World Pneumonia Day 2026: निमोनिया होने का खतरा किसे होता है सबसे ज्यादा, जानिए इसके लक्षण और कारण
हाल के सालों में, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक तरीकों और इलाज के ऑप्शन में हुई तरक्की ने गंभीर निमोनिया को रोकने और इन्फेक्शन को असरदार तरीके से...
Published : November 11, 2026 at 4:15 PM IST
निमोनिया हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले लेता है. यह बड़ों और बच्चों, खासकर पांच साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है. समय पर इलाज और बचाव के उपाय अपनाकर इनमें से कई मौतों को रोका जा सकता है. इसीलिए हर साल 'विश्व निमोनिया दिवस' मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इससे होने वाली ऐसी मौतों को कम करना है जिन्हें रोका जा सकता है.
'वर्ल्ड निमोनिया डे' हर साल 12 नवंबर को निमोनिया, पब्लिक हेल्थ पर इसके असर और इसकी रोकथाम और इलाज के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है. इसकी शुरुआत 2009 में 'ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया' ने की थी, जिसने हेल्थ ऑर्गनाइजेशन, मेडिकल एक्सपर्ट और जन स्वास्थ्य समर्थकों को एक साथ लाया था, जिसका मकसद निमोनिया के बोझ को कम करना था.
वर्ल्ड निमोनिया डे इन चुनौतियों से निपटने और निजी और सामुदायिक, दोनों लेवल पर एक्शन लेने का मौका देता है. यह निमोनिया को कंट्रोल करने के कई खास पहलुओं पर ध्यान खींचता है, जिनमें शामिल हैं...
- जागरूकता बढ़ाना: लोगों को निमोनिया, इसके कारणों, लक्षणों और संभावित जटिलताओं के बारे में शिक्षित करना.
- बचाव को बढ़ावा देना: टीकाकरण, बेहतर पोषण, साफ-सफाई और ऐसे उपायों को प्रोत्साहित करना, जिनसे श्वसन संबंधी संक्रमण का खतरा कम हो सके.
- जल्दी पहचान में मदद करना: लोगों को बीमारी के शुरुआती संकेतों को पहचानने और बिना देरी किए डॉक्टर से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करना.
- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाना: यह सुनिश्चित करना कि जरूरतमंद लोगों को आवश्यक दवाएं, मेडिकल ऑक्सीजन और सही इलाज मिल सके.
विश्व निमोनिया दिवस 2026 की थीम
विश्व निमोनिया दिवस 2026 की थीम 'निमोनिया नियंत्रण का एक नया युग' (A New Era of Pneumonia Control) है. 'एवरी ब्रेथ काउंट्स कोएलिशन' (Every Breath Counts Coalition) द्वारा घोषित यह थीम निमोनिया की रोकथाम, पहचान और उपचार में हुई प्रगति को मान्यता देती है. साथ ही, यह इस बात पर जोर देती है कि इन सुधारों और संसाधनों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए.
हाल के सालों में, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक तरीकों और इलाज के ऑप्शन में हुई तरक्की ने गंभीर निमोनिया को रोकने और इन्फेक्शन को असरदार तरीके से मैनेज करने के नए अवसर पैदा किए हैं. हालांकि, सिर्फ इन रिसोर्स का होना इस बात की गारंटी नहीं है कि हर कोई इनसे फायदा उठा सकता है. वैक्सीनेशन कवरेज में कमी, डायग्नोस्टिक सुविधाओं की सीमित उपलब्धता, और जरूरी इलाज तक सभी की बराबर पहुंच की कमी निमोनिया से जुड़े नतीजों पर असर डालती रहती है.
2026 की थीम उन एरिया पर फोकस करती है जिनमें प्रोग्रेस हुई है और कोशिशें चल रही हैं, जिनमें ये शामिल हैं...
- बेहतर वैक्सीन: न्यूमोकोकल बीमारी, इन्फ्लूएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लूएंजा टाइप b (Hib), मीजल्स और दूसरे इन्फेक्शन के खिलाफ वैक्सीन उन बीमारियों को रोकने में मदद कर सकती हैं जिनसे बाद में निमोनिया हो सकता है.
- बेहतर डायग्नोस्टिक टूल: पल्स ऑक्सीमीटर जैसे डिवाइस हेल्थकेयर वर्कर्स को ब्लड ऑक्सीजन लेवल का पता लगाने और उन लोगों की पहचान करने में मदद करते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत हो सकती है.
- असरदार इलाज: बैक्टीरियल निमोनिया के लिए सही एंटीबायोटिक्स, सपोर्टिव केयर और मेडिकल ऑक्सीजन की मौजूदगी, इन्फेक्शन और उनसे जुड़ी दिक्कतों को मैनेज करने में मदद कर सकती है.
- हेल्थकेयर सर्विस तक ज्यादा पहुंच: यह पक्का करना बहुत जरूरी है कि बचाव की सर्विस, डायग्नोस्टिक टूल और जरूरी इलाज सभी कम्युनिटी तक पहुंचें, खासकर उन तक जिनकी हेल्थकेयर सुविधाओं तक कम पहुंच है.
