा वजन या मोटापा होने से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. यह पता लगाने के लिए कि आपका वजन हेल्दी रेंज में है या नहीं, डॉक्टर अक्सर आपका बॉडी मास इंडेक्स (BMI) कैलकुलेट करते हैं. अगर आपको अपना वजन और हाइट पता है, तो आप CDC के BMI कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं. डॉक्टर शरीर के एक्स्ट्रा फैट का पता लगाने के लिए कमर और कूल्हे के माप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
- रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें- फिजिकल एक्टिविटी आपको हेल्दी वजन बनाए रखने और आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर लेवल को कम करने में मदद कर सकती है. बड़ों के लिए, सर्जन जनरल हर हफ्ते 2 घंटे 30 मिनट की मीडियम-इंटेंसिटी वाली एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करने की सलाह देते हैं. बच्चों और किशोरों को हर दिन 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए.
- स्मोकिंग न करें- सिगरेट पीने से स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है. अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो शुरू न करें. अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो छोड़ने से स्ट्रोक का खतरा कम हो जाएगा. आपका डॉक्टर आपको छोड़ने में मदद करने के तरीके बता सकता है.
- शराब कम पिएं- ज्यादा शराब पीने से बचें, क्योंकि इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. पुरुषों को एक दिन में दो ड्रिंक से ज्यादा नहीं पीना चाहिए, और महिलाओं को एक दिन में एक ड्रिंक से ज्यादा नहीं पीना चाहिए. ज्यादा जानकारी के लिए, CDC की 'अल्कोहल एंड पब्लिक हेल्थ' वेबसाइट पर जाएं.
अपनी हेल्थ कंडीशन को कंट्रोल में रखें
हर किसी को 5 साल में कम से कम एक बार आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना चाहिए.अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो आप दवा और लाइफस्टाइल में बदलाव करके स्ट्रोक का खतरा कम कर सकते हैं.
- ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें – हाई ब्लड प्रेशर में अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखते, इसलिए इसे रेगुलर चेक करवाते रहें. अपनी हेल्थकेयर टीम से सलाह लें कि आपको कितनी बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए. आप इसे घर पर, डॉक्टर के क्लिनिक में या फार्मेसी में चेक करवा सकते हैं. अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपका डॉक्टर दवा लिख सकता है, लाइफस्टाइल में बदलाव करने की सलाह दे सकता है, या आपको कम सोडियम वाला खाना चुनने की सलाह दे सकता है.
- डायबिटीज को मैनेज करें – अगर आपके डॉक्टर को शक है कि आपमें डायबिटीज के लक्षण हैं, तो वे टेस्ट करने की सलाह दे सकते हैं. अगर आपको डायबिटीज है, तो अपने ब्लड शुगर लेवल को रेगुलर मॉनिटर करें. अपनी हेल्थकेयर टीम के साथ इलाज के ऑप्शन पर बात करें. आपका डॉक्टर लाइफस्टाइल में बदलाव करने का सुझाव दे सकता है, जैसे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना या हेल्दी डाइट अपनाना. ये स्टेप्स आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने और स्ट्रोक के खतरे को कम करने में मदद करेंगे.
- दिल की बीमारी का इलाज करें – अगर आपको दिल से जुड़ी कोई बीमारी है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एट्रियल फिब्रिलेशन, तो आपकी हेल्थकेयर टीम मेडिकल इलाज या सर्जरी की सलाह दे सकती है. दिल से जुड़ी समस्याओं का सही मैनेजमेंट स्ट्रोक को रोकने में मदद कर सकता है.
- अपनी दवाएं समय लें – अगर आप दिल की बीमारी, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर के निर्देशों का सख्ती से पालन करें. अगर कुछ भी साफ न हो, तो सवाल पूछने में हिचकिचाएं नहीं. अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछे बिना कभी भी अपनी दवा लेना बंद न करें.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)