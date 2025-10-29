ETV Bharat / health

क्या है स्ट्रोक? जानें 'FAST' फार्मूला से कैसे करें पहचान?

समय पर पहचान होने और इलाज मिलने पर स्ट्रोक का इलाज संभव है.

World Stroke Day 2025
विश्व स्ट्रोक दिवस 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 2:16 PM IST

शिमला: हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि इस गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके. आईजीएमसी शिमला के न्यूरोलॉजी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सुधीर शर्मा ने बताया कि स्ट्रोक आज विश्व भर में मौत और विकलांगता का एक प्रमुख कारण बन चुका है. हर दो मिनट में एक व्यक्ति स्ट्रोक से अपनी जान गंवा देता है, जबकि हर 6 में से एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में कभी न कभी स्ट्रोक का शिकार होता है.

युवाओं में भी बढ़ रहा स्ट्रोक का खतरा

डॉ. सुधीर शर्मा ने बताया, "स्ट्रोक सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं है. युवाओं में भी स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है. करीब 15 से 20 प्रतिशत स्ट्रोक के मामले 40 साल से कम आयु के लोगों में देखने को मिलते हैं. अगर लोग सावधानी बरतें तो 80 फीसदी मामलों में जान बचाई जा सकती है."

स्ट्रोक के प्रमुख कारण

डॉ. सुरेंद्र ने बताया कि ब्लड प्रेशर, मोटापा, शुगर और धूम्रपान जैसे कारक स्ट्रोक के प्रमुख कारण हैं. उन्होंने बताया कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें समय-समय पर जांच करवानी चाहिए और नियमित दवा लेनी चाहिए. अगर बीपी नियंत्रण में रहे तो स्ट्रोक का खतरा 40 फीसदी तक कम हो सकता है.

स्ट्रोक के प्रमुख कारण
स्ट्रोक के प्रमुख कारण (ETV Bharat)

कैसे करें पहचान? क्या है 'FAST' फार्मूला?

डॉ. सुरेंद्र ने बताया कि स्ट्रोक के लक्षण अचानक दिखाई देते हैं. जैसे की चेहरे का टेढ़ा होना, बोलने में कठिनाई या जुबान लड़खड़ाना, एक ओर के हाथ या पैर में कमजोरी या सुन्नपन महसूस होना. इन लक्षणों को पहचानने के लिए डॉ. सुधीर ने 'FAST' फार्मूला अपनाने की सलाह दी है.

  1. F (Face)- चेहरा टेढ़ा हो जाए.
  2. A (Arms)- एक हाथ उठाने में परेशानी.
  3. S (Speech)- बोलने में कठिनाई.
  4. T (Time)- तुरंत अस्पताल पहुंचे.
स्ट्रोक की पहचान का फॉर्मूला
स्ट्रोक की पहचान का फॉर्मूला (ETV Bharat)

दो प्रकार के होते हैं स्ट्रोक

डॉ. सुधीर शर्मा ने बताया कि स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं.

  • ब्लॉक स्ट्रोक: मस्तिष्क की नस ब्लॉक हो जाती है. ये करीब 80 से 85 प्रतिशत मामलों में होता है. अगर शुरुआती 3 घंटे के अंदर इलाज शुरू किया जाए, तो मरीज ठीक किया जा सकता है.
  • ब्लीडिंग स्ट्रोक: मस्तिष्क की नस फट जाती है. ये 15 से 20 प्रतिशत मामलों में होता है और अधिक खतरनाक साबित होता है.
स्ट्रोक के प्रकार
स्ट्रोक के प्रकार (ETV Bharat)

बचाव ही सबसे बड़ा इलाज

डॉ. सुधीर शर्मा ने कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच, ब्लड प्रेशर और शुगर पर नियंत्रण, धूम्रपान और शराब से दूरी, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार स्ट्रोक के खतरे को 40 से 80 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि एक बार स्ट्रोक होने के बाद दोबारा स्ट्रोक का खतरा दोगुना हो जाता है, इसलिए मरीज को आगे भी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए. डॉ. सुधीर ने लोगों से अपील की है कि लोग अपने परिवार और समाज में स्ट्रोक के लक्षणों और इलाज को लेकर जागरूकता फैलाएं, ताकि समय पर इलाज हो सके और कई जिंदगियां बचाई जा सकें.

WORLD STROKE DAY 2025
FAST FORMULA FOR IDENTIFYING STROKE
CAUSES AND PREVENTION OF STROKE
TYPES OF STROKE
WHAT IS STROKE