निमोनिया के शुरुआती संकेत और लक्षण, जिन पर ध्यान देना चाहिए
CDC. GOV के मुताबिक, निमोनिया तब होता है जब किसी संक्रमण के कारण फेफड़ों में सूजन आ जाती है, खासकर 'एल्वियोली' (alveoli) नामक हवा की छोटी थैलियों में. इन थैलियों में तरल पदार्थ या मवाद भर सकता है, जिससे फेफड़ों के लिए रक्तप्रवाह में ऑक्सीजन पहुंचाना मुश्किल हो जाता है. इसके कारण कई तरह के लक्षण दिख सकते हैं, जो हल्के या गंभीर हो सकते हैं...
- लगातार खांसी: ऐसी खांसी जिसमें बलगम आ सकता है, जो कभी-कभी पीले, हरे रंग का या खून के धब्बों वाला हो सकता है. सूखी खांसी भी हो सकती है.
- बुखार और ठंड लगना: शरीर का तापमान बढ़ना, जिसके साथ अक्सर पसीना आना, कंपकंपी छूटना और अस्वस्थ महसूस करना जैसे लक्षण हो सकते हैं.
- सांस फूलना: सांस लेने में कठिनाई होना या सांस फूलना, यहां तक कि रोजमर्रा के सामान्य कामों के दौरान भी. सांस लेने की गति सामान्य से तेज भी हो सकती है.
- छाती में दर्द: छाती में तेज या चुभने वाला दर्द, जो गहरी सांस लेने या खांसने पर और अधिक महसूस होता है.
- थकान और कमजोरी: बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, ऊर्जा की कमी होना और रोजमर्रा के काम करने में कठिनाई होना.
- भूख न लगना: कुछ मामलों में भूख कम लगना, जी मिचलाना या उल्टी आना जैसे लक्षण हो सकते हैं.
- भ्रम की स्थिति: बुजुर्गों में भ्रम, दिशा-निर्देश समझने में दिक्कत या सतर्कता में बदलाव जैसे लक्षण दिख सकते हैं, और कभी-कभी ऐसा बिना तेज बुखार के भी हो सकता है.
छोटे बच्चों में लक्षण
न्यूमोनिया शिशुओं और छोटे बच्चों में अलग-अलग तरह से हो सकता है, जो शायद बता न पाएं कि उन्हें क्या हो रहा है. माता-पिता और देखभाल करने वालों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:
- तेजी से या मुश्किल से सांस लेना
- छाती अंदर की ओर खिंचना, जिसमें सांस लेते समय छाती का निचला हिस्सा अंदर की ओर जाता है.
- सांस लेते समय घुरघुराहट या अजीब आवाजें आना.
- खाना खाने या पीने में मुश्किल होना.
- अजीब तरह से नींद आना, एक्टिविटी में कमी या चिड़चिड़ापन.
- बुखार या शरीर का तापमान बहुत कम होना.
निमोनिया के ज्यादा खतरे वाले लोग
हालांकि निमोनिया किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ उम्र के लोगों और खास हेल्थ प्रॉब्लम वाले लोगों में इन्फेक्शन होने या गंभीर कॉम्प्लीकेशंस होने का खतरा ज्यादा होता है. इनमें शामिल हैं:
- छोटे बच्चे: पांच साल से कम उम्र के बच्चों, खासकर शिशुओं का इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, जिससे वे सांस के इन्फेक्शन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. समय से पहले जन्म, कुपोषण और अधूरा वैक्सीनेशन उनके खतरे को और बढ़ा सकता है.
- बड़े वयस्क: 65 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उम्र के साथ इम्यून फंक्शन कम होने लगता है. मौजूदा हेल्थ कंडीशन और सांस लेने की कम क्षमता से भी कॉम्प्लीकेशंस होने का चांस बढ़ सकता है.
- क्रोनिक कंडीशन वाले लोग: डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD), अस्थमा और दूसरी लंबे समय से चली आ रही कंडीशन वाले लोगों को निमोनिया का ज्यादा रिस्क हो सकता है. ये कंडीशन इन्फेक्शन पर रिस्पॉन्ड करने या सांस की कॉम्प्लीकेशंस से निपटने की शरीर की एबिलिटी पर असर डाल सकती हैं.
- इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड लोग: कुछ बीमारियों, कैंसर ट्रीटमेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या इम्यूनोसप्रेसिव दवाओं की वजह से जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, उन्हें इन्फेक्शन से लड़ने में ज्यादा मुश्किल हो सकती है.
- स्मोकिंग करने वाले: तंबाकू का धुआं एयरवेज को डैमेज करता है और फेफड़ों के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म में दखल देता है, जिससे नुकसानदायक माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए इन्फेक्शन फैलाना आसान हो जाता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)