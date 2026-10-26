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world stroke day 2026: 30-35 की उम्र में क्यों बढ़ रहे हैं Brain Stroke के मामले? जानिए शुरुआती संकेत और बचाव के उपाय

30-35 की उम्र में क्यों बढ़ रहे हैं Brain Stroke के मामले? ( GETTY IMAGES )

वर्ल्ड स्ट्रोक डे हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है.इसका मकसद स्ट्रोक के खतरों, इसके लक्षणों और समय पर इलाज के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है.अक्सर, जब हम स्ट्रोक शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक बुज़ुर्ग व्यक्ति की तस्वीर आती है. लेकिन, स्ट्रोक सिर्फ उम्र बढ़ने से जुड़ी कोई बीमारी नहीं है. यह 30 या 40 साल की उम्र में भी हो सकता है, खासकर तब जब हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम पर लंबे समय तक ध्यान न दिया जाए.

कम उम्र में स्ट्रोक क्यों हो सकता है?

जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल न्यूरोसर्जरी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉ. कृष्ण कुमार बंसल का कहना है कि स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में खून की आपूर्ति रुक ​​जाती है, या मस्तिष्क की कोई रक्त वाहिका फट जाती है. इसके परिणामस्वरूप, मस्तिष्क की कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उन्हें नुकसान पहुंचने लगता है.