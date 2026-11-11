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World Pneumonia Day 2026: निमोनिया होने का खतरा किसे होता है सबसे ज्यादा, जानिए इसके लक्षण और कारण

World Pneumonia Day 2026: निमोनिया होने का खतरा किसे होता है सबसे ज्यादा, जानिए इसके लक्षण और कारण ( GETTY IMAGES )

निमोनिया हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले लेता है. यह बड़ों और बच्चों, खासकर पांच साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है. समय पर इलाज और बचाव के उपाय अपनाकर इनमें से कई मौतों को रोका जा सकता है. इसीलिए हर साल 'विश्व निमोनिया दिवस' मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इससे होने वाली ऐसी मौतों को कम करना है जिन्हें रोका जा सकता है.

'वर्ल्ड निमोनिया डे' हर साल 12 नवंबर को निमोनिया, पब्लिक हेल्थ पर इसके असर और इसकी रोकथाम और इलाज के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है. इसकी शुरुआत 2009 में 'ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया' ने की थी, जिसने हेल्थ ऑर्गनाइजेशन, मेडिकल एक्सपर्ट और जन स्वास्थ्य समर्थकों को एक साथ लाया था, जिसका मकसद निमोनिया के बोझ को कम करना था.